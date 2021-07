A célokat nem érték el, mégsem csalódottak a Gorillák

Negatív mérleggel (2–3) zárta első, harmadosztálybeli szezonját a DAK Acél Dunaújváros Gorillaz amerikaifutball-csapat. A tapasztalatokról, valamint az első, elnökként, edzőként és játékosként végigharcolt szezonról Madarász Attila osztja meg a tapasztalatokat.

Ezt ne hagyja ki! Nem érheti kritika a genderőrületet a közösségi platformokon

Februári, a szezont beharangozó cikkünkben akkor még alig néhány hónapos elnökséggel a háta mögött, Madarász Attila azt a célt fogalmazta meg az új arcoktól hemzsegő, rutintalan csapat számára, hogy pozitív mérleggel zárják a klub első harmadosztályú évét, amely lehetőleg a rájátszásba történő bejutást jelenti.

Nos a fent leírtakból egyik sem valósult meg, ugyanis a Gorillák mindösszesen egy győzelmet tudtak felmutatni – a másik „diadalt” a zöld asztalnál aratták, csakúgy, mint az összes harmadosztályú gárda, az Oldboys visszalépése miatt – emellett három alkalommal is lógó orral, vesztesen kellett elhagyniuk a gyepet. A dunaújvárosiak ezzel a csoport negyedik helyén fejezték be a küzdelmeket.

– Azt gondolom, meg lehetett volna a pozitív mérleg, ha nem nehezítik a szezonunkat nagymértékben a sérülések. Ennek ellenére nem vagyok csalódott, ugyanis a szezon második felében rengeteg jó dolgot láttam a csapatnál. Az utolsó mérkőzéseken összeállt a gárda, tényleg csapatként funkcionáltak, ami biztató a jövőre nézve – fogalmazott Madarász Attila, aki játékosként, edzőként és elnökként is tevékenyen részt vesz az egyesület mindennapjaiban.

Ha a szezon előtt meghatározott célokat vesszük alapul, kijelenthető, hogy csalódás a szezon, ha azonban egy kicsit az események mögé nézünk, könnyen változhat az előzetesen kialakított kép a csapatról.

Új kezdet, új problémák

Az egyesület nagy változásokon ment keresztül a tavalyi esztendő végén, ugyanis a korábbi elnökség Bachrathy Kornél vezetésével leköszönt, és ezzel együtt jó néhány játékos is távozott. Az új elnökségnek pedig korábban nem tapasztalt nehézségekkel kellett szembenéznie.

– Ez a fél év az építkezés jegyében telt. Azt jó, ha tudják az olvasók, hogy februárban még olyan aggályaim is voltak, hogy el tudunk-e indulni a bajnokságban. Több toborzót is tartottunk, jött egy, majd kettő, aztán még négy ember, így végül meglett a létszám. Azt azonban tudni kell, hogy a jelenlegi 30-35 fős keretből 15-20 olyan játékosunk volt, aki életében most játszott először bajnokságban.

Az egyszeri foteldrukker, most elégedett hátradől, mondván: minden rendben, a csapat összeállt. Ez azonban korántsem így történt, hiszen jelentős technikai, taktikai és fizikális különbség adódott a csapat tagjai között. Természetesen a „régi motorosok” feltétel nélkül segítették az „első bálozókat” azonban az amerikai futball, nem az a sportág, ahol egyik napról a másikra meg lehet tanulni játszani. A felkészülést pedig nehezítette a Covid-19-helyzet is, sokáig ugyanis rendes edzéseket sem lehetett tartani.

Ezenkívül az edzőkérdés sem oldódott meg teljes mértékben a gárdánál, ráadásul az új pozíciók, új feladatkörökkel is járnak, amit az elnökség tagjai most tapasztaltak meg.

– Személy szerint nem gondoltam, hogy az elnökség ekkora és ilyen mértékű feladatokkal jár. Márciustól szinte minden napom reggel hatkor kezdődött, és valamikor este 11 óra környékén végződött általában focival. Minden tisztelet a páromé, aki ezt elnézte, sőt segítette is a munkámat. Ezzel együtt be kell vallanom, saját magamnak is köszönhetem, hiszen nem vontam be az alelnököket a munkába, szerettem volna megtapasztalni mindent első kézből. Ősztől azonban ez a helyzet is megváltozik, pontosan le fogom tudni osztani, kinek, mi a feladata.

Chemistry, azaz a kémia

Az amerikai major sportokban nagy szerepet kap a chemistry, magyarul kémia, leánykori nevén morál. Mivel rengeteg új játékos érkezett a holt szezonban a Gorillákhoz, az elnökség egyik célja az volt, hogy igazi csapatot alkossanak a tagok, hiszen az amerikai futballban sok esetben a saját testi épség kockáztatására van szükség a csapattárs védelme érdekében. Ezt pedig nehéz kialakítani pusztán edzés- és mérkőzés-szituációkkal.

– Több csapatépítőt is terveztünk, ezek közül szinte csak az utolsó valósulhatott meg. Ennek eredménye már látszik, hiszen, bár az utolsó mérkőzésen vereséget szenvedtünk, érezni lehetett a srácok közti kapcsolat kialakulását, hogy számíthatnak egymásra, nemcsak a pályán, hanem a mindennapokban, egyfajta barátság kezdett kialakulni köztünk. Optimista vagyok ebben a tekintetben.

A bajnokság véget ért ugyan, de a győri U19-es csapattal még játszik egy barátságos találkozót a dunaújvárosi egylet augusztus 14-én. Ezt követően augusztus 29-én szezonzárót tartanak a Gorillák, szeptember közepén pedig már az erőnléti edzéseket kezdik az ezüsthátúak, Madarász Attila elmondása szerint korábbi játékosok bevonásával, ami minden bizonnyal nagy segítség lesz a Gorilláknak, akik a tervek szerint a következő szezonnak már egy új edzővel vágnának neki.