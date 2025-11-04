1 órája
Ment az Előszállás, mint a mérgezett egér és letarolták ellenfelüket – galériával
Óriási a harc a dobogóért. Nem tud ellépni üldözőitől a Beloiannisz a Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság másodosztályának 9. fordulója után sem.
Lassan már izgalmasabb lesz a vármegyei labdarúgó-bajnokság másodosztály dél csoportja, mint a magasabb szintek mérkőzései. A pontállások tekintetében mindenképpen. A hétvégén nagyot tarolt az Előszállás, otthon fogadva a sereghajtó Sárszentmihályt. A jó teljesítménnyel mindjárt helyet is cserélt a három hetet vereséggel játszó Nagykarácsonnyal. Az élvonal együttesei között is dúl a pozícióharc. A harmadik Polgárdi nem bírt az őket üldöző Nagyvenyimmel és osztozott a pontokon. Ikszelt a Baracs is Seregélyesen, igaz itt mindkét részről csak egy gól született.
Szoros az élmezőny a vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztály dél felnőtt csoportban
Polgárdi – Nagyvenyim 3-3 (2-2)
Polgárdi: Németh, Molnár, Hajcsár, Komlós, Szabó, Horgos, Horváth, Baranyai, Pécsi, Devcsity, Fi L. Cserék: Neizer, Simon, Lángos, Grabecz, Fi K., Farkas.
Nagyvenyim: Virág, Rezes, Ráthgéber, Princz, Balogh, Slett, Mohácsi, Palkovics, Kovács, Cislo, Török. Cserék: Tábi, Furuglyás, Rácz K., Rácz A., Alumbugu, Sipeki.
Gyorsan vezetést szerzett a hazai csapat. Fi és Horváth is betaláált Neizer kapujába az első tízpercen belül. A helyzetre Balogh és Palkovics válaszolt a 15. és a 36. percben. A patthelyzet a szünet után is folytatódott, melyben ismét a hazaiak voltak kezdeményezőbbek. Devcsity a 81. percben újra vezető szerephez juttatta a Polgárdit. Princz azonban a 90. percben mentett egy pontot Nagyvenyimnek.
Nagyvenyim, Kőkuti Tamás: – Összességében a döntetlen eredmény reális. Sajnos az első 10 percben aludtunk, így gyorsan kaptunk kettő gólt. A sokk hatásra viszont nagyon jól reagáltunk, jól fociztunk és két remek akció gólt szerezve visszajöttünk a mérkőzésbe.
Értékes lehet ez a döntetlen, amennyiben a hátralévő fordulókban jól teljesítünk.
– A második félidőt mi irányítottuk, de sajnos egy szöglet után újra az ellenfél szerzett vezetést. Végül egy nagyszerű szabadrúgás góllal rászolgáltunk, hogy a bajnok otthonából pontot hozzunk el. Büszke vagyok a csapatra, hiszen jellemző ránk, hogy sosem adjuk fel és képesek vagyunk hátrányból felállni.
Seregélyes-Sárosd II. - Baracs 1-1 (1-0)
Seregélyes: Závotka, Susa, Szloboda, Mayer, Hallósy, Várnai, Puszta, Ódor, Dancsa, Békefi, Zsilovics. Cserék: Fábián, Uhrin Á., Kiss, Szarka, Uhrin M.
Baracs: Tóth, Áldott, Boros, Wolf, Szurma, Bartók, Takács, Kápolnási, Fülöp, Kiss, Éliás. Cserék: Szabó, Katona, Nyári, Fejes, Badi, Huber, Szikora.
Baracs, Körmendi Zsolt: – A mai mérkőzésen enerváltan kezdtünk.
Langyosan és sok hibával játszottunk, így szokás szerint megint hátrányba kerültünk.
– A második játékrészre átvariáltuk a csapatot. Változtattunk a szerkezeten a cserékkel, feljavultunk, de ez is csak döntetlenre volt elég. A mérkőzés egészét nézve az eredmény igazságosnak mondható.
Előszállás - Sárszentmihály vármegyei II. osztályú labdarúgó mérkőzésFotók: Horváth László
Előszállás – Sárszentmihály-Masterplast 7-2 (4-1)
Előszállás: Nagy, Takács, Kovalovszky, Nyári, Bognár, Béres, Garbacz, Horváth G., Puskás, Németh, Gulyás. Csere: Horváth K.
Sárszentmihály: Zsidó, Szipőcs, Horváh, Blaski, Klémán, túri, Lánczos, Jasinka, Török, Tornyai, Borsos. Cserék: Dombi, Örsi.
Meglepték a vendégek a fejben öltözőben ragadtak a házigazdákat és Török rögtön bevert egy ébresztő találatot a hazai kapusnak. Ezután azonban alaposan megváltozott a játék képe és sziporkázó játékkal a félidőig 4-1-es komoly előnyt szerzett az Előszállás. A pihenőt követően további három találattal bővítették az eredményüket, amire csak egyszer válaszoltak a vendégek, búcsúzóul a 90. percben. A győzelemmel Előszállás megkezdte a felzárkózást a középmezőnyhöz.
Előszállás, Reichardt Bálint: – Meglepett minket a kezdés utáni találat, de szerencsére nem rogytak meg a fiúk és hamar ráéreztek, hogy itt azért van keresni való. Agresszívak voltak és nem álltak meg az első gólok után.
Nagy örömünkre megtört a jég és annyi sok vereség után újra győztesen hagyhatjuk el a pályát.
– A vége kicsit fáradékonyabbra sikerült. Ellenfelünk pedig már a túlélésre játszott. Jólesik az ilyen sikerélmény karácsony előtt!
A csoport további eredményei:
- Aba sárvíz – LMSK 5-1
- Pákozd – Nagykarácsony 3-1
- Kisláng – Beloiannisz 06
A csoport állása a 9. forduló után:
