Mozd’Újváros – mozgás és egészség a mezei akadályfutó versenyen (galériával, videóval)

Kipirosodott arcbőr, friss oxigénnel teli tüdő és fantasztikusan jó hangulat jellemezte a szombati mezei akadályfutó versenyt a Szalki-szigeten. Százak húztak „nyúlcipőt” azaz futó- vagy edzőcipőt, hogy kipróbálhassák magukat a különböző távokon, valamint belekóstolhassanak a DKSE által kínált sport és mozgási lehetőségekbe.

Sokan vettek részt a szombati sport rendezvényen, ahol több korosztály is rajthoz állt

Fotó: Horváth László - duol.hu

Sport mindnekinek

Október 11-én délelőtt az Európai Sporthét alkalmából egy igazán különleges sportesemény várta a résztvevőket a Szalki-sziget területén kialakított alkalmi sportcentrumban. A rendezvény egyben illeszkedett a Sportoló Nemzet Programba, ami a DKSE szakmai szervezésében és a DMJV Önkormányzat támogatásával valósult meg. Egyben Dunaújváros szabadidős sportkoncepciójának bevezető eseménye is volt.

Dóczi remekül megmozgatta a bemelegítő csapatot

Fotó: Horváth László -duol.hu

A 9 órai megnyitón Barta Endre Dunaújváros önkormányzatának humán ügyekért felelős alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket, aki maga is sportosan, futva érkezett. Barta Endre elmondta, hogy nyugodtan hívhatjuk a mai rendezvényt a sport ünnepének, hiszen nemcsak a futás és a különböző sportok nyújtanak remek kikapcsolódást, hanem ezeken az eseményeken találkozhatunk a kiemelkedő eredményeket elért sportolóinkkal is. Dunaújvárosban van esély arra, hogy a sport és a tömegsport megtalálja egymást. A végén pedig kérte, hogy folytassák az aktivitást a 2026-ban elinduló FitCity Dunaújváros programban is, ami szintén a mozgásról, az egészséges életről és a sportról szól.

Akadály is volt a pályán, amit mindenki teljesített

Fotó: Horváth László -duol.hu

A köszöntő után közös bemelegítés következett Dóczi Zsuzsival, majd indultak a futókörök. A rajtot követően akadályok, szekrényugrás, guggolva járás, álcaháló alatti haladás, gumiabroncs pálya tarkította a futótávokat. Az egy, két és három körös (1.5 km, 3 km, 4,5 km) távok teljesítése után a célban mindenki jutalmat vehetett át.

A futás mellett különböző bemutatókat is láthattunk.

Fotó: Horváth László -duol.hu

A futás mellett megismerkedhettünk a DKSE szakosztályainál folyó sportolási lehetőségekkel is. A torna, kajak-kenu, birkózó, röplabda és az úszó szakosztály versenyzőivel is találkozhattunk, illetve ki is próbálhattuk a sportokat.