Több csapat is gól nélkül fejezte be a hétvégi fordulót - galériával

Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztály felnőtt mérkőzéseinek 10. fordulójában nagyot csatázott a Mór a Martonvásárral, de nem bírtak egymással. Egyben ez volt a hétvége egyetlen döntetlennel végződő találkozója. Az Adony otthon még tudott válaszolni egy góllal a Lajoskomáromnak. Az osztály többi összecsapása – hétből öt – viszont 0-1, 6-0, 0-1, 0-5, 0-7, azaz 0-s találattal zárult az egyik csapat számára.

Labdarúgó-bajnokság I. osztály 10. fordulójában a Mezőfalva a helyzeteit nem tudta gólra váltani

Fotó: Horváth László -duol.hu

Kevesebb gól a Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában

Adony – Lajoskomárom 1-2 (0-2)

Adony: Andrejev, Hamar, Hodula, Balogh, Tóth, Holentoner, Bagóczki, Kovács, Schnierer, Bognár, Bartha. Cserék: Hegedűs, Bihácsi, Virág, Kelemen, Major, Kaló, Tatár.

Lajoskomárom: Berte, Juhász, Fodor, Csörgei, Varga, Kövecses, Gergye, Magyaródi Szulimán, Nyikos, Szalai. Cserék: Molnár, Makai, Szontagh, Dudar, Németh.

Gólszerzők: Adonytól Kaló Richárd. Lajoskomáromtól Szulimán Roland 2.

Már az első félidő 4. percében Szulimán révén vezetéshez jutottak a vendégek. A félidő 33. percében újabb Szulimán gól örvendeztette a vendég szurkolókat. A szünet után sem találta magát a házigazda Adony, és egészen a félidő utolsó húsz percéig így is maradt. A 71. percben a hazai Kaló tudott szépíteni az eredményen, de a három pont elvesztésén ez már nem segített. A Lajoskomárom többet támadott, jobbak és erősebbek voltak.

– Adony, Boldoczki Sándor: A szünet után megpróbáltuk utolérni a Lajoskomáromot, de sajnos ezúttal nem sikerült. Az első húsz percben eléggé kapkodva játszottunk, utána már kiegyenlítettebb küzdelem folyt a pályán.

A mérkőzés utolsó harmadában volt esélyünk a döntetlenre, de ez már mindegy.

Lajoskomárom megérdemelten nyert.