Még nem ismeretes, mikor rajtol a szezon

Dunaújvárosban a motorcsónaksport mondhatnánk őshonos. Évtizedek óta ontja a város a nemzetközi klasszisokat, és évtizedek óta rendszeresen házigazdája a dunaújvárosi öböl, a nagy nemzetközi és hazai versenyeknek. A szezon májusban szokott indulni…

Az idén azonban a motorcsónakosok programját is felborította koronavírus. Tábori Áronnal, a Dunaújvárosi Vízi Sport Club világbajnokával beszélgettünk arról, mi is vár rájuk ebben az idényben. – Most még minden bizonytalan, semmit sem tudni a szezonnal kapcsolatban. Eddig minden versenyt lemondtak a rendezők. A Nemzetközi Motorcsónak Szövetség vezetése a közeljövőben tanácskozik, várjuk az állásfoglalásukat. Tábori Áron elmondta, ilyenkor már világbajnoki futamok szoktak lenni, most azonban nem történik semmi, amivel egyetértenek a versenyzők, hiszen senkinek nem szabad, sem a sportolóknak, sem a nézőknek az egészségét kockáztatni. Itthon sem történik semmi, a szokásos teszteket sem tudták elvégezni, egyébként rajtra kész a mezőny, de most a pilóták tevékenysége abban merül ki, hogy a garázsokban magányosan készítik fel a versenyekre a hajókat, a motorokat.

Tábori Áron szerint szeptembernél hamarabb nem rendeznek versenyt Európában. Van még egy nagyon fontos pontja a motorcsónaksportnak a felnőttek viadalai mellett, a Formula Future, a jövő bajnokainak az utánpótlás-nevelő programja. Ezt a magyar kormány is kiemelten kezeli, hiszen az Emberi Erőforrások Minisztériumától tavaly és az idén is tízmillió forint támogatást kapott a program, amelynek központja Dunaújváros, egyik felelőse a dunaújvárosi vízi sport club. A támogatás kapcsán: az összeg nagyságát, és a program fontosságát jelzi, hogy a Magyar Motorcsónak Szövetség tavaly az egész évi működésére 3,4 millió forintot kapott. – A program véghezvitele most is egyik legfontosabb célja a hazai motorcsónaksportnak. Az első nagy rendezvényünk a május végi családi napon lett volna, amikor a Parázs varázst is rendezik, ahogy tavaly is volt, most minden illetékes azon dolgozik, hogy az idén is meg tudjuk tartani. Tavaly egy vb, egy Európa-bajnoki, két Eb második és három Eb harmadik helyet szereztünk. Itt szeretném megjegyezni, hogy a nem olimpiai, illetve a technikai sportok között az egyik legeredményesebb a miénk, harmincnégy vb és negyven Európa-bajnoki éremmel.