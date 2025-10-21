2 órája
Beragadt a Baracs, de fordítani tudott – galériával
Nagy különbségű győzelmet egy csapat ért csak el a fordulóban. Ennek ellenére a Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztály déli csoportban ezúttal is volt izgalom.
Nincs meglepetés a 7. fordulóan. A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztály Dél felnőtt csoportban nagyarányú 6-0-ás győzelmet egyedül a Polgárdi ért el a Sárszentmihállyal szemben. Baracs kétgólos hátrányból fordított otthon Nagykarácsony ellen. A tabellán szoros az élvonal. Beloiannisz, Aba, LMSK, Polgárdi, Nagyvenyim mind nagyon közel vannak egymáshoz. Amennyiben így marad, akkor nagy harcok várhatóak a szezonzárás környékén. Baracsnak és Nagykarácsonynak a 8-9. helyről még bőven van javítani valója és az utolsó előtti Előszállás is találhat pontokat a téli pihenő előtti fordulókban.
Nagyot fordított a Baracs a labdarúgó-bajnokság 7. fordulójában
Baracs – Nagykarácsony 4-3 (0-2)
Baracs: Tóth - Hepp, Áldott, Szurma, Katona, Takács, Fülöp, Kiss, Palkó, Huber, Éliás. Cserék: Szabó, Wolf, Bartók, Nyári, Fejes, Boros, Kápolnási.
Nagykarácsony: Turi - Csucsai, Kovács, Gertner, Gógán, Dobrovitz, Czári, Balogh, Princz, Zsilovics, Kű. Cserék: Szabó, Baranyai.
Gólszerző: Éliás, Bartók (2), Huber, illetve Zsilovics, Balogh, Czári.
Az első félidő a vendégeknek hozott vezetést. Baracs is dolgozott ki helyzeteket, főleg a félidő vége felé, de ebből nem születtek találatok. A szünet utáni idő ismét vendég előnyt hozott, azonban a Baracs kitámadott és hatalmas győzni akarással megfordította az eredményt. Végül megérdemelten írhattak három pontot a házigazdák.
Nagykarácsony, Szöllősi Martin: – Két igazán rossz formában játszó csapat találkozott tegnap.
Mindkét oldalon kihagyott helyzetek, sok egyéni hiba jellemezte a találkozót.
– Mi sem mutatja jobban hogy kétszer két gólos előnyt sem tudtunk megőrizni. Az utolsó húsz percünk pedig értékelhetetlenre sikeredett.
Baracs, Körmendi Zsolt: – Egy kicsit beragadtunk a találkozó elején és rögtön két gólos hátrányba kerültünk. A helyzeteink ismét megvoltak, akár a fordítás is benne volt, de sajnos nem tudtuk ezeket gólra váltani.
A második félidőben mindent egy lapra tettünk fel és ennek meglett az eredménye.
– Nagyot küzdöttünk és a kétgólos hátrányt sikerült ledolgozni, sőt megfordítani Ezzel értékes három pontot gyűjtöttünk.
Képgaléria
Baracs - Nagykarácsony vármegyei II. osztály labdarúgó mérkőzésFotók: Horváth László
Pákozd – Nagyvenyim 0-1 (0-1)
Pákozd: Kasza - Szente, Molnár V., Knitli, Kaltenekker, Téglási, Füredi, Gönczi, Krizsán, Tanárki, Semenszki. Cserék: Horváth D., Unger, Szenyéri, Molnár R., Horváth Zs.
Nagyvenyim: Tábi - Rezes, Balogh, Mohácsi, Palkovics, Kovács, Rácz K., Virág, Rácz A., Káveczki, Török. Cserék: Ráthgéber, Princz.
Ritka esemény egy megyei mérkőzésen, hogy már a második percben eldőlhet a három pont sorsa, pedig a pákozdi meccsen pontosan ez történt. A nagyvenyimi Rezes gólja után többet nem láttak labdát a hálóban a szurkolók. A fociban azonban az egy gól is gól, ami után jár a győztesnek az elismerés.
Nagyvenyim, Kőkuti Tamás: – Maximálisan jár a gratuláció a csapatnak.
Sérülések és betegségek miatt kevesen tudtunk érkezni a mérkőzésre, de a közösség ereje megmutatkozott.
– Szöglet után korán szereztük meg a vezetést, amit férfimunkával megőriztünk. Sajnos a pálya alkalmatlan volt a csapatok számára hogy focizzanak. Csak a vakond érezte jól magát a vonalakkal határolt területen. Küzdött mindkét csapat becsülettel. A legfontosabb: „Jöttünk, láttunk, győztünk”. Ránk fért már!
A csoport további eredményei
- Aba sárvíz – Lajoskomárom II. 3-1
- Seregélyes-Sárosd II. – LMSK 3-4
- Polgárdi – Sárszentmihály- Masterplast 6-0
- Kisláng – Előszállás 3-1
A bajnokság állása