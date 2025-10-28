1 órája
A hétvégi fordulók után csak a Baracs húzhatja ki magát - galériával
Kevesebb szerencse a városkörnyéki csapatoknál. Még messze a végleges listasorrend a labdarúgó-bajnokság II. osztályában Dél felnőtt csoportban.
Még bőven van javítási lehetőség a Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztály Dél felnőtt csoport csapatinak, hiszen szoros az élmezőny állása. Nagyvenyim már egy megnyert meccset engedett el. Majdnem égett otthon a listavezető Beloiannisz. Megköszönheti az előszállásiak öngólját, különben osztozniuk kellett volna a pontokon. A Nagykarácsony a Seregélyesi vendégség után búslakodhatott hazafelé. Baracs otthon mindig jó, és ezt most Kisláng ellen bizonyította is.
Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztály Dél csoportban nagyon közeli a pontállás az élvonalban és a középmezőnyben is
Nagyvenyim – Aba Sárvíz 2-2 (2-0)
Nagyvenyim: Rezes, Ráthgéber, Princz, Slett, Mohácsi, Rácz A., Balogh, Kovács, Palkovics, Török. Cserék: Alumbugu, Tábi, Furuglyás, Rácz K., Juhász, Sipeki.
Aba: Sereg, Zsifkovics, Huszti, Glócz Z., Budai, Varga, Réti G., Kuczi Zsombor., Réti R., Hegyi, Glócz H. Cserék: Bíró, Sipos, Piszker, Kuczi Zsolt.
Gólszerzők: Nagyvenyimtől Ráthgéber László és Princz Gábor. Abától Réti Gábor és Glócz Zoltán.
Az első félidő nagyvenyimi fölénnyel zajlott, ami gólokban is megmutatkozott. Először Ráthgéber talált be a 12. percben egy remek akciót követően, majd a 37. percben Princz fejese növelte a hazaiak előnyét. A szünet után fordult a játék képe, Aba visszahozta a pontszerző reményeket. Réti az 55., Glócz a 80. percben javított a találati arányon és ezzel egy pontot mentett a vendégeknek.
- Nagyvenyim, Kőkuti Tamás: Kiengedtük a győzelmet a kezünkből, nincs mit szépíteni. Alázatos hozzáállással, jó játékot mutatva játszottunk egy jó ellenféllel szemben. Gólokon kívül számos hatalmas helyzetet kihagytunk.
Bármely szakaszában lezárhattuk volna a mérkőzést.
Az ellenfél élt a lehetőségeivel, és így alakult ki a nekünk csalódást keltő döntetlen. Még több koncentráció szükséges és felelősségteljes döntést kell hozni a jövőben. Hátralévő fordulókban mindent meg kell tenni, hogy győzelmeink számát növeljük.
Nagyvenyim - Aba Sárvíz vármegyei mérkőzésFotók: Horváth László
Baracs – Kisláng 4-0 (2-0)
Baracs: Tóth, Hepp, Áldott, Wolf, Szurma, Bartók, Takács, Kápolnási, Fülöp, Palkó, Éliás. Cserék: Szabó, Katona, Nyári, Fejes, Boros, Huber, Szikora.
Kisláng: Ányos, Jánosi B., Nagy, Árki, Szántai, Molnár, Erdei, Burkus, Vigházi, Lévai, Jánosi Á.
Gólszerzők: Bartók Norman 2, Katona Martin, Huber Balázs.
Baracsi gólvarázs lapok nélkül!
A büntetőlapok nélküli mérkőzésen sima győzelmet arattak a vendéglátók. A szünet előtt és után is két gólt lőttek, így egyformán osztották az örömfaktort a hazai szurkolóknak.
- Baracs, Körmendi Zsolt: Megérdemelt és magabiztos győzelmet arattunk, viszont nem szabad elszállnunk a teljesítményünktől, két lábbal a földön kell maradnunk és csendben dolgozni. Örülök a csapat hozzáállásának.
Hétről hétre be kell bizonyítani, hogy a tabellán elfoglalt helyünk az nem méltó hozzánk.
A csoport további eredményei:
- Lajoskomárom – Polgárdi 1-6
- Beloiannisz – Előszállás 1-0
- Seregélyes-Sárosd II. – Nagykarácsony 2-0
- Pákozd – LMSK 2-0
Érdemes átböngészni a bajnokság állását ebben az osztályban, ahol jól látszik az él- és a középmezőny szoros állása. A lista végén is van még helye a pontoknak. A 8. forduló után így néz ki a tabella:
A vármegyei bajnokságok és az óraátállítás
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!