Mindhárom dobogós csapat döntetlent játszott

A címvédő és éllovas Ferencváros szerda este nem bírt a vendég Budapest Honvéddal, korábban a MOL Fehérvár a Debrecennel osztozott idegenben a pontokon, míg a harmadik helyezett Mezőkövesd a keddi nyitányon otthon kétszer egyenlítve ért el döntetlent az Újpest ellen.

A tabella alsó felében lévő csapatok közül Paks a hétvégi győzelmét követően ismét nyert, ezzel tovább javított a helyzetén, a Zalaegerszeg viszont csak egy pontot szerzett hazai pályán, a jelentős hátránnyal utolsó helyezett Kaposvár pedig kikapott.

Az éllovas Ferencváros nem bírt otthon a Honvéddal

Nagy lendülettel kezdte a mérkőzést a hazai együttes, de a zártan védekező kispestiekkel szemben ritkán tudott a kapu közelébe eljutni. A középpályán a vendégek megerősített alakzata kevés területet hagyott a ferencvárosiaknak.

A szünet után Boli az egyik, a következő akciónál Moutari a másik kapu előtt hagyott ki ígéretes helyzetet, majd ismét állandósult a ferencvárosi mezőnyfölény, de a tempó kevésbé volt intenzív, mint a mérkőzés elején. A cserék hoztak ugyan frissítést a hazai akciókba, de azok többsége továbbra is nélkülözte a gólveszélyt, így a kevés hibával védekező vendégek kihúzták kapott gól nélkül a mérkőzést.

A bajnokságban a Ferencváros veretlenségi sorozata immár 15 meccs óta tart, pályaválasztóként pedig 46 találkozó óta nem talált legyőzőre.

A Budapest Honvéd hat forduló óta nyeretlen, két vereség mellett negyedszer játszott döntetlent.

Döntetlen Debrecenben

Kiegyenlített első húsz perc után a vendégcsapat szerezte meg a vezetést. A Debrecen a folytatásban átvette a játék irányítását, de támadásaiban nem volt gólveszély.

A hazaiak lendületesen kezdték a második félidőt, s az első negyedóra végén egyenlíthettek is volna, Bódi közeli fejesét azonban Kovácsik bravúrral védte. Válaszul a Fehérvár is nagyobb sebességre kapcsolt, és több veszélyes támadást vezetett.

A mérkőzés hajrájában a DVSC büntetőből egyenlített, és így legalább egy pontot otthon tartott.

Kapusgóllal mentett pontot a Puskás a Diósgyőr ellen

A Puskás Akadémia kezdte veszélyesebben a találkozót, de helyzeteit nem váltotta gólra. A diósgyőriek sokáig csak a védekezéssel foglalkoztak, fél óra után azonban kiszabadultak a szorításból és több veszélyes támadást vezettek.

A fordulást követően azonnal megszerezték a vezetést a hazaiak, szép összjáték végén Josip Knezevic lőtt a hálóba. Nem sokáig vezetett a felcsúti gárda, mert egy kezezést követő tizenegyest Iszlai Bence értékesített. Tíz perc múlva megfogyatkozott a Puskás Akadémia, Kamen Hadzsievet második sárga lapja után kiállította a játékvezető. A Diósgyőr gyorsan kihasználta az emberelőnyt: Molnár Gábor egyedül tört kapura, majd szépen átemelte a labdát a kifutó kapus felett.

Elkeseredetten küzdött a döntetlenért a hazai együttes és a hosszabbítás elején, egy sarokrúgást követően az előrehúzódó kapus, Hegedüs Lajos befejelte az egyenlítő találatot.

A sereghajtó Kaposvár otthonában nyert a Paks

Hazai helyzetekkel indult a találkozó, de a Kaposvár nem tudott élni a kínálkozó lehetőségekkel és a vendégek egy villámgyors kontra végén – amely egy szögletből indult – a 17. percben megszerezték a vezetést. Innentől kezdve inkább a tolnaiak akarata érvényesült, a 40. percben ugyan a játékvezető ítélete még megmentette a hazaiakat, egy perccel később viszont Könyves megszerezte második gólját, amivel gyakorlatilag el is döntötte az összecsapást.

