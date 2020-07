Hétfőn teljessé vált a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia NB I-es kerete, mivel a csapat macedón beállósa, Sanja Dabevska is csatlakozott társaihoz, miután lejárt a beutazása utáni kötelezően előírt karantén. A DKKA-val kapcsolatos további hír, hogy a csapat hivatalos honlapja a hét elején közölte, Braun Csenge, Husti Hanna és Takács Cecília kölcsönadási szerződés keretében Budaörsön játszik majd a következő szezonban. Továbbá Nagy Zsuzsanna – aki korábban éppen a budaörsieket erősítette, és a csapata legeredményesebb játékosának bizonyult – az előttünk álló idényben a fővárosi Vasas SC-nél szerepel majd. Ma délután zárt kapuk előtt játszik felkészülési találkozót a DKKA első számú csapata a Vasassal.

Hétfőn csatlakozott a kerethez az észak-macedón Sanja Dabevska is

– Napi két edzéssel készülünk, a csúcsterhelés időszakában vagyunk, így a délelőtti foglalkozásokon sok erőfejlesztést és futómunkát végeznek a játékosok, délután már inkább a ladbával végzett gyakorlatoké a főszerep – mondta el lapunknak a DKKA vezetőedzője, Vágó Attila, aki kiemelte:

– Jó a hangulat a csapatnál! A lányok fogékonyak a kemény munkára és egyre jobban összekovácsolódik a közösség. Mindez igaz a játékosokra és a szakmai stáb tagjaira is. A mai, Vasas elleni edzőmérkőzésen természetesen még nem a konkrét eredmény a lényeg. A picit monotonnak tűnő fizikai terhelés mellett kell egy kis játék is. A csapatépítés szempontjából is fontosak ezek a találkozók, éppen ezért háromszor huszonöt perces játékidőt majd egyenlő arányban osztjuk el a keret tagjai között.