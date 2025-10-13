Adonyban alaposan felkötötték a gatyát

Az Ikarus-Maroshegy kilencszer tesztelte az enyingi kapust. A Sárbogárd is odapörkölt nyolc találattal a Főnixnek a labdarúgó bajnokságban, Sárosdon összesen kilenc gól esett a hálóba. Nem úszta meg ötnél kevesebb kapott góllal a Mezőfalva sem. Az Adony viszont újra remekelt a dobogósként érkező Martonvásár legyőzésével. Ismét fordulatosak voltak a Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztályának hétvégi összecsapásai.

Mezőfalva (p) továbbra is gyengén szerepel a labdarúgó-bajnokságban

Foto: Horváth László -duol.hu

Nagyot gurított az Adony, labdarúgó ünnep volt a meccs végén

Adony – Martonvásár 2-0 (1-0)

Adony: Andrejev - Mónus, Hamar, Balogh, Hodula, Holentoner, Kovács, Bognár, Kaló, Tatár, Bartha. Cserék: Bihácsi, Virág, Hegedűs, Tóth, Bagóczki, Schnierer, Bagóczki.

Martonvásár: Farkas, Antal, Füzike, Hajdu, Dudás, Halász, Trizna, Juhász, Hernádi, Veres, Patkós. Cserék: Kertész, Gábor, Füzér, Viktor, Balassa, Cziklin.

Sarkalatos fordulóra készültek az adonyiak, hiszen a tabella második helyezettje érkezett a Duna-parti településre. Bár az öt ponttávolság nem olyan eget verő különbség a két csapat között, azért nehéz mérkőzésre kellett számítania Boldoczki Sándor fiainak. Persze Adony nem egy ijedős csapat és ennek megfelelően futottak pályára vasárnap délután.

Az első félidőben tizenegyest ítéltek a házgazdák ellen, amit Andrejev sikerrel hárított. Utána az Adony akcióból torolta a korábbi sérelmet és Hamar révén megszerezte a vezetést.

A félidőt követően úgy látszott, ebben az etapban gól már nem lesz. A hosszabbítás 93. percében egy újabb adonyi akciónak köszönhetően Bartha biztosíthatta be a győzelmet és vele együtt a három pontot.

A mérkőzésről Boldoczki Sándor adonyi edzőt kérdeztük.

Örömünnepet tartottunk, hiszen mégiscsak a második helyezettet fogadtuk.

– Volt egy fordulópontja a mérkőzésnek, amikor egy véleménye büntetőt ítéltek ellenünk kezezés miatt. Szerencsére a kapusunk megfogta. Utána pár percre akcióból gólt szereztünk. A folytatásban Martonvásár erős nyomást gyakorolt ránk, de mi jól védekeztünk és kontrákból igyekeztünk válaszolni a támadásaikra. Ebből született a második találat is. Igazi helyzete és pályafölénye sem volt ellenfelünknek. Mi küzdeni akarásból és helyzetértékesítésből most jobbak voltunk.