A második félidőben a Paks magabiztosan őrizte előnyét a kissé hitehagyottan futballozó kaposváriakkal szemben, a 3-0-s végeredményt a csereként pályára lépő Sajbán állította be.

Döntetlen a zalaegerszegi kiesési rangadón

A mérkőzés elején egyértelműen a Zalaegerszeg irányított, több veszélyes akciót vezetett, míg a Kisvárda egyáltalán nem adott munkát a hazai kapusnak. A kék-fehérek azért nem tudtak vezetést szerezni, mert amerikai csatáruk, Eric McWoods rendre célt tévesztett a befejezéseknél, ráadásul a játékrész derekán az ötös sarkáról az üres kapu fölé emelt. A sok kihagyott helyzet megbosszulta magát, ugyanis a Kisvárda bő félóra elteltével Viana szépségdíjas, ollózó mozdulatával gólt szerzett. A hazaiak kissé megzavarodtak a bekapott góltól, aztán a szünet előtti percekben már ismét ők futballoztak fölényben, de egyenlíteniük nem sikerült.

A szünet megtörte a ZTE lendületét, a folytatásra kifejezetten lassúvá és töredezetté vált a játék. A Kisvárda majdnem másodszor is ollózásból szerzett gólt, ám ezúttal Sassá látványos lövését kivédte Demjén. A vendégek ezt követően is eldönthették volna az összecsapást, Grozav lövésénél például Szépe mentett becsúszva, de ahogy az első félidőben fordítva, úgy a másodikban is megbosszulta magát a sok kihagyott helyzet, azaz egyenlített a Zalaegerszeg. A hajrában kifejezetten pontatlan volt mindkét csapat, amihez valószínűleg az erős szél is nagyban hozzájárult. Ennek ellenére mindkét fél a maga javára fordíthatta volna a meccset, de végül igazságos pontosztozkodással zárult az összecsapás.

Eredmények:

Debreceni VSC-MOL Fehérvár FC 1-1

ZTE FC-Kisvárda Master Good 1-1

Kaposvári Rákóczi FC-Paksi FC 0-3

Puskás Akadémia FC-Diósgyőri VTK 2-2

Ferencvárosi TC-Budapest Honvéd 0-0

kedden játszották:

Mezőkövesd Zsóry FC-Újpest FC 2-2

A tabella:

1. Ferencváros 18 13 4 1 35-15 43 pont

2. MOL Fehérvár FC 19 11 4 4 33-18 37

3. Mezőkövesd Zsóry FC 19 10 5 4 25-16 35

4. Puskás Akadémia FC 19 7 7 5 29-23 28

5. Diósgyőri VTK 19 8 2 9 23-27 26

6. Budapest Honvéd 19 7 5 7 20-22 26

7. Újpest FC 19 7 4 8 25-29 25

8. Debreceni VSC 18 7 3 8 30-31 24

9. Paksi FC 19 7 2 10 25-33 23

10. Kisvárda Master Good 19 6 3 10 20-26 21

11. ZTE FC 19 4 6 9 25-28 18

12. Kaposvári Rákóczi FC 19 3 1 15 16-38 10

Az 1. fordulóból elhalasztott Ferencváros-Debreceni VSC április 7-én pótolják.

A 20. forduló programja:

szombat:

MOL Fehérvár FC-Mezőkövesd Zsóry FC 17.00

Paksi FC-Puskás Akadémia FC 17.00

Kisvárda Master Good-Kaposvári Rákóczi FC 17.00

Budapest Honvéd-ZTE FC, Új Hidegkuti Nándor Stadion 17.00

Diósgyőri VTK-Debreceni VSC 17.00

Újpest FC-Ferencvárosi TC 19.30

Forrás: MTI

Borítókép: A kispesti Batik Bence (b) és a ferencvárosi Nguen Tokmac az OTP Bank Liga 19. fordulójában játszott Ferencváros – Budapest Honvéd bajnoki labdarúgó-mérkőzésen a Groupama Arénában 2020. február 5-én.