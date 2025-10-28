A hétvégi fordulók után csak a Baracs húzhatja ki magát - galériával

Még bőven van javítási lehetőség a Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztály Dél felnőtt csoport csapatinak, hiszen szoros az élmezőny állása. Nagyvenyim már egy megnyert meccset engedett el. Majdnem égett otthon a listavezető Beloiannisz. Megköszönheti az előszállásiak öngólját, különben osztozniuk kellett volna a pontokon. A Nagykarácsony a Seregélyesi vendégség után búslakodhatott hazafelé. Baracs otthon mindig jó, és ezt most Kisláng ellen bizonyította is.

A labdarúgó-bajnokság 8. fordulójában Nagyvenyim (f) az első félidőben eldönthette volna a mérkőzést Aba ellen

Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztály Dél csoportban nagyon közeli a pontállás az élvonalban és a középmezőnyben is

Nagyvenyim – Aba Sárvíz 2-2 (2-0)

Nagyvenyim: Rezes, Ráthgéber, Princz, Slett, Mohácsi, Rácz A., Balogh, Kovács, Palkovics, Török. Cserék: Alumbugu, Tábi, Furuglyás, Rácz K., Juhász, Sipeki.

Aba: Sereg, Zsifkovics, Huszti, Glócz Z., Budai, Varga, Réti G., Kuczi Zsombor., Réti R., Hegyi, Glócz H. Cserék: Bíró, Sipos, Piszker, Kuczi Zsolt.

Gólszerzők: Nagyvenyimtől Ráthgéber László és Princz Gábor. Abától Réti Gábor és Glócz Zoltán.

Az első félidő nagyvenyimi fölénnyel zajlott, ami gólokban is megmutatkozott. Először Ráthgéber talált be a 12. percben egy remek akciót követően, majd a 37. percben Princz fejese növelte a hazaiak előnyét. A szünet után fordult a játék képe, Aba visszahozta a pontszerző reményeket. Réti az 55., Glócz a 80. percben javított a találati arányon és ezzel egy pontot mentett a vendégeknek.

- Nagyvenyim, Kőkuti Tamás: Kiengedtük a győzelmet a kezünkből, nincs mit szépíteni. Alázatos hozzáállással, jó játékot mutatva játszottunk egy jó ellenféllel szemben. Gólokon kívül számos hatalmas helyzetet kihagytunk.

Bármely szakaszában lezárhattuk volna a mérkőzést.

Az ellenfél élt a lehetőségeivel, és így alakult ki a nekünk csalódást keltő döntetlen. Még több koncentráció szükséges és felelősségteljes döntést kell hozni a jövőben. Hátralévő fordulókban mindent meg kell tenni, hogy győzelmeink számát növeljük.