Beragadt a Baracs, de fordítani tudott – galériával

Nincs meglepetés a 7. fordulóan. A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztály Dél felnőtt csoportban nagyarányú 6-0-ás győzelmet egyedül a Polgárdi ért el a Sárszentmihállyal szemben. Baracs kétgólos hátrányból fordított otthon Nagykarácsony ellen. A tabellán szoros az élvonal. Beloiannisz, Aba, LMSK, Polgárdi, Nagyvenyim mind nagyon közel vannak egymáshoz. Amennyiben így marad, akkor nagy harcok várhatóak a szezonzárás környékén. Baracsnak és Nagykarácsonynak a 8-9. helyről még bőven van javítani valója és az utolsó előtti Előszállás is találhat pontokat a téli pihenő előtti fordulókban.

Baracs – Nagykarácsony 4-3 (0-2)

Baracs: Tóth - Hepp, Áldott, Szurma, Katona, Takács, Fülöp, Kiss, Palkó, Huber, Éliás. Cserék: Szabó, Wolf, Bartók, Nyári, Fejes, Boros, Kápolnási.

Nagykarácsony: Turi - Csucsai, Kovács, Gertner, Gógán, Dobrovitz, Czári, Balogh, Princz, Zsilovics, Kű. Cserék: Szabó, Baranyai.

Gólszerző: Éliás, Bartók (2), Huber, illetve Zsilovics, Balogh, Czári.

Az első félidő a vendégeknek hozott vezetést. Baracs is dolgozott ki helyzeteket, főleg a félidő vége felé, de ebből nem születtek találatok. A szünet utáni idő ismét vendég előnyt hozott, azonban a Baracs kitámadott és hatalmas győzni akarással megfordította az eredményt. Végül megérdemelten írhattak három pontot a házigazdák.

Nagykarácsony, Szöllősi Martin: – Két igazán rossz formában játszó csapat találkozott tegnap.

Mindkét oldalon kihagyott helyzetek, sok egyéni hiba jellemezte a találkozót.

– Mi sem mutatja jobban hogy kétszer két gólos előnyt sem tudtunk megőrizni. Az utolsó húsz percünk pedig értékelhetetlenre sikeredett.

Baracs, Körmendi Zsolt: – Egy kicsit beragadtunk a találkozó elején és rögtön két gólos hátrányba kerültünk. A helyzeteink ismét megvoltak, akár a fordítás is benne volt, de sajnos nem tudtuk ezeket gólra váltani.

A második félidőben mindent egy lapra tettünk fel és ennek meglett az eredménye.

– Nagyot küzdöttünk és a kétgólos hátrányt sikerült ledolgozni, sőt megfordítani Ezzel értékes három pontot gyűjtöttünk.