Az éllovas Szabadegyháza sarkában a Rácalmás

Nagy a versenyfutás a két együttes között az őszi elsőségért. A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztály Kelet felnőtt csoportban két városközeli együttesért szurkolhatunk. Közülük a Rácalmás van a legjobb pozícióban a második helyen. Kulcs rendre nagyarányú vereségekkel az utolsó helyen várja a javulást.

Rácalmás remek pozícióból, a második helyről folytathatja a küzdelmeket

Foto: Horváth László -duol.hu

A Rácalmás esélyes lehet az őszi bajnoki címre

Rácalmás – Zichyújfalu 3-0 (2-0)

Rácalmás: Berek, Nagy, Pinte, Gurisatti, Balogh, Juhos, Morva, Czinkon, Jeney, Molnár, Tóth. Cserék: Lampert, Törő, Dobos, Horváth.

Zichyújfalu: Ács, Kovács, Sebestyén, Horváth, Szaniszló, Pápai, Szonda, Bars, Nagy, Majzer, Fehérvári. Bakonyi, Kolonics, Fábián, Szurovcsják, Teker.

Gólszerzők: Nagy Bálint, Juhos Béla, Balogh Róbert.

Az első félidő derekán kétgólos vezetést szereztek a vendéglátók, ami a 70. percig így is maradt. Ekkor Balogh egy újabb hazai találattal bebiztosította Rácalmás három pontját.

- Rácalmás, Papp Péter: Nem volt nehéz mérkőzés, melyben sajnos ismét sok helyzetet elpuskáztunk. Többet vártam a gólok számából, de így alakult találkozó.

Az őszi teljesítményünket nagymértékben befolyásolja majd a jövőheti szabadegyháza elleni eredményünk

. Ha a vendéglátónk győz, akkor alaposan ellép a mezőnytől. Amennyiben nekünk áll a zászló, úgy megközelíthetjük riválisunkat. Izgalmas meccsre számítok mindenképpen.

Baracska-Kajászó – Kulcs 11-1 (5-1)

Baracska: Varga, Csik, Pintér R., Budai, Földesi, Farsang, Pfeiffer, Pintér B., Kótim L., Tejfel, Kóti B. Csere: Bélley

Kulcs: Kolmankó, Varga, Mészáros, Tomor, Kovács, Herczog D., Sereg, Nagy, Sebestyén, Tokai, Herczog M. Cserék: Krucsai, Plézer, Szabó.

Csak bátorítót lehet írni a kulcsi együttesről, mert a legutóbbi találkozójukról is tekintélyes vereséggel térhettek haza. Az első félidőben ötgólos előnyre tett szert a Baracska. Kulcs egy szépítő találattal vigasztalódhatott. A szünetet követően is megsorozta Duna-menti ellenfelét a Baracska. Összesen hatot lőttek a vendéglátók, köztük két büntetőt is.

A csoport további mérkőzéseinek eredményei a 8. forduló után:

Besnyő – Dinnyés 1-2

Pusztaszabolcs – Szabadegyháza 3-4

MPF-Ráckeresztúr – Velence II. 2-0

Tordas-Gyúró Egyetértés – Pázmánd-Kápolnásnyék II. 3-0

A III. osztály Kelet felnőtt csoport állása a tabellán: