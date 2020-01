A csapategység hozta a pontokat ősszel

A labdarúgó NB III. Közép csoportjában elfoglalt negyedik helyével az Iváncsa KSE telel a legelőkelőbb helyen a megyei harmadosztályú együttesek közül.

A 17 mérkőzésen mindössze négy vereséget elkönyvelő piros-fehéreknek azután sem kellett javarészt lehajtott fejjel öltözőbe vonulniuk, hogy pont nélkül maradtak egy adott mérkőzésen, hiszen a listavezető Pécs, a harmadik helyen álló Monor – ők kétszer is – és a Dabas tudta eddig csak legyőzni Domján Attila fiait. Az izgalmakban bővelkedő szezon első felét az iváncsai szakvezető értékelte.

– Célkitűzésünk a 4–8. hely megszerzése volt a szezont megelőzően, ennek fényében is úgy érezzük, mind a vezetőség, mind a szakmai stáb, játékosok részéről, hogy erőn felül teljesítettünk – kezdte értékelését Domján Attila vezetőedző. – Természetesen a legszebb az lett volna, ha dobogón tudtunk volna telelni, hiszen ha az ember a hosszú téli pihenő során (március 8-án indul újra a bajnokság – a szerk.) nézegeti a tabellát, ez plusz motivációt adhatott volna. Így is meg vagyunk elégedve a játékosok teljesítményével és a helyezéssel, pontban pedig szintén várakozások felett vagyunk. Biztató, hogy kevesebb gólt kaptunk, mint tavaly ilyenkor, ez mindenképpen komoly előrelépés, míg Balogh László kiesett rögtön a szezon elején, majd Szellák Sándor is kidőlt, ami a lőtt gólok számát kicsit visszavetette – remélhetőleg tavasszal ismét játékra készek lesznek.

Szemmel láthatóan minden fogaskerék szépen pörög a gépezetben, ennek pedig a tudatos építkezés a titka.

– A csapat magja egyben maradt a nyár folyamán, az egyéniségeket, a vérbeli húzó­embereket sikerült itt tartanunk. Melléjük hoztunk olyan játékosokat, akik szakmai és emberi szempontból is beleillenek a koncepciónkba. Ki kell emelni Domonkos Bálintot, aki nagyon gyorsan vezér­egyéniséggé nőtte ki magát, de Dominique Vallejos is hamar beilleszkedett, de megemlíthetném Prokop Rotislavot is a kapuban. Nagymértékben a továbbiakban sem szeretnénk belenyúlni a keretbe, egyedül Pintér Bence az, aki több játéklehetőség reményében más együttest fog keresni a téli átigazolási időszak során, de már megvan a kiszemeltünk a pótlására.

A hasonlóan jó folytatás kulcsa a nyárival megegyező eredményes felkészülés, aminek már január elején nekiugranak a játékosok.

– Van egy személyre szabott futóedzése mindenkinek, amit január 6–20. között kell elvégezniük. Aznap találkozunk majd először, de van olyan profi a társaság, hogy mindenki biztosan elvégezze majd a saját adagját, majd kezdjük a labdás edzéseket. A céljaink a jelenlegi helyezés fényében sem változtak, az első 3 csapat jóval előrébb jár nálunk, de természetesen a folytatásban is minden mérkőzésen a lehető legjobb eredményért fogunk küzdeni.