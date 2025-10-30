1 órája
Az éllovas Szabadegyháza sarkában a Rácalmás
A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztály Kelet csoportjának 8. fordulója után a csapatoknak van még bőven lehetősége javítani. A Rácalmás nagy csatát vívhat az éllovas Szabadegyházával.
Nagy a versenyfutás a két együttes között az őszi elsőségért. A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztály Kelet felnőtt csoportban két városközeli együttesért szurkolhatunk. Közülük a Rácalmás van a legjobb pozícióban a második helyen. Kulcs rendre nagyarányú vereségekkel az utolsó helyen várja a javulást.
A Rácalmás esélyes lehet az őszi bajnoki címre
Rácalmás – Zichyújfalu 3-0 (2-0)
Rácalmás: Berek, Nagy, Pinte, Gurisatti, Balogh, Juhos, Morva, Czinkon, Jeney, Molnár, Tóth. Cserék: Lampert, Törő, Dobos, Horváth.
Zichyújfalu: Ács, Kovács, Sebestyén, Horváth, Szaniszló, Pápai, Szonda, Bars, Nagy, Majzer, Fehérvári. Bakonyi, Kolonics, Fábián, Szurovcsják, Teker.
Gólszerzők: Nagy Bálint, Juhos Béla, Balogh Róbert.
Az első félidő derekán kétgólos vezetést szereztek a vendéglátók, ami a 70. percig így is maradt. Ekkor Balogh egy újabb hazai találattal bebiztosította Rácalmás három pontját.
- Rácalmás, Papp Péter: Nem volt nehéz mérkőzés, melyben sajnos ismét sok helyzetet elpuskáztunk. Többet vártam a gólok számából, de így alakult találkozó.
Az őszi teljesítményünket nagymértékben befolyásolja majd a jövőheti szabadegyháza elleni eredményünk
. Ha a vendéglátónk győz, akkor alaposan ellép a mezőnytől. Amennyiben nekünk áll a zászló, úgy megközelíthetjük riválisunkat. Izgalmas meccsre számítok mindenképpen.
Baracska-Kajászó – Kulcs 11-1 (5-1)
Baracska: Varga, Csik, Pintér R., Budai, Földesi, Farsang, Pfeiffer, Pintér B., Kótim L., Tejfel, Kóti B. Csere: Bélley
Kulcs: Kolmankó, Varga, Mészáros, Tomor, Kovács, Herczog D., Sereg, Nagy, Sebestyén, Tokai, Herczog M. Cserék: Krucsai, Plézer, Szabó.
Csak bátorítót lehet írni a kulcsi együttesről, mert a legutóbbi találkozójukról is tekintélyes vereséggel térhettek haza. Az első félidőben ötgólos előnyre tett szert a Baracska. Kulcs egy szépítő találattal vigasztalódhatott. A szünetet követően is megsorozta Duna-menti ellenfelét a Baracska. Összesen hatot lőttek a vendéglátók, köztük két büntetőt is.
A csoport további mérkőzéseinek eredményei a 8. forduló után:
- Besnyő – Dinnyés 1-2
- Pusztaszabolcs – Szabadegyháza 3-4
- MPF-Ráckeresztúr – Velence II. 2-0
- Tordas-Gyúró Egyetértés – Pázmánd-Kápolnásnyék II. 3-0
A III. osztály Kelet felnőtt csoport állása a tabellán:
A vármegyei bajnokságok és az óraátállítás
