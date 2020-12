A Búvársuli alaposan bezsákolt fényes medálokból karácsonyra

A napokban Kecskeméten a Magyar Búvár Szövetség és a Bácsvíz rendezésében tartották az uszonyos- és búvár­úszó országos bajnokság utolsó idei futamait, ahol cápa, serdülő és junior korosztályban álltak rajtkőre a versenyzők. A dunaújvárosi Búvársuli indulói alaposan bezsákoltak karácsonyra az érmekből és helyezésekből, így a fa alatt nemcsak a díszek ragyognak majd.

Az esemény után egy nagyon boldog és joggal büszke edzőt, Gurisatti Róbertet kérdeztünk a versenyről.

– Rendkívül fontos megmérettetésen bizonyítottak újra a gyerekek. Ráadásul sokaknál a korosztályos váltás is izgalmat, feszültséget okozhatott.

Például voltak, akik először úsztak nagy uszonyban, mert feljebb léptek, és voltak a korosztályukban utoljára versenyzők is a csapatban. Ezért szinte majdnem minden indulónál jelentős állomásként szerepelt a kecskeméti viadal – mondta.

Kiemelte, lélektanilag is fontos momentum, hogy a vírus miatt a korábbi években megszokottól jóval kevesebbet készülhettek. Sérülések is nehezítették egy-két versenyző eredményességét. Ennek ellenére csodálatos helyezésekkel, érmekkel térhettek haza. Mindenki megúszta a legjobb idejét, néhányan pedig még azon is túltettek. Mindezt jól példázza a lány váltó, amely egy gyerekkorosztályú versenyzővel, Papp Norinával is győzni tudott.

– Külön kiemelném, hogy a pandémia miatt először utaztak szülők nélkül a gyerekek, ami szintén új kihívásnak számított. A hangulatra azonban ez cseppet sem nyomta rá a bélyegét, sőt, igazán felnőttesen állták a sarat. A szervezőknek köszönhetően az interneten élőben közvetítették a futamokat, és a technika segítségével a szülőkkel, családtagokkal tarthattuk a kapcsolatot. Az év utolsó versenyére nagyon készültünk. Magam is rendkívül izgultam, szinte fel voltam pörögve.

Az éves munka, a kitartás, a remek csapathangulat azonban bőven túlszárnyalta reményeinket. A sportolók teljesítménye viszont nem jöhetett volna létre a szülői háttér és a közösség támogatása nélkül. Csak szuperlatívuszokban beszélhetek róluk! Valamint itt szeretném megköszönni minden támogatónknak, segítőnknek az egész éves munkáját. Talán a legszebb ünnepi ajándék és jókívánság számukra az a sok érem és helyezés, amit az idei év során elértünk – összegzett Gurisatti Róbert.

A kecskeméti országos bajnokságon tizenegy versenyzőnk indult 50 m-től 1500-ig álltak rajthoz uszonyos gyors­úszás, uszonyos pillangó, felszíni úszás, búvárúszás számokban. Összesen hat arany-, öt ezüst- és hat bronzérmet szereztek. Az egyéni számok dobogósai: Aszlajov Alexander (cápa korosztály) 4 arany; Kövesdi Csenge (serdülő) 2 arany, 2 ezüst, 1 bronz; Németh Nóra (serdülő) 1 ezüst, 1 bronz; Gurisatti Róbert (serdülő) 1 bronz; Aszlajov Attila (serdülő) 1 ezüst.

Váltóban szerzett érmek. Szabó Flóra, Gurisatti R., Aszlajov Attila, Kövesdi Cs. 1 bronz. Szabó F., Kövesdi Cs., Papp Norina, Németh N. 1 ezüst és 1 bronz. Szabó F., Gurisatti R., Aszlajov A., Németh N. 1 bronz. A dobogós helyekről éppen lemaradt versenyzők serdülőben: Szabó Zsombor Antal, Borbély Attila. Juniorban: Rendes Linda Stella, Aszlajov Dorottya, Tamás Dávid.