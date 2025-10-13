1 órája
Adonyban alaposan felkötötték a gatyát
Nagy zakók jellemezték a Fejér vármegyei labradúgó-bajnokság első osztályának 8. fordulóját. Labdarúgó körökben ritka eredményeket láthattunk.
Az Ikarus-Maroshegy kilencszer tesztelte az enyingi kapust. A Sárbogárd is odapörkölt nyolc találattal a Főnixnek a labdarúgó bajnokságban, Sárosdon összesen kilenc gól esett a hálóba. Nem úszta meg ötnél kevesebb kapott góllal a Mezőfalva sem. Az Adony viszont újra remekelt a dobogósként érkező Martonvásár legyőzésével. Ismét fordulatosak voltak a Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztályának hétvégi összecsapásai.
Nagyot gurított az Adony, labdarúgó ünnep volt a meccs végén
Adony – Martonvásár 2-0 (1-0)
Adony: Andrejev - Mónus, Hamar, Balogh, Hodula, Holentoner, Kovács, Bognár, Kaló, Tatár, Bartha. Cserék: Bihácsi, Virág, Hegedűs, Tóth, Bagóczki, Schnierer, Bagóczki.
Martonvásár: Farkas, Antal, Füzike, Hajdu, Dudás, Halász, Trizna, Juhász, Hernádi, Veres, Patkós. Cserék: Kertész, Gábor, Füzér, Viktor, Balassa, Cziklin.
Sarkalatos fordulóra készültek az adonyiak, hiszen a tabella második helyezettje érkezett a Duna-parti településre. Bár az öt ponttávolság nem olyan eget verő különbség a két csapat között, azért nehéz mérkőzésre kellett számítania Boldoczki Sándor fiainak. Persze Adony nem egy ijedős csapat és ennek megfelelően futottak pályára vasárnap délután.
Az első félidőben tizenegyest ítéltek a házgazdák ellen, amit Andrejev sikerrel hárított. Utána az Adony akcióból torolta a korábbi sérelmet és Hamar révén megszerezte a vezetést.
A félidőt követően úgy látszott, ebben az etapban gól már nem lesz. A hosszabbítás 93. percében egy újabb adonyi akciónak köszönhetően Bartha biztosíthatta be a győzelmet és vele együtt a három pontot.
A mérkőzésről Boldoczki Sándor adonyi edzőt kérdeztük.
Örömünnepet tartottunk, hiszen mégiscsak a második helyezettet fogadtuk.
– Volt egy fordulópontja a mérkőzésnek, amikor egy véleménye büntetőt ítéltek ellenünk kezezés miatt. Szerencsére a kapusunk megfogta. Utána pár percre akcióból gólt szereztünk. A folytatásban Martonvásár erős nyomást gyakorolt ránk, de mi jól védekeztünk és kontrákból igyekeztünk válaszolni a támadásaikra. Ebből született a második találat is. Igazi helyzete és pályafölénye sem volt ellenfelünknek. Mi küzdeni akarásból és helyzetértékesítésből most jobbak voltunk.
Mezőfalva nem örült a búcsúfiának
KK Grain Kft.-Mezőfalva – Csór Truck-Trailer 0-5 (0-2)
Mezőfalva: Kovács Á. - Kovács D., Rózsahegyi, Szabó, Rakonczai, Sági, Kovács B., Rabi, Mekota, Kovács K., Csicskovics. Cserék: Hajdu, Lengyel, Kiss.
Csór: Janky - Finta, Salacz, Zs. Nagy, Spánitz, Takács, Viniczai, Báles I., Mód, Klein, Horváth. Cserék: Lukács, Orosz, Báles Zs., Báles A., Kásler, Ács, Katona.
A mezőfalvi búcsú napjára esett a mérkőzés, de ez a hazai csapatot nem segítette és már a 25. percben gólt szereztek a vendégek. A folytatás sem volt vidámabb a hazai csapat számára. Bár a szünetig csak egy góllal növelte előnyét a Csór, a pihenőt követően egy tizenegyes és további kettő gól akadt meg a mezőfalvi hálóban.
A 8. forduló további eredményei
- Sárosd – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 5-4
- Sárbogárd – FC Főnix 8-1
- Melde Kft.-Kápolnásnyék – Ercsi Kinizsi 1-4
- Ikarus-Maroshegy – Enying 9-1
- Videoton Baráti Kör – Lajoskomárom 0-2
A bajnokság állása
|H.
|Csapat
|M.
|Gy.
|D.
|V.
|LG.
|KG.
|GK.
|P.
|1.
|SÁRBOGÁRD
|7
|6
|0
|1
|26
|4
|22
|18
|2.
|MARTONVÁSÁR
|8
|5
|1
|2
|15
|7
|8
|16
|3.
|GÁRDONY-AGÁRDI GYÓGYFÜRDŐ
|7
|5
|0
|2
|27
|14
|13
|15
|4.
|IKARUS-MAROSHEGY
|7
|4
|1
|2
|24
|10
|14
|13
|5.
|CSÓR TRUCK-TRAILER
|7
|4
|0
|3
|18
|12
|6
|12
|6.
|ERCSI KINIZSI
|8
|4
|0
|4
|17
|11
|6
|12
|7.
|LAJOSKOMÁROM
|7
|4
|0
|3
|13
|11
|2
|12
|8.
|ADONY
|7
|3
|2
|2
|14
|9
|5
|11
|9.
|SÁROSD
|8
|3
|2
|3
|18
|18
|0
|11
|10.
|MELDE KFT. - KÁPOLNÁSNYÉK
|7
|3
|2
|2
|14
|14
|0
|11
|11.
|MÓR
|5
|3
|1
|1
|10
|7
|3
|10
|12.
|FC FŐNIX
|7
|3
|0
|4
|15
|20
|-5
|9
|13.
|VIDEOTON BARÁTI KÖR
|7
|0
|2
|5
|6
|19
|-13
|2
|14.
|ENYING
|8
|0
|2
|6
|10
|48
|-38
|2
|15.
|KK GRAIN KFT. - MEZŐFALVA
|8
|0
|1
|7
|7
|30
|-23
|1