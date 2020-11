A BVSC ellen újra a győzelmi menetelés útjára akarnak lépni

A Ferencváros saját fegyverével majdnem meglepte a DUE-Maarsk női vízilabdázóit, akik végül nagy küzdelemben mentették döntetlenre a szombati bajnokit. Szerdán 19 órától zárt kapuk mögött sokkal jobb játékkal szeretnének kirukkolni itthon az újabb rangadón, a BVSC ellen.

A csapat kiváló bekkje, Ziegler Diána érdeklődésünkre azt mondta a szombati 11–11-ről, hogy el kell ismerni, nem így tervezték a meccset. Azonban örömteli, hogy négygólos hátrányban sem adták fel, és feljavuló teljesítménnyel kiküzdötték a döntetlent, megmentve egy pontot.

– Nem ment jól a játék, nem sikerült alkalmazkodni a védekezésükhöz, ezért passzívak voltunk sokáig támadásban. Aztán a szerencse sem állt mellettünk, gyors kontrákból is kaptunk gólokat. A Fradinál a tizenhét éves kapus jól védett, alaposan felkészült belőlünk. Azért a végére próbáltuk felvenni a harcot a kemény és szoros védekezéssel, szerintem ezzel mentettük meg a meccset, és mindenképpen még azzal, hogy ez azért nagyon szép csapatmunka volt, egy pillanatig sem adtuk fel, a szívünk és az akaraterőnk jóvoltából sikerült egálra végezni – mondta.

A játékos megjegyezte, az utolsó erős meccsük a megnyert Magyar Kupa döntőjében volt, utána a bajnokságban hat könnyebb mérkőzés következett, azaz sok idő eltelt azóta. Azonban nem szeretné erre fogni, de úgy gondolja, ennél jobban nem tudtak volna felkészülni a Fradira. Viszont inkább most kapjanak egy ilyen pofont, mint a bajnokság végjátékában.

Szerdán aztán a BVSC következik, amely csak egy góllal kapott ki a címvédő Újpesttől úgy, hogy labdája volt az egyenlítéshez.

– Egy jó csapatról beszélünk, tagjai a végletekig küzdenek mindenki ellen, de azért meglepett, hogy ilyen szoros lett az eredmény. Sosem szabad félvállról venni őket, főleg, hogy most mi kerültünk célkeresztbe mint kupagyőztes, akit le akarnak győzni az ellenfelek. Szerintem nem lesz sima meccs, nagy csatát várok, bár ne legyen igazam. Felkészültünk becsülettel, nem gondolom, hogy ennyi edzéssel és munkával rosszul jöhetnénk ki belőle. A Fradi-meccs egy kisebb botlás volt, de bízom benne, hogy most tovább folytatjuk a menetelést – tette hozzá.

Aztán megemlítettük, milyen jó, hogy terveivel ellentétben megint nem vonult vissza és újra vállalt még egy szezont. – Valóban, jó, hogy hagytam magam meggyőzni, amit egyáltalán nem bánok, hiszen amikor először felmerült, azóta sorozatban jöttek a sikerek, legutóbb a Magyar Kupa-címvédés a szezon elején. Tudom, ezek után soha ne mondd, hogy soha – jegyezte meg nevetve, és azt is, a szezon végén térjünk majd vissza arra, most már valóban szögre akasztja-e a sapkáját, addig még sok víz lefolyik a Dunán.

– Pályafutásom során ezzel a csodálatos klubbal nyertem Magyar Kupa, LEN Kupa, európai szuperkupa trófeákat, egyedül a bajnoki cím hiányzik, az nem lenne rossz, mert azt valahogy sosem sikerült megszerezni eddig. Szóval, most ez az elsődleges a szemem előtt, az odáig vezető úton egy kis lépést jelenthet a mai győzelem is. Arról nem is beszélve, milyen jól néz ki úgy a tabella, hogy mi vagyunk csakis egyedül veretlenek eddig.

A bajnokság állása hét forduló után: 1. DUE-Maarsk 19 pont, 2. UVSE 18 pont, 3. ­BVSC 18 pont, 4. Ferencváros 16 pont, 5. Szeged 12 pont, 6. Szentes 6 pont, 7. III. Kerületi TVE 6 pont, 8. Eger 6 pont, 9. Tatabánya 3 pont, 10. Budapesti Honvéd 0 pont.