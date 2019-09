Rebrov: koncentráció és magabiztosság kell

A Fradi vezetőedzője azt hangsúlyozta, hogy saját játékukra kell koncentrálniuk ahhoz, hogy sikeresek lehessenek az Espanyol vendégeként a labdarúgó Európa-liga csoportkörének csütörtöki nyitányán.

„Hosszú út vezetett idáig, de eddigi ellenfeleinkkel nem tudom összehasonlítani mostani riválisunkat, mivel az Espanyollal még nem játszottunk” – mondta sajtótájékoztatóján az ukrán tréner, aki viszont hozzátette, ismerik a barcelonai együttes erősségeit.

Rebrov kifejtette, nem számít, hogy az Espanyol gyengébben kezdte a spanyol bajnokságot, ettől még erős gárda, amely a selejtezőben igazolta, itt a helye a csoportkörben.

„Skvarka nem áll készen a meccsre, még csak most kezdett el edzeni, viszont mindenki más, aki a keretben van, így a válogatottban megsérült Lovencsics Gergő is igen, de a kezdő 11-ről csak csütörtökön születik döntés” – jelentette ki Rebrov, aki felidézte kellemes élményeit a katalán fővárosról, ugyanis 22 éve a Dinamo Kijevvel 4-0-ra győzött a Bajnokok Ligájában az FC Barcelona vendégeként, ráadásul azon a találkozón be is talált, ugyanakkor hangsúlyozta, ezúttal más a feladata.

Rebrov úgy vélte,

a megfelelő koncentráció és a magabiztosság lehet a kulcs csapata számára.

Hozzáfűzte, utóbbival bajnokként nem lehet gondja főleg, hogy az elmúlt találkozók is jól sikerültek.

„Más lefolyású találkozó lesz, mint amit otthon megszoktunk, de ez egyértelmű az ellenfél erejét tekintve.

Eddig is találkoztunk már erős csapatokkal, mint például a Dinamo Zagrebbel, vagy éppen a másik csoportriválisunkkal, a Ludogoreccel. Azt hiszem, nem vallottunk szégyent ellenük sem” – mondta Dibusz Dénes aki kijelentette, ezúttal sem félti az együttest, de felkészült rá, hogy sok dolga lesz.

A spanyol gárda otthonában csütörtökön 21 órától kezdi meg szereplését a Ferencváros az El-csoportkörében, melyben még a bolgár Ludogoreccel és az orosz CSZKA Moszkvával találkozik a négyesében.

Forrás: MTI