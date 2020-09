A baracsiak az Adony ellen nyerték vissza formájukat

Öt forduló után nagy csoda nem történt a Fejér megyei labdarúgó-bajnokság megyei másodosztályának déli csoportjában. Érdekes eredmények viszont igen.

A hétvége után továbbra is a Vajta vezeti a tabellát, mögötte a Káloz és a Baracs több ponttal lemaradva. Utóbbi az Adony ellen éppen a hétvégén nyerte vissza régi formáját, sima 4–0-ás győzelemmel. A Mezőfalva majdnem megcsípte Szabadegyházát saját pályáján, de az első félidő után fordítottak a vendéglátók, és ők szerezték meg a győzelmet.

Baracs – Adony 4–0 (2–0)

Baracs: Vaszócsik – Hepp (Badi), Rezes, Palkó, Balogh, Éliás, Mészáros, Deli (Sebestyén), Huber (Cséplő), Nagy D. (Nagy E.), Kőkuti.

Adony: Haman – Budai, Ragóczki, Tamon (Erdélyi), Tóth, Varga, Erdei, Kőkuti Á. (Tatár, Nebucz, Vászon G. (Vászon Zs.), Balogh. Gólszerzők: Rezes János, Nagy Dániel, Deli Adrián, Balogh Dávid.

A 10. perc környékén a balról jobbra átadott labdát Rezes vette le, és kapásból a léc alá lőtte: 1–0. Egy pontrúgás után a kapu előtti kavarodásban Nagy érkezett mélységből, és 2–0-ra változtatta az eredményt. A szünetet követően Éliás a jobb oldalon elvitte a labdát, és beívelését Deli csípte meg, aki egy visszahúzó csel után bepasszolta a kapus mellett, 3–0. A negyedik gólnál Balogh ugrott ki és egy kényszerítő során Nagyot hozta lövőhelyzetbe, aki az előbbihez hasonlóan szintén a kapus mellett gurított az adonyi hálóba. Ezzel Nagy be is állította a végeredményt.

Összegzésként az első fél­időben a két hazai gól ellenére nagyjából kiegyenlített játékot láthattunk. A második elején az ellenfél megpróbálta gyors egymásutánban lerohanni a Baracsot, de a hazaiak jól védekeztek és ezúttal a szerencsével sem álltak hadilábon. A félidő végéig egyre erősebben nyomott a hazai alakulat, egyértelműen az övék volt ez a játékrész. A síp­szó után pedig megérdemelten örülhettek a három pontnak.

A mérkőzés végén csak Fehérvári József, a baracsi csapat elnöke nyilatkozott lapunknak: – Tanultunk a Mezőfalva elleni kudarcból, és ennek megfelelően készültünk fel az Adony játékából. Szerencsére jól védekeztünk, és a támadásaink is eredményesek voltak. Egy kicsit az elején döcögősen indult, de azután beindultunk.

Szabadegyháza – Mezőfalva 4–3 (1–2)

Mezőfalva: Orosz (Antal) – Sümegi, Balázs, Török, Balogh, Sági J., Sági R. (Bakos), Mekota, Ásványi N. (Tonka), Márok (Somogyi), Ásványi P.

Gólszerző: Buza (2.), Palóka (75., 86.), Madácsi (84.), illetve Balázs (17.), Sági (44.), Mekota (88.).

Bakos János mezőfalvi edzőtől kapott információk szerint: – A Mezőfalva a 75. percig vezetve és mezőnyfölényben játszott. Sajnos a hazaiak góljaira csak egyszer tudtunk válaszolni. A mérkőzés krónikájához tartozik még, hogy egyszerűen nem nyerhettünk, mert az ellenfél kispadja vezette le a találkozót – utalt a mezőfalvi tréner a játékvezető befolyásolhatóságára.

Sárvíz–­Előszállás 3–2

Előszállás: Nagy – Harasztia, Kovalovszky, Nyári, Béres, Czifra, Szalai (Balogh), Bozsoki (Bognár), Reichardt (Kercza), Romhányi (Czári), Németh.

Gólszerző: Glócz (7., 15.), Varga (72.), illetve Czifra (64.), Harasztia (88.).

Nagykarácsony –Kálóz 1–2 (0–1)

Nagykarácsony: Turi – Fülöp, Kovács D., Tábi (Kovács G.), Horváth, Simon (Halasi, Rabijász), Boros, Rácz (Geráth), Szabó, Felföldi, Huszár.

Gólszerző: Rabijász (53.), illetve Somogyi (40.), Magyar (62.).

Az ötödik forduló további eredményei: Vajta – Polgárdi 4–2, Szabadbattyán – Seregélyes 2–0.