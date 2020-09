Megnyílt az olimpiai bajnokok arcképcsarnoka a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián

Az ünnepi eseményen Varga Jánostól kezdve Majoros Istvánig hét hazai ötkarikás bajnok látta el kézjegyével a portréját a létesítmény VIP-páholyában.

Ünnepélyesen megnyitották hétfőn a magyar birkózó olimpiai bajnokok arcképcsarnokát Csepelen, a szeptember közepén a felnőtt országos felnőtt bajnoksággal felavatott Kozma István Magyar Birkózó Akadémián.

Az ünnepi eseményen Varga Jánostól kezdve Majoros Istvánig hét hazai ötkarikás bajnok látta el kézjegyével a portréját a létesítmény VIP-páholyában, ahol a sportág mind a 18 magyar olimpiai aranyérmesének fényképe látható. Közülük az élő bajnokok egy-egy névre szóló széket is kaptak, egy másikat pedig képletesen a jövő olimpiai bajnokának tartanak fenn.

Ezt követően Németh Szilárd, az akadémia alapítója, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke ünnepi beszédében emlékeztetett rá, hogy a járványhelyzet igényelte szigorú egészségvédelmi intézkedések miatt nem tarthattak avató ünnepséget, de szeptemberben már itt rendezték meg a felnőtt magyar birkózó bajnokságot, amely a nyitó rendezvény volt az akadémia falai között.

„Csodálatos ez az épület és egy nagyszerű gondolat van mögötte, hiszen itt felnőve tudnak példaképpé válni azok a magyar birkózók, akik egyszer majd az egész országot fogják képviselni” – fogalmazott az alapító, aki mintaközpontnak nevezte a létesítményt, amely a kormány támogatásával, az önkormányzat és a szövetség összefogásával épülhetett meg.

„A magyar birkózók egy olyan értéket teremtettek, amely a jövőben ugyanúgy hozzátartozik majd Csepel hírességeihez, mint a Weisz Manfréd gyár” – fűzte hozzá Németh Szilárd.

Hegedűs Csaba, az akadémia nagykövete és egyben szakmai tanácsadója arról beszélt, hogy Csepel mindig is ott volt, ott van és ott lesz a magyar birkózás térképén, a szakosztályvezető Maróti István munkájának eredményességét pedig az a rengeteg érem fémjelzi, amelyet a csepeli birkózók a hazai és nemzetközi versenyeken nyertek.

Az akadémia névadóját, a kétszeres olimpiai bajnok Kozma Istvánt a világ legnagyobb birkózójának nevezte, aki az ő pályafutására is rendkívül nagy hatással volt. Hegedűs azt mondta, hogy az akadémia és az árnyékéban később megépülő kollégium falai között olyan birkózók fognak felnőni, akik a magyar történelmet is kívülről tudják, és a sport mellett a tanulásban és nyelvek ismeretében is élen járnak majd.

„A magyar birkózósport szakmaiságával világ- és olimpiai bajnokokat fogunk itt nevelni” – tett ígéretet München ötkarikás bajnoka, a korábbi sikeres szövetségi kapitány, majd szövetségi elnök.

Süle László, az akadémiát működtető alapítvány kurátora előadásában ismertette, hogy a három szintes, multifunkcionális épület alapterülete bruttó 4000 négyzetméter, többek között három szőnyeges edzőterem, hatszőnyeges küzdőtér, 500 fős lelátó, valamint számos kiegészítő létesítmény – többek között a lélek ápolására egy keresztény kápolna is – található benne. A megújult gépészettel, napelemekkel, hőszivattyú-rendszerrel és prémium anyagokkal megépített, alacsony energiafelhasználású létesítmény nettó 2,5 milliárd forintba került, ebben a közművesítés, a parkolóépítés és a tereprendezés költségei is benne vannak.

A kurátor ismertette azt is, hogy a következő két lépcsőben 120 férőhelyes, ötszintes kollégium, sportrehabilitációs és sportegészségügyi központ, valamint Hírességek Csarnoka épül az akadémia mellé, amely a magyar birkózás szentélye kíván majd lenni. A kollégium a tervek szerint 2022 szeptemberére készül el.