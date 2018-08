Átvették az új sportfelszereléseket a magyar birkózók

Az októberi, budapesti világbajnokságra készülő magyar birkózó-válogatott tagjai csütörtökön megkapták új sportfelszereléseiket és formaruháikat.

A Körcsarnokban a női és a kötöttfogású csapat tagjai vették át ruháikat, köztük azokat a mezeket, amelyek anyaga magyar fejlesztés eredménye, a rajta látható minták szintén magyar tervezők munkái. A szabadfogásúak Lengyelországban edzőtáboroznak, ők később kapják majd kézhez a ruhákat, miként az Európa-bajnoki ezüstérmes Németh Zsanett is, aki most Ukrajnában tréningezik.

A bemutatót csapat- és egyéni fotózással kötötte egybe a magyar szövetség, melynek vezetői, Németh Szilárd elnök, Bacsa Péter, Komáromi Tibor és Kovács István alelnökök is formaruhát öltöttek.

Az eseményen megjelent a 2013-as, legutóbbi hazai rendezésű vb egyetlen magyar aranyérmese, Sastin Marianna is, akit férje – egyben edzője -, Wöller Ákos és féléves kisfia is elkísért. A Vasas klasszisa azt mondta, egyre jobb formába lendül, a következő hetekben Lengyelországban és Fehéroroszországban is versenyez majd, hogy a lehető legjobb állapotban legyen a vb-re.

A világbajnokságot október 20. és 28. között a Papp László Sportarénában rendezik meg.