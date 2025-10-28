október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

13°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei futball

46 perce

A hétvégi fordulók után csak a Baracs húzhatja ki magát - galériával

Címkék#labdarúgó-bajnokság#Baracs#Nagyvenyim

Kevesebb szerencse a városkörnyéki csapatoknál. Még messze a végleges listasorrend a labdarúgó-bajnokság II. osztályában Dél felnőtt csoportban.

Horváth László

Még bőven van javítási lehetőség a Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztály Dél felnőtt csoport csapatinak, hiszen szoros az élmezőny állása. Nagyvenyim már egy megnyert meccset engedett el. Majdnem égett otthon a listavezető Beloiannisz. Megköszönheti az előszállásiak öngólját, különben osztozniuk kellett volna a pontokon. A Nagykarácsony a Seregélyesi vendégség után búslakodhatott hazafelé. Baracs otthon mindig jó, és ezt most Kisláng ellen bizonyította is.

labdarúgó-bajnokság
A labdarúgó-bajnokság 8. fordulójában Nagyvenyim (f) az első félidőben eldönthette volna a mérkőzést Aba ellen
Foto: Horváth László -duol.hu

Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztály Dél csoportban nagyon közeli a pontállás az élvonalban és a középmezőnyben is

Nagyvenyim – Aba Sárvíz 2-2 (2-0)

Nagyvenyim: Rezes, Ráthgéber, Princz, Slett, Mohácsi, Rácz A., Balogh, Kovács, Palkovics, Török. Cserék: Alumbugu, Tábi, Furuglyás, Rácz K., Juhász, Sipeki.

Aba: Sereg, Zsifkovics, Huszti, Glócz Z., Budai, Varga, Réti G., Kuczi Zsombor., Réti R., Hegyi, Glócz H. Cserék: Bíró, Sipos, Piszker, Kuczi Zsolt.

Gólszerzők: Nagyvenyimtől Ráthgéber László és Princz Gábor. Abától Réti Gábor és Glócz Zoltán.

Az első félidő nagyvenyimi fölénnyel zajlott, ami gólokban is megmutatkozott. Először Ráthgéber talált be a 12. percben egy remek akciót követően, majd a 37. percben Princz fejese növelte a hazaiak előnyét. A szünet után fordult a játék képe, Aba visszahozta a pontszerző reményeket. Réti az 55., Glócz a 80. percben javított a találati arányon és ezzel egy pontot mentett a vendégeknek.

- Nagyvenyim, Kőkuti Tamás: Kiengedtük a győzelmet a kezünkből, nincs mit szépíteni. Alázatos hozzáállással, jó játékot mutatva játszottunk egy jó ellenféllel szemben. Gólokon kívül számos hatalmas helyzetet kihagytunk. 

Bármely szakaszában lezárhattuk volna a mérkőzést.

 Az ellenfél élt a lehetőségeivel, és így alakult ki a nekünk csalódást keltő döntetlen. Még több koncentráció szükséges és felelősségteljes döntést kell hozni a jövőben. Hátralévő fordulókban mindent meg kell tenni, hogy győzelmeink számát növeljük.

Nagyvenyim - Aba Sárvíz vármegyei mérkőzés

Fotók: Horváth László

Baracs – Kisláng 4-0 (2-0)

Baracs: Tóth, Hepp, Áldott, Wolf, Szurma, Bartók, Takács, Kápolnási, Fülöp, Palkó, Éliás. Cserék: Szabó, Katona, Nyári, Fejes, Boros, Huber, Szikora.

Kisláng: Ányos, Jánosi B., Nagy, Árki, Szántai, Molnár, Erdei, Burkus, Vigházi, Lévai, Jánosi Á.

Gólszerzők: Bartók Norman 2, Katona Martin, Huber Balázs.

Baracsi gólvarázs lapok nélkül!

A büntetőlapok nélküli mérkőzésen sima győzelmet arattak a vendéglátók. A szünet előtt és után is két gólt lőttek, így egyformán osztották az örömfaktort a hazai szurkolóknak.

- Baracs, Körmendi Zsolt: Megérdemelt és magabiztos győzelmet arattunk, viszont nem szabad elszállnunk a teljesítményünktől, két lábbal a földön kell maradnunk és csendben dolgozni. Örülök a csapat hozzáállásának. 

Hétről hétre be kell bizonyítani, hogy a tabellán elfoglalt helyünk az nem méltó hozzánk.

A csoport további eredményei:

  • Lajoskomárom – Polgárdi 1-6
  • Beloiannisz – Előszállás 1-0
  • Seregélyes-Sárosd II. – Nagykarácsony 2-0
  • Pákozd – LMSK 2-0

Érdemes átböngészni a bajnokság állását ebben az osztályban, ahol jól látszik az él- és a középmezőny szoros állása. A lista végén is van még helye a pontoknak. A 8. forduló után így néz ki a tabella:

 

 

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu