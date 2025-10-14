október 14., kedd

Helén névnap

14°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

38 perce

Egy kis dinamit kellene a városkörnyéki csapatoknak

Címkék#bajnokság#gól#Baracs#Nagyvenyim

Elmaradt a kirobbanó forma. A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztályának déli csoportjában ezúttal szerényebb eredmények születtek.

Horváth László

Szerény, de pontot érő eredmények születtek a labdarúgó-bajnokság déli csoportban. Nem ment a játék Nagykarácsonynak, Baracsnak és Nagyvenyimnek sem. Utóbbiak egy döntetlennel vigasztalódhatnak a következő fordulóig. A csoport állása szerint tovább nőtt a távolság az éllovas Beloiannisz és az őket üldözők között. Nagyvenyim hatodikként a középmezőnyből próbál kilőni, csak még nem gyújtotta be a rakétákat. Szorosan mögöttük a Nagykarácsony, akiknek az utóbbi fordulókban voltak jó pillanataik. Baracs viszont csak a 10. helyről rugaszkodhat neki a további pontvadászatnak. Az Előszállás most pihenősként szemlélhette a csoportküzdelmeket. Utolsó előtti helyről bőven van mit javítania Reichardt Bálint csapatának.

labdarúgó-bajnokság
Baracs és Nagyvenyim is magának tette nehézzé a mérkőzést a labdarúgó-bajnokságban
Fotó: Horváth László -duol.hu

Kevesebb gól született a labdarúgó-bajnokság 6. fordulójában

Nagyvenyim – Seregélyes 1-1 (1-1)
Nagyvenyim: Cislo  Rezes, Tábi, Ráthgéber, Princz, Slett, Rácz K., Virág, Kovács, Palkovics, Török. Cserék: Káveczki, Mohácsi, Furuglyás, Juhász, Rácz A., Balogh, Sipeki.
Seregélyes: Susa - Miklós, Szloboda, Mayer, Kiss, Puszta, Ódor, Németh, Kovács, zsilovics, Závotka. Cserék: Juhász, Szarka, Balázs.
Gólszerző: Slett, illetve Zsilovics.

Igazából elég lett volna az első félidőre jegyet váltani, ha csak a gólokra vagyunk kíváncsiak. Így a 45. perc végére el is dőlt a pontok közös sorsa.

Nagyvenyim, Kőkuti Tamás: – Hetek óta küzdünk, csináljuk becsülettel, de hiányzik az átütőerő. A labdabirtoklás felénk billent, de kevés veszélyes szituációt tudtunk teremteni.

Most már egyénileg is kell extra megmozdulás, villanás, hogy eredményesek legyünk.

– A következő mérkőzésre ki kell menni és mindent megtenni, hogy győzelemmel tudjuk magunk mögött ezt a döntetlenes sorozatot.

LMSK – Baracs 3-1 (0-1)
LMSK: Horosz - Sütő, Pap, Bagó, Vajda, Tóth, Horváth, Virág, Potesz, Teichel, Hatos. Cserék: Árkus, Kiss, Kerti, Mészáros.
Baracs: Tóth - Hepp, Áldott, Boros, Wolf, Katona, Takács, Fülöp, Palko, Huber, Éliás. Cserék: Szabó, Szurma, Bartók, Nyári, T. Fejes D., Nyári Sz., Fejes Cs.

Gólszerző: Tóth (3), illetve Huber.

Nem alakult valami fényesen a baracsi csapat sorsa sem. Lepsényben a 15. percben még nagy lehetett a boldogság, mert Huber érvényesített egy tizenegyest. A szünetet követően feltámadt a hazai csapat és Tóth mesterhármasával bekarcolták a három pontot.

Baracs, Körmendi Zsolt: – Sajnos megint a szokásos formánkat hoztuk. 

Elég rossz szériában vagyunk, mondhatom, hogy egy kisebb gödörben van a csapat.

– Az első félidőben eldönthettük volna a meccset, azonban ismételten kihagytuk a ziccereket. Amíg ez nem változik, addig sajnos a saját helyzetünket nehezítjük tovább.

További eredmények

  • Beloiannisz – Polgárdi 2-1
  • Nagykarácsony – Kisláng 1-2
  • Pákozd – Lajoskomárom 3-2
  • Sárszentmihály-Masterplast – Aba Sárvíz 2-3

A csoport állása

 

 


 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu