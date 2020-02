A csömörieket verték az alapszakasz zárásaként

Győzelemmel zárta a férfifutsal NB I küzdelmeit hétfőn este a Dunaferr gárdája, amely három góllal múlta felül a csömöri Rubeola FC együttesét.

Az már korábban eldőlt, hogy a középszakaszt az alsóházban kezdi meg Fehér Zsolt csapata, a hétfői meccs tétjét a maximálisan bezsebelhető bónuszpontok megszerzése adta.

Dunaferr DUE Dutrade FC – Rubeola FC 5–2 (1–0)

Dunaferr: Cseresnyés – Németh P., Klacsák, Fridrich, Pál. Csere: Rigó (kapus), Gergely, Dorogi, Faragó, Sáhó, Csányi, Németh L., Horváth. Vezetőedző: Fehér Zsolt.

Rubeola FC: Oswald – Horváth, Keresztury, Viz, Fischer.Csere: Varsányi (kapus), Nehéz, Érsek, Milavecz, Józsa. Vezetőedző: Jenei Ottó.

Gólszerzők: Németh P. 2, Fridrich, Dorogi, Klacsák, illetve: Fischer, Keresztury.

A korábbi fordulókhoz képest, ezúttal meglehetősen szerény érdeklődés mellett indult a játék, amelyet a csömöriek kezdtek aktívabban. Cseresnyés kapus azonban magabiztosan tartotta hátul a frontot. Az ötödik perc után kezdett magára találni a Dunaferr, a 7. percben pedig a csapatkapitány, Németh Péter révén meg is szerezték a vezetést a hazaiak. A folytatás kiegyenlített mérkőzést hozott. Precízen zárt mindkét védelem, a hálóőrök is hibamentesen teljesítettek, így egygólos előnnyel vonulhattak pihenőre Pál Patrikék.

A második játékrész eleje is a Rubeolának sikerült jobban. Többet támadtak a sárgák, ám a Cseresnyést váltó Rigó szép védésekkel szállt be a csatába. A főként az ellentámadásokra építő dunaújvárosiak egy-egy ígéretes kontrából megugrottak, a 30. percben pedig kétszer is beköszöntek Oswald Dánielnek. Előbb Fridrich látványos átemelésének örülhettünk, majd Dorogi fejezett be egy tankönyvbe illő módon végigvitt kontrát. A Rubeola nem adta fel és a 33. percben Fischer révén szépített. Erre is gyorsan érkezett a válasz: Németh Péter a saját hatosáról lőtt az ellenfél hálójába. Keresztury lövésével még felzárkóztak a vendégek, ám a találkozó utolsó gólját Klacsák Bence szerezte a vége előtt 3 másodperccel.

Fehér Zsolt, a hazaiak vezetőedzője: – Az alapszak utolsó mérkőzésén már előretekintve, a rájátszásra fókuszáltunk, ehhez mérten játszott a csapat, és megérdemelten tartotta otthon a három pontot.