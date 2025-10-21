október 21., kedd

Orsolya névnap

14°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Beragadt a Baracs, de fordítani tudott – galériával

Címkék#labdarúgó-bajnokság#Nagykarácsony#Baracs

Nagy különbségű győzelmet egy csapat ért csak el a fordulóban. Ennek ellenére a Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztály déli csoportban ezúttal is volt izgalom.

Horváth László

Nincs meglepetés a 7. fordulóan. A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztály Dél felnőtt csoportban nagyarányú 6-0-ás győzelmet egyedül a Polgárdi ért el a Sárszentmihállyal szemben. Baracs kétgólos hátrányból fordított otthon Nagykarácsony ellen. A tabellán szoros az élvonal. Beloiannisz, Aba, LMSK, Polgárdi, Nagyvenyim mind nagyon közel vannak egymáshoz. Amennyiben így marad, akkor nagy harcok várhatóak a szezonzárás környékén. Baracsnak és Nagykarácsonynak a 8-9. helyről még bőven van javítani valója és az utolsó előtti Előszállás is találhat pontokat a téli pihenő előtti fordulókban.

labdarúgó-bajnokság
A fehér mezes Baracs fordítani tudott Nagykarácsony ellen a labdarúgó-bajnokság 7. fordulójában  
Fotó: Horváth László

Nagyot fordított a Baracs a labdarúgó-bajnokság 7. fordulójában

Baracs – Nagykarácsony 4-3 (0-2)
Baracs: Tóth - Hepp, Áldott, Szurma, Katona, Takács, Fülöp, Kiss, Palkó, Huber, Éliás. Cserék: Szabó, Wolf, Bartók, Nyári, Fejes, Boros, Kápolnási.
Nagykarácsony: Turi - Csucsai, Kovács, Gertner, Gógán, Dobrovitz, Czári, Balogh, Princz, Zsilovics, Kű. Cserék: Szabó, Baranyai.
Gólszerző: Éliás, Bartók (2), Huber, illetve Zsilovics, Balogh, Czári.

Az első félidő a vendégeknek hozott vezetést. Baracs is dolgozott ki helyzeteket, főleg a félidő vége felé, de ebből nem születtek találatok. A szünet utáni idő ismét vendég előnyt hozott, azonban a Baracs kitámadott és hatalmas győzni akarással megfordította az eredményt. Végül megérdemelten írhattak három pontot a házigazdák.

Nagykarácsony, Szöllősi Martin: – Két igazán rossz formában játszó csapat találkozott tegnap. 

Mindkét oldalon kihagyott helyzetek, sok egyéni hiba jellemezte a találkozót.

– Mi sem mutatja jobban hogy kétszer két gólos előnyt sem tudtunk megőrizni. Az utolsó húsz percünk pedig értékelhetetlenre sikeredett.

Baracs, Körmendi Zsolt: – Egy kicsit beragadtunk a találkozó elején és rögtön két gólos hátrányba kerültünk. A helyzeteink ismét megvoltak, akár a fordítás is benne volt, de sajnos nem tudtuk ezeket gólra váltani. 

A második félidőben mindent egy lapra tettünk fel és ennek meglett az eredménye.

 – Nagyot küzdöttünk és a kétgólos hátrányt sikerült ledolgozni, sőt megfordítani Ezzel értékes három pontot gyűjtöttünk.

Képgaléria

Baracs - Nagykarácsony vármegyei II. osztály labdarúgó mérkőzés

Fotók: Horváth László

Pákozd – Nagyvenyim 0-1 (0-1)
Pákozd: Kasza - Szente, Molnár V., Knitli, Kaltenekker, Téglási, Füredi, Gönczi, Krizsán, Tanárki, Semenszki. Cserék: Horváth D., Unger, Szenyéri, Molnár R., Horváth Zs.
Nagyvenyim: Tábi - Rezes, Balogh, Mohácsi, Palkovics, Kovács, Rácz K., Virág, Rácz A., Káveczki, Török. Cserék: Ráthgéber, Princz.

Ritka esemény egy megyei mérkőzésen, hogy már a második percben eldőlhet a három pont sorsa, pedig a pákozdi meccsen pontosan ez történt. A nagyvenyimi Rezes gólja után többet nem láttak labdát a hálóban a szurkolók. A fociban azonban az egy gól is gól, ami után jár a győztesnek az elismerés. 

Nagyvenyim, Kőkuti Tamás: – Maximálisan jár a gratuláció a csapatnak. 

Sérülések és betegségek miatt kevesen tudtunk érkezni a mérkőzésre, de a közösség ereje megmutatkozott.

– Szöglet után korán szereztük meg a vezetést, amit férfimunkával megőriztünk. Sajnos a pálya alkalmatlan volt a csapatok számára hogy focizzanak. Csak a vakond érezte jól magát a vonalakkal határolt területen. Küzdött mindkét csapat becsülettel. A legfontosabb: „Jöttünk, láttunk, győztünk”. Ránk fért már!

Google NewsA legfrissebb dunaújvárosi hírekért kövess minket a Duol.hu Google News oldalán is!

A csoport további eredményei

  • Aba sárvíz – Lajoskomárom II. 3-1
  • Seregélyes-Sárosd II. – LMSK 3-4
  • Polgárdi – Sárszentmihály- Masterplast 6-0
  • Kisláng – Előszállás 3-1

A bajnokság állása

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu