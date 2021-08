A célja eddig teljesítve, kivívta a világbajnoki szereplés jogát

Az előző hétvégén rendezték meg Szegeden a kajak-kenu serdülő, ifjúsági és U23-as magyar bajnokságot, amely egyben világbajnoki válogató is volt. A DKSE sportolói kiváló eredményekkel, három arany- és hét ezüstéremmel, illetve vb-kerettagsággal zárták a viadalt.

Ezt ne hagyja ki! Egyetért a baloldal: az autókat ki kell szorítani a fővárosból

Az utánpótlás számára legfontosabb hazai megmérettetésen az országból ötvenhat klub versenyzői indultak. A Dunaújvárosi Központi Sportegyesület nem egy bajnoki címet szerzett U23-as korosztályban.

U23 C-2 1000 méteren Slihoczki Ádám a lágymányosi Szőke Attilával végzett az élen, ami világbajnoki indulást is ért, ugyanebben a futamban 4. helyen ért célba Bucsi Bence és a szintén lágymányosi Vass Zoltán.️ Második lett U23 C-2 női 1000 m-en első összetérdelésre Kulcsár Dorina és Horton Cassandra (BKV).

További döntős eredmények U23 C-1 női 1000 m 5. Kulcsár Dorina. U23 C-1 férfi 1000 m 9. Bucsi Bence. Ifi C-2 férfi 1000 m: 4. Kovács Áron – Kis Kevin (Kovács Katalin Akadémia).

Az 500 méteres távokon Slihoczkiék szintén nem hibáztak, és nyertek, illetve egyesben is dobogóra állhatott, itt 2. helyen ért célba. Szintén ezüstöt szerzett BKV-s párjával Kulcsár Dorina C-2 500 m-en. C-4-ben Bucsi Bence, Horváth Benedek a paksi Hodován Dáviddal és Besenyei Ádámmal diadalmaskodott Slihoczki Ádámék négyese előtt.️ U23 C-4 200 m-en a DKSE-s négyes szintén ezüst­érmet szerzett, Kovács Áron, Slihoczki Ádám, Bucsi Bence, Horváth Benedek összeállításban. A női kajak négyesbe pedig az UTE csapatával gyűjtött be ezüstöt Mányi Zsófia 200 méteren. Horváth Benedek második lett egyesben a sprinttávon.

A serdülő U16 K-2 2000 m-en Furtai Ferenc és Katona Benedek 4. lett, és szintén itt ért célba a serdülő női négyes is, Kobzos Lotti, Grossman Dorina, Árva Gréta, Mészáros Fanni.

A serdülő, ifi és U23-as ob-t három arannyal és hét ezüsttel zárta a klub

A legeredményesebb versenyző, a két arannyal és négy ezüsttel záró Slihoczki Ádám elégedetten értékelte lapunknak a versenyt, bár azért az öröme nem lehet teljesen felhőtlen rajta kívülálló okok miatt.

– Sajnos a páromnak, Szőke Attilának van egy elhúzódó sérülése, és a szövetség orvosai azt mondták, nem edzhet vele tovább, mert rámehet a pályafutása. Így hiába nyertük meg a számokat, ő nem vehet részt a szeptember eleji, portugáliai világbajnokságon, ezért a szövetségi kapitány keresi a megoldást. Az biztos, hogy a négyes hajóban ott leszek, abban amúgy is helyem volt, és indulok még ezer méter párost a beugró Kocsis Ádámmal. Viszont az ötszáz méter kérdéses lett, mert oda neki nincs válogatógyőzelme, ezért nem evezhetünk együtt. Az elsőt a paksi egység nyerte, a másikat meg én Attilával. S most az a kérdés, a paksiak menjenek-e, vagy az egyik fiú helyett én térdelek be, mert velem jobban menne a hajó. Szétlövésről nem lehet szó, mert nincs partnerem – mondta.

A fiatal sportoló megjegyezte, már az olimpiai válogatón is klubtársával, Kiss Balázzsal kellett indulnia, mert Szőkének akkor is előjött a vállproblémája. Utána úgy nézett ki, elmúlt, lappangott, most sajnos kiújult, és hosszabb pihenőt írtak neki elő, hiába nyerték a futamokat Szegeden. Azt sajnálja, hogy Szőkével nem tudják megnézni a vb-n, hogy mit tudott volna produkálni kettősük fél kilométeren.

– Az Eb-n nem indultunk, így nehéz megmondani, mire lettünk volna képesek, de ott a paksiak ötödikek voltak, mi meg egy hajóval vertük őket. Azaz döntőbe vártam volna magunkat. Az ezer méter páros miatt nem aggódom annyira, Kocsissal már eveztem korábban, szerintem hamar össze tudjuk rakni a pályát. A héten pedig eldől, ötszázon is kapok-e lehetőséget, egyébként ez a táv áll közelebb a szívemhez, egyesben mindenképp, de párosban is, itt jobban ki tudom adni magamból a maximumot. Az ezer sokkal nehezebb lelkileg, ha nem vagyok top állapotban mentálisan. Nem is a hajrával van gond, ha odáig eljutok, azt meg tudom csinálni, inkább az elejével és a közepével, ezt nagyon össze kell rakni – tette hozzá.

A világbajnokságig még három hét van, előtte Slihoczkinak a portugáliai számaiban rajthoz kell állnia a felnőtt magyar ob-n is jövő héten, amit szintén Szegeden rendeznek meg, ez is része lesz a felkészülésüknek. Ezeken felül még egy szabadon választott számot engedett nekik a kapitány, Ádám pedig a dunaújvárosi négyest választotta. Annak ellenére, hogy az egyest preferálja, most a csapathajóban szeretne menni klubtársaival, és segíteni őket.

– A vb-indulás volt a célom az évre, eddig jól tartjuk az irányt, mondhatom, hogy elégedett vagyok, mert elértem, amit szerettem volna. Természetesen itt nem akarnék megállni, és Portugáliában – stílszerűen mondva – erre is rá szeretnék tenni még egy lapáttal.