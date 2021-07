A Balaton minden arcát megmutatta

A nyílt vízi úszóválogatottal szombatig a Balatonban, különböző időjárási körülmények között rótta a kilométereket a DKSE tehetsége, Kovács-Seres Hunor, aki a jövő héten a párizsi junior Európa-bajnokságon lesz érdekelt.

Ezt ne hagyja ki! Botrányok és érdektelenség uralja a baloldali előválasztási kampányt

A tehetséges sportoló a szegedi országos bajnokságon a serdülők 14–15 éves korosztályában megnyerte az öt kilométeres távot, méghozzá nem is akárhogy, egy percet adott a második helyezettnek, azaz fölényes diadalt aratott. Ez pedig azt jelentette, hogy bekerült a magyar válogatott keretébe, és a jövő heti párizsi Európa-bajnokságon indulhat Szabó Gergő tanítványa. Az ob után így kemény felkészülésbe kezdtek, amelynek részeként a medence mellett természetes vizekben is rótták a kilométereket.

A munka javát már elvégezték, így Szabó Gergőt helyzetjelentésre kértük.

– A válogatottal most kéthetes edzőtáborban voltunk Balatonalmádiban. A tó mellett a fűzfői uszodában gyakoroltunk szombatig, hétfőn még a dunaújvárosi uszodában tartunk gyakorlásokat, szerdán hajnalban pedig indulunk Párizsba, és Hunor csütörtökön fog indulni egyéni számában, az öt kilométeren. Ezen felül lehet, hogy még a váltóba is bekerül, de erről a szövetségi kapitány még nem döntött – nyilatkozta.

Szabó Gergő megjegyezte, az ob óta eltelt öt hétben Dunaújvárosban is tudtak nyílt vízbe menni, a Balatonon pedig nagyon sok tapasztalatot tudott gyűjteni Hunor. Ezt versenyzője is megerősítette neki, azt mondta, jobban érzi már ezt a közeget. Ez a táv más felkészülést igényel mennyiségben és a ráhangolódás is másként történik. Ezen felül nemcsak az utánpótlás-válogatott volt együtt, hanem velük készült az olimpián induló Rasovszky Kristóf és Olasz Anna is, tőlük szintén sokat tanulhattak a fiatalok.

– Otthon bányatóban is úsztunk, aminek megvan a sajátossága. A Balaton pedig számos arcát mutatta, ami szintén a felkészülést szolgálta, és örültem is neki, hiszen minden időjárási körülményben volt részünk, és ki tudtuk próbálni. Edzettünk tükörsima vízben, kánikulában és 28 fokos tóban, aztán szeles időben, hatalmas hullámok között. Nyilván ezt medencében nem lehet modellezni. Minden nyílt vízi pálya más, a párizsiról azt az információt kaptuk, hogy egy evezőspályán lesz, ami hasonló a Maty-érhez, és maga a víz is. S az is tudott, hogy buborékrendszerben bonyolítják le az Eb-t, ahol én is ott lehetek, a bajnokok edzői kaptak erre lehetőséget. Hunor rengeteget edzett, de még most is keményen benne vagyunk a munkában, és szeretném, ha szerdán Párizsban is vízbe tudnánk menni. Aztán másnap jöhet a nagy kihívás – tette hozzá.