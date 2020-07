A bajai ob-n is ott lesz a mezőnyben a DTSE

Immáron XV. alkalommal rendezik meg Baján az előttünk álló hét végén a Mogyi Triatlonversenyt.

A hazai triatlonéletben is kiemelt figyelemmel kísért seregszemlén természetesen ismét ott lesznek a Dunaújvárosi Triatlon Sport Egyesület (DTSE) versenyzői.

A klub szakmai vezetője, Kovács Ákos Flórián lapunknak elmondta, a rajtnál ott lesz Somogyvári Ákos, Hegedűs Attila, Kovács Ákos Flórián, Füzesy Dávid, Burkovics Márton, dr. Boda Viktória, valamint a szintén újvárosi sportoló, ám már a DTSE tagságához nem tartozó Krausz Magdi is.

– Mindenki szorgalmasan készül, és a többség az elmúlt versenyek során is bizonyította felkészültségét. Baján mindig remek hangulatban zajlik a verseny, várhatóan ez most sem lesz másként. Korábban is említettem, hogy az utóbbi nyári versenyeken is sokat jelentett a DTSE sportolóinak a lelkes szurkolótábor, amelyre várhatóan Baján is számíthatunk – mondta el lapunknak a Kovács Ákos Flórián, aki a következő hét végén esedékes hosszútávú országos bajnokságról is beszélt:

– A heves esőzések komolyan érintették Nagyatád és Gyékényes környékét. A korábbi megszokott versenyútvonal számos pontját elmosta az árhullám. A rendrakáson jelenleg is dolgoznak a szervezők és az illetékes önkormányzatok, ám ilyen helyzetben a legfontosabb szempont az alapvető szolgáltatások biztosítása. A korábban leadott nevezések alapján egyéniben két DTSE-versenyző is indul, Pötör Zoltán és Pelsőczi Gábor is.