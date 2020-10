A Baracs legyőzése után az őszi bajnok a Vajta lett

A Fejér megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság déli csoportjában a Vajta már ünnepelhet, mivel a dobogósok csatájában a Baracs fölényes legyőzésével, két meccsel az őszi szezon vége előtt már nem érheti be egy csapat sem.

A városkörnyéki csapatok közül csak az Adony és a Mezőfalva szerzett pontot a fordulóban, utóbbiak éppen csak egyet mentettek Polgárdiban. A Nagykarácsony és az Előszállás is hatot kapott, szépségtapasz az eredményen, hogy a nagykarácsonyiak legalább a becsületgólt azért belőtték.

Vajta – Baracs 5–0 (3–0)

Baracs: Vaszócsik – Palkó, Cséplő, Deli, Balogh (Nagy D. 72.), Éliás, Rezes, Hepp, Prókai (Nagy E. 68.), Kőkuti, Huber.

Gólszerző: Rezicska (14.), Majláth (29.), Horváth (45.), Fehér (48.), Mágocs (61.).

– A szezon leggyengébb játékát produkáltuk csapatszinten és egyénileg is – értékelte az eredményt Idei Szabolcs, a Baracs edzője. Sajnos technikában és erőben is fölénk nőtt ellenfelünk, a Vajta teljesen megérdemelten lehet az őszi bajnok.

– Az első játékrészben itt is, ott is helyzetekkel tűzdelt küzdelmet láthattunk, de mi rúgtuk a gólokat. A szünetet követően egyértelműen domináltunk. A győzelemmel, az őszi elsőséggel és egy jó tavaszi folytatással esélyünk lehet a magasabb osztályba lépésre. Erre támogatói és csapat akarat is megvan – mondta Horváth Zoltán vajtai edző.

Polgárdi – Mezőfalva 0–0

Mezőfalva: Antal – Balogh I. (Tonka 67.), Balázs (Horváth 84.), Sümegi, Török, Balogh D., Puskás, Bakos, Németh, Papp, Mekota.

– Végig a mi akaratunk érvényesült. Csak azért maradt el a győzelem, mert a kapu előtt nem voltunk elég határozottak. A kihagyott, kapufára lőtt tizenegyes is ezt igazolja – nyilatkozott az idegenbeli pont­osztozkodásról Bakos János, a Mezőfalva trénere.

Káloz – Előszállás 6–0 (2–0)

Előszállás: Nagy – Harasztia, Kovalovszky, Ecsedi (Kercza), Béres, Czifra, Bognár (Horváth K. 79.), Szalai, Bozsoki (Balogh 79.), Reichardt (Garbacz 79.), Romhányi.

G.: Pál (10., 41., 56., 63.), Magyar (71.), Baranyai (87.).

– Egy szabadrúgásból és egy kontrából szerzett vezetést a félidőre a Káloz. A játék képe azonban cseppet sem tükrözte a hazai fölényt – mondta a mérkőzésről Masinka Csaba előszállási edző lapunk érdeklődésére. Hozzátette: – nagyon sok helyzetet kihagytunk, akár három-négy góllal is megléphettünk volna az első negyvenöt percben, de a kaput nem tudtuk bevenni. A második részben már egyértelműen Káloz kerekedett felül, nekünk pedig semmi nem sikerült, a hazai kapus mindent kivédett.

Szabadbattyán – Nagykarácsony 6–1 (4–0)

Nagykarácsony: Kovács A. – Fülöp, Kovács D., Brogyányi, Jeney (Simon 72.), Mohácsi, Huszár, Rácz (Boros 46.), Rabijász (Horváth A. 46.), Magyari, Kovács R. (Tábi 72.).

Kiállítva: Kovács D., Mohácsi (mindkettő 62. p.), Szabó (a nagykarácsonyi kispadról 67.).

Gólszerző: Blaski (33., 78.), Pájer (39.), Németh (43.), Vágner (45., 75.), ill. Mohácsi (49.).

– Nem ez volt a mi hétvégénk. A pihenő után felcsillant némi remény a szépítéssel, de két gyors kiállítás végleg megpecsételte a sorsunkat. A hátralévő időben a fegyelmen kell majd javítanunk – mondta a vereségről Mergl István nagykarácsonyi edző.

Seregélyes – Adony 2–3 (1–1)

Adony: Hamar – Budai, Bagóczki, Virág, Tóth, Varga, Kőkuti (Simon 88.), Hegedűs, Nebucz, Tatár, Balogh.

Kiállítva: Szurovcsják (81.), illetve Balogh (73.).

Gólszerző: Szurovcsják (37., 46.), illetve Nebucz (22.), Závotka (öngól 75.), Varga (86.).

További eredmény: Sárvíz – LMSK Cobra Sport 2–2.