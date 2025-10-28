október 28., kedd

Vármegyei foci

3 órája

Több csapat is gól nélkül fejezte be a hétvégi fordulót - galériával

Címkék#Vármegyei labdarúgó bajnokság#vármegyei foci#Mezőfalva

Nem szerzett pontot Adony és Mezőfalva sem. A labdarúgó-bajnokság Fejér vármegyei I. osztály fordudóiban kevés gól született.

Horváth László

Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztály felnőtt mérkőzéseinek 10. fordulójában nagyot csatázott a Mór a Martonvásárral, de nem bírtak egymással. Egyben ez volt a hétvége egyetlen döntetlennel végződő találkozója. Az Adony otthon még tudott válaszolni egy góllal a Lajoskomáromnak. Az osztály többi összecsapása – hétből öt – viszont 0-1, 6-0, 0-1, 0-5, 0-7, azaz 0-s találattal zárult az egyik csapat számára.

labdarúgó-bajnokság
Labdarúgó-bajnokság I. osztály 10. fordulójában a Mezőfalva a helyzeteit nem tudta gólra váltani
Fotó: Horváth László -duol.hu

Kevesebb gól a Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában

Adony – Lajoskomárom 1-2 (0-2)

Adony: Andrejev, Hamar, Hodula, Balogh, Tóth, Holentoner, Bagóczki, Kovács, Schnierer, Bognár, Bartha. Cserék: Hegedűs, Bihácsi, Virág, Kelemen, Major, Kaló, Tatár.

Lajoskomárom: Berte, Juhász, Fodor, Csörgei, Varga, Kövecses, Gergye, Magyaródi Szulimán, Nyikos, Szalai. Cserék: Molnár, Makai, Szontagh, Dudar, Németh.

Gólszerzők: Adonytól Kaló Richárd. Lajoskomáromtól Szulimán Roland 2.

Már az első félidő 4. percében Szulimán révén vezetéshez jutottak a vendégek. A félidő 33. percében újabb Szulimán gól örvendeztette a vendég szurkolókat. A szünet után sem találta magát a házigazda Adony, és egészen a félidő utolsó húsz percéig így is maradt. A 71. percben a hazai Kaló tudott szépíteni az eredményen, de a három pont elvesztésén ez már nem segített. A Lajoskomárom többet támadott, jobbak és erősebbek voltak.

– Adony, Boldoczki Sándor: A szünet után megpróbáltuk utolérni a Lajoskomáromot, de sajnos ezúttal nem sikerült. Az első húsz percben eléggé kapkodva játszottunk, utána már kiegyenlítettebb küzdelem folyt a pályán. 

A mérkőzés utolsó harmadában volt esélyünk a döntetlenre, de ez már mindegy.

 Lajoskomárom megérdemelten nyert.

Mezőfalva - FC Főnix labadrúgó mérkőzés 2025.10.26.

Fotók: Horváth László

KK Grain Kft.-Mezőfalva – FC Főnix 0-7 (0-3)

Mezfalva: Kovács Á, Sazbó, Kovács D., Rakonczai, Csicskovics D., Kovács B., Mekota, Kovács K., Csicskovics K., Kiss, Rabi. Cserék: Hajdu, Tárnok.

FC Főnix: Demeter, Sarok, Borbély, Andróczi, Homola, Falusi, Pápai, Király, Jungwirth, Horváth, Csiba. Cserék: Tuzson, Balogh, Trampler, Berkei, Wiesengruber, Kertész, Neidhardt.

Gólszerzők: Falusi Ákos, Homola Simon 3, Csiba Zoltán 2, Balogh László

A 10. percben érkezett az első vendég találat, majd utána gyorsan még kettő. Gyakorlatilag az első negyedóra végén már háromgólos előnnyel ment a Főnix. A szünetet követően további négy gól akadt be a hazai Kovács Ádám kapujába. A 0-7-es végeredmény tükrözte a két csapat közötti különbséget.

– Mezőfalva, Masinka Csaba: Annyi pozitívum azért akadt a találkozón, hogy a korábbi mérkőzésekhez képest sokkal több helyzetet tudtunk kidolgozni. Sajnos ezek most kimaradtak.

 Az ellenfél sokkal jobb volt nálunk.

Mezőfalva továbbra is az utolsó helyen várja a  sorsának jobbra fordulását. 

A csoport további eredményei:

  • Mór – Martonvásár 1-1
  • Sárosd – Sárbogárd 0-1
  • Melde Kft.-Kápolnásnyék – Enying 6-0
  • Ikarus-Maroshegy – Csór Truck-Trailer 0-1
  • Videoton Baráti Kör – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 0-5

A lista helyezései:

 

