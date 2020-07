Elképesztő magyar fölény a Négy Nemzet Úszóverseny első napján

Az első nap után toronymagasan vezetnek a magyarok a margitszigeti Négy Nemzet Úszóverseny összesítésében.

A koronavírus-járvány kitörését követő első nemzetközi viadal nyitónapjának egyik legjobb teljesítményét Milák Kristóf nyújtotta, aki 200 méter pillangón napra pontosan egy évvel ezelőtt állította fel elképesztő világcsúcsát (1:50.73 perc) a dél-koreai Kvangdzsuban rendezett világbajnokságon. A Honvéd 20 éves klasszisa 200 méter gyorson úgy lett második, hogy 1:47.16 perces ideje nem sokkal maradt el egyéni csúcsától (1:46.90). Milák 100 méter pillangón már nem talált legyőzőre, a szám 2017-es világbajnoki ezüstérmese itt is remek idővel, 51.14 másodperccel csapott célba.

„Kettő gyorson nem akartam ennyit úszni, de annyira nem bánom, hogy így sikerült. A száz pillangón csináltam egy rakat hibát, például a forduló kábé semmilyen nem volt, egyszer csak rácsodálkoztam, hogy szembejön a fal. Nem volt könnyű ráhangolódni arra, hogy verseny van, de valahogy sikerült, mert azért ez mindig motivál. Ha ennek vége, következhet egy kis pihi, szeptembertől pedig magamtól is beleállok, ahogy kell, mert tudom, hogy onnantól nem fér bele több tinglitangli” – idézte a szövetség közleménye Milákot, aki ezzel az idővel a tavalyi vb-n 100 méter pillangón bronzérmes lett volna.

Férfi 400 méter vegyesen Verrasztó Dávid mögött a 17 éves Kós Hubert olyan idővel zárt másodikként (4:15.77), amely olimpia A szintet jelentene. Azonban ez a viadal nem akkreditált a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél (FINA), ezért nem is számít olimpiai kvalifikációs eseménynek.

Női 100 méter pillangón a magyarok külön csatáját Szilágyi Liliána nyerte, ugyanakkor a 200 méteren tavaly világbajnok Kapás Boglárka egyéni legjobbját (1:00.81) megjavítva 1:00.29-cel lett harmadik.

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka 400 méter vegyesen aratott papírforma győzelmet.

„Februárban úgy úsztam 4:37-et, hogy egy 1500 gyors után görcsölt a lábam – körülbelül ez a különbség az akkori és a mostani önmagam között. Nagyon nem könnyű most, én ugye mindig is úgy léteztem, hogy ki volt számolva minden, versenyek, közte edzések, most pedig ez az első verseny nagyon hosszú idő után, és ki tudja, mikor lesz a következő. Ha arra gondolok, hogy valamikor most lett volna a négyszáz vegyes Tokióban, akkor azért nem könnyű… Viszont legalább visszajött néhány szép emlék, hiszen utoljára 2010-ben úsztam itt a szigeten, és az az Európa-bajnokság összességében nem sikerült rosszul” – nyilatkozta Hosszú.

A sikereknek köszönhetően a magyarok így simán vezetik az összesített ponttáblázatot.

A margitszigeti Hajós Alfréd komplexum Széchy Tamás medencéjében a magyarok mellett a lengyel, a cseh és osztrák úszók indulnak. A szabályok értelmében az esti egyéni finálékban egy nemzetet maximum két versenyző képviselhet.

A pénteki győztesek:

férfiak:

200 m gyors:

Felix Auböck (osztrák) 1:46.64 perc

50 m hát:

Kacper Stokowski (lengyel) 25.53 másodperc

100 m mell:

Valentin Bayer (osztrák) 1:00.27

100 m pillangó:

Milák Kristóf 51.14 másodperc

400 m vegyes:

Verrasztó Dávid 4:14.41 perc

nők:

200 m gyors:

Kapás Boglárka 1:59.62 perc

50 m hát:

Caroline Pilhatsch (osztrák) 28.03 másodperc

100 m mell:

Dominika Sztandera (lengyel) 1:08.60 perc

1500 m gyors:

Késely Ajna 16:30.35 perc

100 m pillangó:

Szilágyi Liliána 59.70 másodperc

400 m vegyes:

Hosszú Katinka 4:42.56 perc

4×100 m vegyes gyorsváltó:

Lengyelország 3:29.86 perc

Forrás: MTI

Borítókép: a győztes Szilágyi Liliána a célba érkezés után a 100 méteres pillangóúszás döntőjében a Négy Nemzet Úszóversenyén a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás Uszodában 2020. július 24-én