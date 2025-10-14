38 perce
Egy kis dinamit kellene a városkörnyéki csapatoknak
Elmaradt a kirobbanó forma. A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztályának déli csoportjában ezúttal szerényebb eredmények születtek.
Szerény, de pontot érő eredmények születtek a labdarúgó-bajnokság déli csoportban. Nem ment a játék Nagykarácsonynak, Baracsnak és Nagyvenyimnek sem. Utóbbiak egy döntetlennel vigasztalódhatnak a következő fordulóig. A csoport állása szerint tovább nőtt a távolság az éllovas Beloiannisz és az őket üldözők között. Nagyvenyim hatodikként a középmezőnyből próbál kilőni, csak még nem gyújtotta be a rakétákat. Szorosan mögöttük a Nagykarácsony, akiknek az utóbbi fordulókban voltak jó pillanataik. Baracs viszont csak a 10. helyről rugaszkodhat neki a további pontvadászatnak. Az Előszállás most pihenősként szemlélhette a csoportküzdelmeket. Utolsó előtti helyről bőven van mit javítania Reichardt Bálint csapatának.
Kevesebb gól született a labdarúgó-bajnokság 6. fordulójában
Nagyvenyim – Seregélyes 1-1 (1-1)
Nagyvenyim: Cislo Rezes, Tábi, Ráthgéber, Princz, Slett, Rácz K., Virág, Kovács, Palkovics, Török. Cserék: Káveczki, Mohácsi, Furuglyás, Juhász, Rácz A., Balogh, Sipeki.
Seregélyes: Susa - Miklós, Szloboda, Mayer, Kiss, Puszta, Ódor, Németh, Kovács, zsilovics, Závotka. Cserék: Juhász, Szarka, Balázs.
Gólszerző: Slett, illetve Zsilovics.
Igazából elég lett volna az első félidőre jegyet váltani, ha csak a gólokra vagyunk kíváncsiak. Így a 45. perc végére el is dőlt a pontok közös sorsa.
Nagyvenyim, Kőkuti Tamás: – Hetek óta küzdünk, csináljuk becsülettel, de hiányzik az átütőerő. A labdabirtoklás felénk billent, de kevés veszélyes szituációt tudtunk teremteni.
Most már egyénileg is kell extra megmozdulás, villanás, hogy eredményesek legyünk.
– A következő mérkőzésre ki kell menni és mindent megtenni, hogy győzelemmel tudjuk magunk mögött ezt a döntetlenes sorozatot.
LMSK – Baracs 3-1 (0-1)
LMSK: Horosz - Sütő, Pap, Bagó, Vajda, Tóth, Horváth, Virág, Potesz, Teichel, Hatos. Cserék: Árkus, Kiss, Kerti, Mészáros.
Baracs: Tóth - Hepp, Áldott, Boros, Wolf, Katona, Takács, Fülöp, Palko, Huber, Éliás. Cserék: Szabó, Szurma, Bartók, Nyári, T. Fejes D., Nyári Sz., Fejes Cs.
Gólszerző: Tóth (3), illetve Huber.
Nem alakult valami fényesen a baracsi csapat sorsa sem. Lepsényben a 15. percben még nagy lehetett a boldogság, mert Huber érvényesített egy tizenegyest. A szünetet követően feltámadt a hazai csapat és Tóth mesterhármasával bekarcolták a három pontot.
Baracs, Körmendi Zsolt: – Sajnos megint a szokásos formánkat hoztuk.
Elég rossz szériában vagyunk, mondhatom, hogy egy kisebb gödörben van a csapat.
– Az első félidőben eldönthettük volna a meccset, azonban ismételten kihagytuk a ziccereket. Amíg ez nem változik, addig sajnos a saját helyzetünket nehezítjük tovább.
További eredmények
- Beloiannisz – Polgárdi 2-1
- Nagykarácsony – Kisláng 1-2
- Pákozd – Lajoskomárom 3-2
- Sárszentmihály-Masterplast – Aba Sárvíz 2-3
A csoport állása
