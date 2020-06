A csapat magja egyben marad, három távozó, négy érkező van

A héten elkezdte a felkészülést az új bajnoki szezonra, illetve a nyár végi Magyar Kupa-sorozatra a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics női vízilabda-együttese. A keretben történtek változások, a távozók mellett már az új játékosok nevei is ismertek.

A koronavírus-járvány lecsengésével lassan elkezdhetik a csapatok a következő szezonra való felkészüléseket. Így tettek a dunaújvárosi pólós hölgyek is, akik már a karantén alatt nagyon kemény fizikai edzésekkel tűzdelt heteket tudtak maguk mögött, majd egy kis pihenő után hétfőtől ismét együtt dolgoznak.

Természetesen a mindenkit leginkább érdeklő kérdés, hogy Mihók Attila vezetőedző ezt kikkel teszi? Nos, az elmondható, hogy a csapat magja szerencsésen együtt maradt, a legnagyobb változás kapusposzton történt, ugyanis mindkét eddigi játékosunk távozik a DUE-Maarsk együttesétől.

Laura Aarts korábban a holland válogatottságot is lemondta a DUE-Maarsk csapata kedvéért

– Az Európa-bajnok, holland Laura Aarts visszatér hazájába, aminek az az oka, hogy felsőfokú tanulmányait csak így tudja folytatni, sajnos Magyarországról ez nem megoldható. Lauráról tudni kell, hogy korábban a válogatottságot is lemondta, mert ennek az lett volna a feltétele, hogy hazaigazol. Nem tette, minket választott inkább! Azonban most már a jövőbeli civil életére szeretne jobban fókuszálni, amit teljes mértékben megértünk. Azért hozzáállását jelzi: amíg nem kell Hollandiába utaznia, marad Dunaújvárosban, és segíti az új kapusok munkáját. Azt hiszem, ez mindent elmond róla, nem lehetünk elég hálásak neki az itt töltött időért. Azért többes számban mondtam a hálóőröket, mert Kiss Alexandra is jelezte távozási szándékát négy év után. Helyükre két fiatalt igazoltunk, egyikőjük a felnőttválogatott-kerettag, Magyari Alda Egerből érkezett, Lekrinszki Gina pedig, aki korábban egy szezont játszott nálunk, Szentestől – ismertette Kis-Primász Ágnes szakosztályvezető.

Hat év után a válogatott alapemberévé váló Vályi Vanda is vált, ő a nagy terveket dédelgető Ferencvárosban folytatja pályafutását. Korábban lapunknak elmondta, mindaz, ahová eljutott, amit eddig elért, csak a dunaújvárosi klubnak, az itteni szakembereknek és Mihók Attilának köszönheti. Szerencsére helyette hasonló kaliberű vízilabdázó érkezik, azaz egészen pontosan tér vissza, az anyagi gondok miatt a megszűnés szélére sodródó és minden játékosa szerződését felbontó Egerből Szilágyi Dorottya újra kék-narancs sapkát ölt.

A visszatérő Szilágyi mellett új játékos Magyari, Lekrinszki és Mucsy

Kis-Primász Ágnes arról is beszámolt, hogy szintén a DUE-Maarsk csapatához igazolt a címvédő UVSE-től Mucsy Mandula, aki kétszeres bajnok, és tagja volt és az Universiade-győztes válogatottnak is, korábban pedig a korosztályos nemzeti együtteseknek.

– Azt gondolom, teljes a keretünk, nagyon jó játékosok érkeztek, Mihók Attila feladata lesz, hogy beépítse őket a rendszerébe. Bizakodó vagyok a következő szezont illetően, hogy ismét komoly célokért szállhatunk harcba – tette hozzá, majd a szakosztályvezető megemlékezett a szerdán és csütörtökön elhunyt két legendáról, Kárpáti Györgyről és Benedek Tiborról. Mivel utóbbit személyesen is jól ismerte, kérésünkre az Európa-bajnok játékos vele kapcsolatos gondolatait fogalmazta meg.

– A vízilabda-társadalom tudta, hogy betegséggel küzd, de letaglózó volt a csütörtök reggeli hír, hogy elment Benedek Tibi, nagyon megrázott, hiszen személyesen ismertem… Bizakodtunk, hogy mint oly sok nagy csatát, ezt is megnyeri… Mérhetetlenül szomorú vagyok, csak jókat tudok mondani róla, egy legenda távozott, de szerintem nincs ember, aki ezt ne így gondolná. Benedek Tibor volt az, aki a női válogatottat is mindvégig figyelemmel kísérte, nem egy világversenyen szerepeltünk együtt, egy-egy jobb teljesítmény után elsőként gratulált nekünk. Miután befejeztünk pályafutásunkat, utána sem tudtunk úgy találkozni, hogy ne érdeklődött volna az emberről, vagy éppen arról, mi újság van Dunaújvárosban. Nekem mindig is példaképemnek számított, világszinten is az egyik legnagyobb sportoló volt, a magyar nemzet büszkesége. Eredményei önmagukért beszélnek, de magánemberként is kiemelkedő személyiség volt. Első számú feladatunk, hogy emlékét megőrizzük és továbbadjuk a következő nemzedékeknek. Reméljük, Dunaújvárosban is minél többen akarnak Benedek Tibik lenni, bár azt gondolom, ő pótolhatatlan. A cél így az legyen, kerüljenek minél közelebb a szintjéhez, eredményeihez.