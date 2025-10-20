Gyászosan végződött a mezőfalviak kirándulása

A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság legfordulatosabb csatáját az Enying vívta az adonyiakat vendégül látva. Az utolsó előtti helyezett Enying nagy meglepetésre kétszer is vezetett a nála jóval előkelőbb, a hatodik helyen lévő Duna-parti csapattal szemben. Végül azért csak kiütközött az erősebb csapat fölénye. „Gyászosan” alakult a mezőfalviak gárdonyi kirándulása. Masinka Csaba csapata az ősz 11-0-s kiütéses vereségét szenvedte el az immáron listavezetővé előlépett Gárdony-Agárdi Gyógyfürdővel szemben. Kérdés, hogy ezután talpra tud-e állni a városközeli együttes?

Mezőfalva (p) az utolsó helyen várja a folytatást a labdarúgó-bajnokság 9. fordulója után

Fotó: HL

Potyogtak a gólok a labdarúgó-bajnokságban

Enying – Adony 3-4 (2-1)

Enying: Ábrahám - Orsós, Hunyadi, Mohai, Kollár, Kizlinger, Horváth D., Halász Németh, Horváth P., Kovács. Csere: Surányi, Paluska, Doma.

Adony: Andrejev, Mónus, Major, Balogh, Tóth, Kovács, Schnierer, Bognár, Kaló, Bartha. Cserék: Bihácsi Hamar, Vukajlovics, Bagóczki, Kelemen, Pálinkás.

Gólszerzők: Enyingtől: Horváth Patrik, Hunyadi Mátyás 2. Adonytól: Balogh Bálint, Hodula Máté, Hamar Erik 2.

A papírformát felborítva 2-1-es hazai vezetéssel zárult az első félidő. A szünet után is keményen küzdöttek az enyingiek és Hodula szépítő gólja után a 76. percben ismét magukhoz ragadták az előnyt. Adonyi részről két perc múlva érkezett a válasz Hamar révén, majd a 80. percben Hamar második találatával állt be a végeredmény. Adony épp hogy csak mentette a három pontot.

Adony, Boldoczki Sándor: – Nem érdemes egy csapatot sem alábecsülni. Nagyon szervezetten játszott az Enying. Ráadásul mi képesek vagyunk a papírformát minden irányban borítani. Ettől függetlenül gratulálhatunk ellenfelünknek, mert igen keményen futballoztak és össze kellett szedni magunkat, hogy nyerni tudjunk.

Nem kétséges, mi rosszul és nem megfelelő felfogásban játszottunk, de az erőnket mutatja, hogy kétszer is fel tudtunk állni a vert helyzetből. Ebben benne volt az akarat is.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – KK Grain Kft.-Mezőfalva 11-0 (6-0)

Gárdony: Hajdu Cs., Hajdu Z., Balogh, Reizinger, Héger, Prantner, Papucsek, Klauz M., Klauz B., Pekowski, Bozai. Cserék: Németh, Nagy, szabó, Tar, Mészöly.

Mezőfalva: Kovács Á., Szabó, Kovács D., Kisari, Csicskovics D., Sági, Kovács B., Rabi, Mekota, Csicskovics P., Kiss. Cserék: Hajdu, Lengyel.

Gólszerzők: Papucsek Barna 2, Bozai Bence 2, Pekowski Michal, Hajdu Zoltán, Klauz Botond, Balogh Ádám, Tar László, Reizinger Bence 2