A címvédő Fradi otthonában már jobb volt a játék

A Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozói pénteken lapzártánk után a Ferencváros új otthonában, a Tüskcsarnokban léptek pályára.

A koronavírus-járvány miatt csak nyolcszáznyolcvan jegyet vásárolhattak meg a szurkolók, aminek nagy része el is kelt.

A dunaújvárosiak eddig két felkészülési mérkőzésen jutottak túl, előbb a Vasastól 6–0-ra, majd a Gyergyói HK-tól 9–1-re kaptak ki. Ezeken a meccseken kísérleti csapatokkal állt ki a DAB, a kulcsjátékosok nagy része nem kapott szerepet, hanem a próbajátékon lévő és elsősorban junior korú hokisok bizonyíthatták, hogy helyük van az együttesben.

Sokan voltak kíváncsiak a két csapat felkészülési mérkőzésére

A Fradi ellen már a meghatározó játékosok is szerepet kaptak, igaz, most is vereség lett a vége. Azonban ezúttal a játék már biztató volt, és egy kicsit nagyobb koncentrációval szorosabb is lehetett volna a végeredmény az Erse Liga címvédője ellen. És azt is vegyük figyelembe, hogy az FTC jóval előrébb van a felkészülésben, mint az Acélbikák, és a holtszezonban az amúgy sem gyenge játékoskeretüket alaposan megerősítették.

FTC-Telekom – Dunaújvárosi AcélbikÁk 6–2 (1–2, 2–0, 3–0)

Tüskecsarnok, 700 néző.

FTC-Telekom: Nagy K. (Arany G.) – Kärmeniemi, Sarcia, Nagy G., Németh, Tóth Ad. – Tóth Gergely, Hegyi, Kulmala, Sági, Somogyi – Boros, Imre, Tóth Re., Hajós, Tóth Richard – Bán, Gáspár, Galántai, Roczanov, Tóth Gergő (Kemény Patrik) Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

Dunaújvárosi Acélbikák: Hughson (Pinczés) – Nilsson, Kovács B., Azari, Philquist, Török V. – Dósa, Jakabfy, Szappanos, Mazurek, Dansereau – Mestyán, Hruby, Németh Péter, Pozsár, Gebei G. – Türmer, Barna, Szeredi, Subotic. Vezetőedző: David Leger.

A Dunaújvárosi Acélbikák gólszerzői: Németh Péter, Szappanos.