Egy kis dinamit kellene a városkörnyéki csapatoknak

Szerény, de pontot érő eredmények születtek a labdarúgó-bajnokság déli csoportban. Nem ment a játék Nagykarácsonynak, Baracsnak és Nagyvenyimnek sem. Utóbbiak egy döntetlennel vigasztalódhatnak a következő fordulóig. A csoport állása szerint tovább nőtt a távolság az éllovas Beloiannisz és az őket üldözők között. Nagyvenyim hatodikként a középmezőnyből próbál kilőni, csak még nem gyújtotta be a rakétákat. Szorosan mögöttük a Nagykarácsony, akiknek az utóbbi fordulókban voltak jó pillanataik. Baracs viszont csak a 10. helyről rugaszkodhat neki a további pontvadászatnak. Az Előszállás most pihenősként szemlélhette a csoportküzdelmeket. Utolsó előtti helyről bőven van mit javítania Reichardt Bálint csapatának.

Baracs és Nagyvenyim is magának tette nehézzé a mérkőzést a labdarúgó-bajnokságban

Fotó: Horváth László -duol.hu

Kevesebb gól született a labdarúgó-bajnokság 6. fordulójában

Nagyvenyim – Seregélyes 1-1 (1-1)

Nagyvenyim: Cislo Rezes, Tábi, Ráthgéber, Princz, Slett, Rácz K., Virág, Kovács, Palkovics, Török. Cserék: Káveczki, Mohácsi, Furuglyás, Juhász, Rácz A., Balogh, Sipeki.

Seregélyes: Susa - Miklós, Szloboda, Mayer, Kiss, Puszta, Ódor, Németh, Kovács, zsilovics, Závotka. Cserék: Juhász, Szarka, Balázs.

Gólszerző: Slett, illetve Zsilovics.

Igazából elég lett volna az első félidőre jegyet váltani, ha csak a gólokra vagyunk kíváncsiak. Így a 45. perc végére el is dőlt a pontok közös sorsa.

Nagyvenyim, Kőkuti Tamás: – Hetek óta küzdünk, csináljuk becsülettel, de hiányzik az átütőerő. A labdabirtoklás felénk billent, de kevés veszélyes szituációt tudtunk teremteni.

Most már egyénileg is kell extra megmozdulás, villanás, hogy eredményesek legyünk.

– A következő mérkőzésre ki kell menni és mindent megtenni, hogy győzelemmel tudjuk magunk mögött ezt a döntetlenes sorozatot.

LMSK – Baracs 3-1 (0-1)

LMSK: Horosz - Sütő, Pap, Bagó, Vajda, Tóth, Horváth, Virág, Potesz, Teichel, Hatos. Cserék: Árkus, Kiss, Kerti, Mészáros.

Baracs: Tóth - Hepp, Áldott, Boros, Wolf, Katona, Takács, Fülöp, Palko, Huber, Éliás. Cserék: Szabó, Szurma, Bartók, Nyári, T. Fejes D., Nyári Sz., Fejes Cs.

Gólszerző: Tóth (3), illetve Huber.