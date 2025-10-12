október 12., vasárnap

Miksa névnap

15°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sport és szabadidő

49 perce

Mozd’Újváros – mozgás és egészség a mezei akadályfutó versenyen (galériával, videóval)

Címkék#futás#sport#mozgás

Az Európai Sporthét alkalmából egy igazán különleges esemény várta a résztvevőket a Szalki-sziget területén. Az alkalmi sportcentrumban sokféle sport vált elérhetővé a nagyközönség számára.

Horváth László

Kipirosodott arcbőr, friss oxigénnel teli tüdő és fantasztikusan jó hangulat jellemezte a szombati mezei akadályfutó versenyt a Szalki-szigeten. Százak húztak „nyúlcipőt” azaz futó- vagy edzőcipőt, hogy kipróbálhassák magukat a különböző távokon, valamint belekóstolhassanak a DKSE által kínált sport és mozgási lehetőségekbe.

sport
Sokan vettek részt a szombati sport rendezvényen, ahol több korosztály is rajthoz állt
Foto: Horváth László - duol.hu

Sport mindnekinek

Október 11-én délelőtt az Európai Sporthét alkalmából egy igazán különleges sportesemény várta a résztvevőket a Szalki-sziget területén kialakított alkalmi sportcentrumban. A rendezvény egyben illeszkedett a Sportoló Nemzet Programba, ami a DKSE szakmai szervezésében és a DMJV Önkormányzat támogatásával valósult meg. Egyben Dunaújváros szabadidős sportkoncepciójának bevezető eseménye is volt.

sport
Dóci remekül megmozgatta a bemelegítő csapatot
Foto: Horváth László -duol.hu

A 9 órai megnyitón Barta Endre Dunaújváros önkormányzatának humán ügyekért felelős alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket, aki maga is sportosan, futva érkezett. Barta Endre elmondta, hogy nyugodtan hívhatjuk a mai rendezvényt a sport ünnepének, hiszen nemcsak a futás és a különböző sportok nyújtanak remek kikapcsolódást, hanem ezeken az eseményeken találkozhatunk a kiemelkedő eredményeket elért sportolóinkkal is. Dunaújvárosban van esély arra, hogy a sport és a tömegsport megtalálja egymást. A végén pedig kérte, hogy folytassák az aktivitást a 2026-ban elinduló FitCity Dunaújváros programban is, ami szintén a mozgásról, az egészséges életről és a sportról szól.

sport
Akadály is volt a pályán, amit mindenki teljesített
Foto: Horváth László -duol.hu

A köszöntő után közös bemelegítés következett Dóci Zsuzsival, majd indultak a futókörök. A rajtot követően akadályok, szekrényugrás, guggolva járás, álcaháló alatti haladás, gumiabroncs pálya tarkította a futótávokat. Az egy, két és három körös (1.5 km, 3 km, 4,5 km) távok teljesítése után a célban mindenki jutalmat vehetett át.

sport
A futás mellett különböző bemutatókat is láthattunk.
Fotó: Horváth László -duol.hu

A futás mellett megismerkedhettünk a DKSE szakosztályainál folyó sportolási lehetőségekkel is. A torna, kajak-kenu, birkózó, röplabda és az úszó szakosztály versenyzőivel is találkozhattunk, illetve ki is próbálhattuk a sportokat.

Mozd'Újváros

Fotók: Horváth László

Ezen a rendezvényen biztosan sokan elfáradtak, azonban rendkívül jó és egészséges érzés lehetett. Akik pedig éppen a részvétel fáradalmait pihenték ki, azok a körök közötti szórakoztató programokban találhatták meg a számukra kedvenc időtöltést. Ilyen volt például Délceg Zsófi zumbabemutatója is. A mozgás, sport tehát ezúttal is tömegeket mozgatott meg. Még sok ilyen program lehet sikeres.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu