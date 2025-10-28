1 órája
Több csapat is gól nélkül fejezte be a hétvégi fordulót - galériával
Nem szerzett pontot Adony és Mezőfalva sem. A labdarúgó-bajnokság Fejér vármegyei I. osztály fordudóiban kevés gól született.
Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztály felnőtt mérkőzéseinek 10. fordulójában nagyot csatázott a Mór a Martonvásárral, de nem bírtak egymással. Egyben ez volt a hétvége egyetlen döntetlennel végződő találkozója. Az Adony otthon még tudott válaszolni egy góllal a Lajoskomáromnak. Az osztály többi összecsapása – hétből öt – viszont 0-1, 6-0, 0-1, 0-5, 0-7, azaz 0-s találattal zárult az egyik csapat számára.
Kevesebb gól a Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában
Adony – Lajoskomárom 1-2 (0-2)
Adony: Andrejev, Hamar, Hodula, Balogh, Tóth, Holentoner, Bagóczki, Kovács, Schnierer, Bognár, Bartha. Cserék: Hegedűs, Bihácsi, Virág, Kelemen, Major, Kaló, Tatár.
Lajoskomárom: Berte, Juhász, Fodor, Csörgei, Varga, Kövecses, Gergye, Magyaródi Szulimán, Nyikos, Szalai. Cserék: Molnár, Makai, Szontagh, Dudar, Németh.
Gólszerzők: Adonytól Kaló Richárd. Lajoskomáromtól Szulimán Roland 2.
Már az első félidő 4. percében Szulimán révén vezetéshez jutottak a vendégek. A félidő 33. percében újabb Szulimán gól örvendeztette a vendég szurkolókat. A szünet után sem találta magát a házigazda Adony, és egészen a félidő utolsó húsz percéig így is maradt. A 71. percben a hazai Kaló tudott szépíteni az eredményen, de a három pont elvesztésén ez már nem segített. A Lajoskomárom többet támadott, jobbak és erősebbek voltak.
– Adony, Boldoczki Sándor: A szünet után megpróbáltuk utolérni a Lajoskomáromot, de sajnos ezúttal nem sikerült. Az első húsz percben eléggé kapkodva játszottunk, utána már kiegyenlítettebb küzdelem folyt a pályán.
A mérkőzés utolsó harmadában volt esélyünk a döntetlenre, de ez már mindegy.
Lajoskomárom megérdemelten nyert.
Mezőfalva - FC Főnix labadrúgó mérkőzés 2025.10.26.Fotók: Horváth László
KK Grain Kft.-Mezőfalva – FC Főnix 0-7 (0-3)
Mezfalva: Kovács Á, Sazbó, Kovács D., Rakonczai, Csicskovics D., Kovács B., Mekota, Kovács K., Csicskovics K., Kiss, Rabi. Cserék: Hajdu, Tárnok.
FC Főnix: Demeter, Sarok, Borbély, Andróczi, Homola, Falusi, Pápai, Király, Jungwirth, Horváth, Csiba. Cserék: Tuzson, Balogh, Trampler, Berkei, Wiesengruber, Kertész, Neidhardt.
Gólszerzők: Falusi Ákos, Homola Simon 3, Csiba Zoltán 2, Balogh László
A 10. percben érkezett az első vendég találat, majd utána gyorsan még kettő. Gyakorlatilag az első negyedóra végén már háromgólos előnnyel ment a Főnix. A szünetet követően további négy gól akadt be a hazai Kovács Ádám kapujába. A 0-7-es végeredmény tükrözte a két csapat közötti különbséget.
– Mezőfalva, Masinka Csaba: Annyi pozitívum azért akadt a találkozón, hogy a korábbi mérkőzésekhez képest sokkal több helyzetet tudtunk kidolgozni. Sajnos ezek most kimaradtak.
Az ellenfél sokkal jobb volt nálunk.
Mezőfalva továbbra is az utolsó helyen várja a sorsának jobbra fordulását.
A csoport további eredményei:
- Mór – Martonvásár 1-1
- Sárosd – Sárbogárd 0-1
- Melde Kft.-Kápolnásnyék – Enying 6-0
- Ikarus-Maroshegy – Csór Truck-Trailer 0-1
- Videoton Baráti Kör – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 0-5
A lista helyezései:
