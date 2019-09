Hölle és a magyar csapat sporttörténelmi diadal kapujában

Amennyiben Hölle és a magyar csapat is megvédi címét, úgy sorozatban negyedszer mind a két aranyérem Magyarországé lesz, erre pedig még nem volt példa a sportág történetében.

Egyéniben Hölle Martin áll az élen, csapatban pedig a magyarok vezetnek a szombati maratonhajtás után a németországi Drebkauban zajló kettesfogathajtó-világbajnokságon.

A címvédő magyar versenyző a díjhajtás megnyerését követően a második számban is a legjobbnak bizonyult, így nagy fölénnyel éllovas. Magabiztos teljesítményét jól jellemzi, hogy a maratonhajtás nyolc akadályából háromban is a leggyorsabbnak bizonyult, további háromban a legjobb öt között volt, de húszon kívül nem szorult a maradék kettőben sem.

A második Sandro Koalick hátránya 15 hibapontnál is több, míg a harmadik holland Stan van Eijk 18 hibapontra áll Höllétől. Tetemes előnyéhez az is hozzájárult, hogy a díjhajtás után második ausztrál Tor van den Bergének és a harmadik német Lars Schwittének nem sikerült a második szám, előbbi 63., utóbbi 41. lett a maratonhajtásban, így összetettben visszacsúsztak a 11., illetve a 6. pozícióba.

A másik két csapattag közül ifj. Dobrovitz József sem szerepelt rosszul, 19. lett a 82 fős mezőnyben, összetettben pedig négy pozíciót javítva már 7., ráadásul hátránya kevesebb, mint öt hibapont a dobogó alsó fokától. Osztertág Kristóf a középmezőnyben végzett 30. helyével, így egyet rontva 13. a vasárnapi akadályhajtás előtt.

A vb-újoncok közül Szabó Roland kifejezetten jól teljesített, 11. lett a ló és lovas számára is legembertpróbálóbb számban, de összetettben így is csak 54. a gyengébb díjhajtása miatt. Hozzá hasonlóan a másik újonc Tóth Andrea is javított, már 42., viszont a vb-ken háromszoros ezüst- és egyszeres bronzérmes Hódi Károly rontott, visszaesett az 50. pozícióba.

A csapatversenyben fölényesen vezet a magyar trió, elsősorban annak köszönhetően, hogy Hölle mindkét számban a legjobbnak bizonyult. Az együttesek legrosszabb eredménye mindig kiesik, így a magyarok előnye közel 15 hibapontra nőtt a németekkel szemben, akik az első szám után még csak alig több mint öttel voltak lemaradva.

Amennyiben Hölle és a magyar csapat is megvédi címét, úgy sorozatban negyedszer mind a két aranyérem Magyarországé lesz, erre pedig még nem volt példa a sportág történetében. Négy és hat éve az egyéni küzdelmet a 11-szeres világbajnok Lázár Vilmos nyerte.

Vasárnap az akadályhajtással zárul a vb.

Állás a maratonhajtás után:

egyéni:

1. Hölle Martin 134,32 hibapont

2. Sandro Koalick (német) 149,49

3. Stan van Eijk (holland) 152,33

…7. ifj. Dobrovitz József 157,24

…13. Osztertág Kristóf 160,53

…42. Tóth Andrea 172,51

…50. Hódi Károly 175,15

…54. Szabó Roland 176,77

csapat:

1. Magyarország (Hölle Martin, ifj. Dobrovitz József, Osztertág Kristóf) 291,56

2. Németország (Arndt Lörcher, Lars Schwitte, Sandro Koalick) 306,20

3. Hollandia (Geert Dijkhof, Stan van Eijk, Antonie ter Harmsel) 306,68

Forrás: MTI