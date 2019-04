Szoboszlai megelőzte Dzsudzsákot

Szoboszlai Dominik (18) remeklése feltűnt a szakértőknek is: az osztrák Red Bull Salzburg ifjú középpályásának piaci értékét a Transfermarkt.de portál immár ötmillió euróra (1,6 milliárd Ft-ra) becsüli.

Szoboszlai az utóbbi időben egyre többször kap lehetőséget kezdőként a Salzburg csapatnál – vasárnap a St. Pölten elleni mérkőzésen is 90 percet játszott –, s többnyire élt is a kapott lehetőségekkel. Az osztrák élvonalban eddig két-két gólt, illetve gólpasszt jegyez, és az Európa-ligában is bemutatkozott már – írta meg az Origo.

Mégis meglepő, hogy az átigazolásokkal foglalkozó portálnál ugrásszerűen,

több mint a duplájára emelkedett az értéke, s már nem két-, hanem ötmillió euró szerepel a neve mellett.