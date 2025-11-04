november 4., kedd

Károly névnap

10°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

50 perce

Ment az Előszállás, mint a mérgezett egér és letarolták ellenfelüket – galériával

Címkék#Előszállás#Baracs#Nagyvenyim

Óriási a harc a dobogóért. Nem tud ellépni üldözőitől a Beloiannisz a Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság másodosztályának 9. fordulója után sem.

Horváth László

Lassan már izgalmasabb lesz a vármegyei labdarúgó-bajnokság másodosztály dél csoportja, mint a magasabb szintek mérkőzései. A pontállások tekintetében mindenképpen. A hétvégén nagyot tarolt az Előszállás, otthon fogadva a sereghajtó Sárszentmihályt. A jó teljesítménnyel mindjárt helyet is cserélt a három hetet vereséggel játszó Nagykarácsonnyal. Az élvonal együttesei között is dúl a pozícióharc. A harmadik Polgárdi nem bírt az őket üldöző Nagyvenyimmel és osztozott a pontokon. Ikszelt a Baracs is Seregélyesen, igaz itt mindkét részről csak egy gól született.

vármegyei labdarúgó-bajnokság
A vármegyei labdarúgó-bajnokság másodosztályában az Előszállás hétszer is betalált a sárszentmihályi kapuba
Foto: Horváth László -duol.hu

Szoros az élmezőny a vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztály dél felnőtt csoportban 

Polgárdi – Nagyvenyim 3-3 (2-2)
Polgárdi: Németh, Molnár, Hajcsár, Komlós, Szabó, Horgos, Horváth, Baranyai, Pécsi, Devcsity, Fi L. Cserék: Neizer, Simon, Lángos, Grabecz, Fi K., Farkas.
Nagyvenyim: Virág, Rezes, Ráthgéber, Princz, Balogh, Slett, Mohácsi, Palkovics, Kovács, Cislo, Török. Cserék: Tábi, Furuglyás, Rácz K., Rácz A., Alumbugu, Sipeki.

Gyorsan vezetést szerzett a hazai csapat. Fi és Horváth is betaláált Neizer kapujába az első tízpercen belül. A helyzetre Balogh és Palkovics válaszolt a 15. és a 36. percben. A patthelyzet a szünet után is folytatódott, melyben ismét a hazaiak voltak kezdeményezőbbek. Devcsity a 81. percben újra vezető szerephez juttatta a Polgárdit. Princz azonban a 90. percben mentett egy pontot Nagyvenyimnek.

Nagyvenyim, Kőkuti Tamás: – Összességében a döntetlen eredmény reális. Sajnos az első 10 percben aludtunk, így gyorsan kaptunk kettő gólt. A sokk hatásra viszont nagyon jól reagáltunk, jól fociztunk és két remek akció gólt szerezve visszajöttünk a mérkőzésbe. 

Értékes lehet ez a döntetlen, amennyiben a hátralévő fordulókban jól teljesítünk.

– A második félidőt mi irányítottuk, de sajnos egy szöglet után újra az ellenfél szerzett vezetést. Végül egy nagyszerű szabadrúgás góllal rászolgáltunk, hogy a bajnok otthonából pontot hozzunk el. Büszke vagyok a csapatra, hiszen jellemző ránk, hogy sosem adjuk fel és képesek vagyunk hátrányból felállni.
Seregélyes-Sárosd II. - Baracs 1-1 (1-0)
Seregélyes: Závotka, Susa, Szloboda, Mayer, Hallósy, Várnai, Puszta, Ódor, Dancsa, Békefi, Zsilovics. Cserék: Fábián, Uhrin Á., Kiss, Szarka, Uhrin M.
Baracs: Tóth, Áldott, Boros, Wolf, Szurma, Bartók, Takács, Kápolnási, Fülöp, Kiss, Éliás. Cserék: Szabó, Katona, Nyári, Fejes, Badi, Huber, Szikora. 
Baracs, Körmendi Zsolt: – A mai mérkőzésen enerváltan kezdtünk.

Langyosan és sok hibával játszottunk, így szokás szerint megint hátrányba kerültünk.

– A második játékrészre átvariáltuk a csapatot. Változtattunk a szerkezeten a cserékkel, feljavultunk, de ez is csak döntetlenre volt elég. A mérkőzés egészét nézve az eredmény igazságosnak mondható.

Képgaléria

Előszállás - Sárszentmihály vármegyei II. osztályú labdarúgó mérkőzés

Fotók: Horváth László

Előszállás – Sárszentmihály-Masterplast 7-2 (4-1)
Előszállás: Nagy, Takács, Kovalovszky, Nyári, Bognár, Béres, Garbacz, Horváth G., Puskás, Németh, Gulyás. Csere: Horváth K.
Sárszentmihály: Zsidó, Szipőcs, Horváh, Blaski, Klémán, túri, Lánczos, Jasinka, Török, Tornyai, Borsos. Cserék: Dombi, Örsi.

Meglepték a vendégek a fejben öltözőben ragadtak a házigazdákat és Török rögtön bevert egy ébresztő találatot a hazai kapusnak. Ezután azonban alaposan megváltozott a játék képe és sziporkázó játékkal a félidőig 4-1-es komoly előnyt szerzett az Előszállás. A pihenőt követően további három találattal bővítették az eredményüket, amire csak egyszer válaszoltak a vendégek, búcsúzóul a 90. percben. A győzelemmel Előszállás megkezdte a felzárkózást a középmezőnyhöz.

Előszállás, Reichardt Bálint: – Meglepett minket a kezdés utáni találat, de szerencsére nem rogytak meg a fiúk és hamar ráéreztek, hogy itt azért van keresni való. Agresszívak voltak és nem álltak meg az első gólok után.

Nagy örömünkre megtört a jég és annyi sok vereség után újra győztesen hagyhatjuk el a pályát.

  – A vége kicsit fáradékonyabbra sikerült. Ellenfelünk pedig már a túlélésre játszott. Jólesik az ilyen sikerélmény karácsony előtt!

A csoport további eredményei:

  • Aba sárvíz – LMSK 5-1
  • Pákozd – Nagykarácsony 3-1
  • Kisláng – Beloiannisz 06

A csoport állása a 9. forduló után: 

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu