Kizárták a Babosékat az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyéből

A Babos, Mladenovic páros egy mérkőzést játszott New Yorkban, amelyet – magyar idő szerint – pénteken hajnalban magabiztosan megnyert.

Előbb csak vasárnapra halasztották Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic eredetileg szombatra kiírt nyolcaddöntős páros mérkőzését, amelyet a kanadai Gabriela Dabrowski és az amerikai Alison Riske ellen játszottak volna, aztán ki is zárták őket a US Openről – számol be a Nemzeti Sport.

A döntés előzményeihez tartozik, hogy a viadaltól koronavírus-fertőzés miatt visszalépő francia Benoit Paire-rel közvetlen kontaktusba lépő személyek egyike éppen Mladenovic volt, aki együtt edzett és kártyázott is honfitársával.

A kontaktok közül ő az egyetlen, aki versenyben maradt, miután pénteken Adrian Mannarino is elbúcsúzott, akit csaknem három órán keresztül várattak, míg pályára léphetett a német Alexander Zverev ellen. (Francia sajtóhírek szerint Mannarino azért játszhatott, mert New York állam kormányzója, Andrew Cuomo különengedélyt adott rá, ám ezt Mladenovicnak már nem tette meg.)

A kizárás azért is érthetetlen, mert Mladenovic az elmúlt napokban folyamatosan teniszezett, és rendre negatív koronavírustesztet produkált, igaz, ő és testvére, Luka is élesen kritizálta a Grand Slam-torna lebonyolítását és körülményeit. Vagyis ha a biztonságot tartanák szem előtt a szervezők, már jóval korábban lépniük kellett volna.

Az ESPN nevű amerikai portál információ szerint Mladenovicot már a John Fitzgerald Kennedy-repülőtéren látták, ami érdekes, mert elméletileg Paire közvetlen kontaktjaihoz hasonlóan rá is egyhetes karantén várna a szállodában, és csak az edzőpályákat használhatná, hogy készüljön a Roland Garrosra.

Az első számú áldozat azonban Babos Tímea, aki eleve nem szívesen utazott el az Egyesült Államokba, de ha már vállalkozott rá, szerette volna megnyerni a párosok versenyét, amelyen barátnőjével az első helyen emelték ki, és emellett nyilván szeretett volna minél több pénzt keresni.

Forrás: Nemzeti Sport