2-1-re verte a Mezőkövesd a MOL Fehérvár csapatát

A 41. perctől emberhátrányban játszó Mezőkövesd úgy verte meg 2-1-re a MOL Fehérvárt a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójában, szombaton, hogy a győztes hazai gól a 93. percben esett.

A hazai csapat egy teljes félidőt emberhátrányban futballozott, és a sikert érő gólt a 93. percben szerezte meg. A kupamérkőzéseket is beleszámítva az újraindulás után ez volt a kövesdiek első győzelme, és a bravúrral biztosították, hogy ebben a fordulóban biztosan maradnak a harmadik helyen.

A két csapat a bajnokságban és a kupában ötször mérkőzött meg egymással, egy székesfehérvári győzelem, valamint három döntetlen mellett most először született mezőkövesdi diadal.

Nyolc helyen változott a Fehérvár összeállítása a hétközi mérkőzéshez képest, de így is hamar mezőnyfölényt alakított ki, igaz, a Mezőkövesd megkönnyítette a labdabirtoklását, mert mélyen védekezett. Ezzel egyben be is tömörült a kapuja elé, így a székesfehérváriaknak nehéz volt helyzetet kialakítaniuk, a kövesdieknek pedig egy-egy labdaszerzésnél kevés esélyük nyílt eljutni a másik kapuhoz. A vendégvezetés egy labdaszerzést követő beadás után fejesből született meg, majd a Mezőkövesd gyorsan egyenlített ugyancsak pontos beadás nyomán egy szép perdítéssel. A félidő hajrájában a hazai együttes játszott veszélyesebben, még akkor is helyzetet alakított ki, amikor Nesterov második sárga lapos kiállítása miatt emberhátrányba került.

Szünet után mintegy negyedóráig érződött, hogy nincs egyenlő létszámban a két csapat, a Fehérvár több szögletet is rúghatott, de helyzet nélkül futballozott, hiányzott a támadásaiból a lendület, a váratlan húzás. Aztán a Mezőkövesd szorította be percekre kapuja elé ellenfelét, majd kiegyenlítetté vált a játék. A hazaiak a megszerzett labdával bátrabban indultak meg ebben a szakaszban, ám elsősorban a védekezésre figyeltek. A cserékkel a Fehérvár aktívabbá vált, kapura veszélyesebben futballozott, de a ráadásban a hazaiak a maguk javára fordították a mérkőzést, előbb két ziccert hárított Kovácsik Ádám, majd egy újabb támadásnál már a vendégek kapusa is tehetetlen volt.

A szervezetten játszó és szívósan küzdő Mezőkövesd fontos három pontot szerzett a kevésbé motivált, de így is győzelemre játszó Fehérvárral szemben.

OTP Bank Liga, 31. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC – MOL Fehérvár FC 2-1 (1-1)

Mezőkövesd, v.: Karakó

gólszerzők: Besirovic (35.), Meszhi (93.), illetve Futács (29.)

sárga lap: Nesterov (17., 41.), Berecz (91.), illetve Kovács (71.)

kiállítva: Nesterov (41.)

Mezőkövesd:

Szappanos – Farkas, Nesterov, Pillár, Silye – Karnyickij, Berecz – Pekár (Eperjesi, 79.), Vajda (Vadnai, 83.), Besirovic (Meszhi, 83.) – Zivzivadze

Fehérvár:

———

Kovácsik – Tamás, Rus, Musliu, Stopira – Nikolov (Nikolics, 82.), Elek – Bamgboye (Petrjak, 68.), Hodzic (Houri, 69.), Kovács – Futács

Forrás: MTI