Könyves Norbert góljával győzött a magyar válogatott Szerbia ellen

A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra nyert Szerbia vendégeként vasárnap a Nemzetek Ligája harmadik fordulójában.

A találkozó egyetlen gólját az újonc Könyves Norbert szerezte a 20. percben.

Marco Rossi együttese – amely csütörtökön Bulgária otthonában nyert Európa-bajnoki pótselejtezőn – a negyedik fordulóban jövő szerdán a vb-negyeddöntős oroszok vendége lesz.

Nemzetek Ligája, B divízió, 3. csoport, 3. forduló:

Szerbia-Magyarország 0-1 (0-1)

Belgrád, v.: Sandro Schärer (svájci)

gólszerző: Könyves (20.)

sárga lap: Pavlovic (48.), Lukic (81.), illetve Gazdag (36.), Nagy Á. (69.) Szalai A. (73.), Kalmár (76.)

Szerbia:

Predrag Rajkovic – Stefan Mitrovic, Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic – Mijat Gacinovic (Dusan Vlahovic, 66.), Nemanja Gudelj, Dusan Tadic, Luka Milivojevic (Sasa Lukic, a szünetben), Filip Mladenovic – Luka Jovic, Adem Ljajic (Nemanja Radonjic, a szünetben)

Magyarország:

Gulácsi Péter – Botka Endre, Lang Ádám, Szalai Attila – Bese Barnabás (Willi Orbán, 56.), Kalmár Zsolt, Nagy Ádám, Gazdag Dániel (Schäfer András, 77.), Hangya Szilveszter (Holender Filip, a szünetben) – Nikolics Nemanja (Loic Nego, 76.), Könyves Norbert (Szalai Ádám, 64.)

I. félidő:

20. perc: Könyves csapott le egy rosszul hazaadott labdára, melyet becsúszva megszerzett a kapus elől, majd eltolta azt a hálóőr mellett és az üres kapuba passzolt (0-1).

A magyar válogatott nem látványosan, de szervezetten futballozott az első félidőben, ráadásul elöl az újonc Könyves Norbert harciasságának köszönhetően a félidő közepén a vezetést is megszerezte. A szerbek játékából teljesen hiányzott az átütő erő, így Gulácsi Péternek – aki az oroszok elleni találkozón már nem állhat a kapuba, mert vissza kell térni klubjába a karanténszabályok miatt – nem volt nehéz dolga.

A hazaiaknak a fordulást követően sem volt sok kedvük futballozni, és nem sok veszélyes helyzetet alakítottak ki a félidő első felében. Ellenben a magyarok a csereként pályára lépő Holender Filip révén eldönthették volna a három pont sorsát, de a támadó hibázott. Negyedórával a vége előtt aztán a hazaiak a kapufát találták el, de ennél közelebb nem jutottak a gólhoz később sem, hiába mozgósítottak nagyobb energiákat az egyenlítésért.

Marco Rossi a találkozót követően az M4 Sportnak elmondta: rendkívül büszke a csapatra, hiszen annak ellenére is remekül teljesítettek a játékosok, hogy hat helyen változtatott a Bulgária elleni összecsapáshoz képest. Megjegyezte, az első félidőben taktikailag szinte tökéletes teljesítményt nyújtott a gárda, így a szerbek csak a beívelésekre tudtak építeni. Az olasz szakember szerint megérdemelt győzelmet aratott a csapat, még akkor is, ha a végén többször is szerencséje volt.

Marco Rossi hangsúlyozta, a legfontosabb továbbra is az Izland elleni, novemberi Európa-bajnoki pótselejtező.

Borítókép: Botka Endre (b) és a szerb Nemanja Radonjic a labdarúgó Nemzetek Ligája harmadik fordulójában játszott Szerbia – Magyarország mérkőzésen Belgrádban 2020. október 11-én