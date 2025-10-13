október 13., hétfő

1 órája

Adonyban alaposan felkötötték a gatyát

Címkék#bajnokság#labdarúgó#Mezőfalva

Nagy zakók jellemezték a Fejér vármegyei labradúgó-bajnokság első osztályának 8. fordulóját. Labdarúgó körökben ritka eredményeket láthattunk.

Horváth László

Az Ikarus-Maroshegy kilencszer tesztelte az enyingi kapust. A Sárbogárd is odapörkölt nyolc találattal a Főnixnek a labdarúgó bajnokságban, Sárosdon összesen kilenc gól esett a hálóba. Nem úszta meg ötnél kevesebb kapott góllal a Mezőfalva sem. Az Adony viszont újra remekelt a dobogósként érkező Martonvásár legyőzésével. Ismét fordulatosak voltak a Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztályának hétvégi összecsapásai.

labdarúgó
Mezőfalva (p) továbbra is gyengén szerepel a labdarúgó-bajnokságban
Foto: Horváth László -duol.hu

Nagyot gurított az Adony, labdarúgó ünnep volt a meccs végén

Adony – Martonvásár 2-0 (1-0)
Adony: Andrejev - Mónus, Hamar, Balogh, Hodula, Holentoner, Kovács, Bognár, Kaló, Tatár, Bartha. Cserék: Bihácsi, Virág, Hegedűs, Tóth, Bagóczki, Schnierer, Bagóczki.
Martonvásár: Farkas, Antal, Füzike, Hajdu, Dudás, Halász, Trizna, Juhász, Hernádi, Veres, Patkós. Cserék: Kertész, Gábor, Füzér, Viktor, Balassa, Cziklin.

Sarkalatos fordulóra készültek az adonyiak, hiszen a tabella második helyezettje érkezett a Duna-parti településre. Bár az öt ponttávolság nem olyan eget verő különbség a két csapat között, azért nehéz mérkőzésre kellett számítania Boldoczki Sándor fiainak. Persze Adony nem egy ijedős csapat és ennek megfelelően futottak pályára vasárnap délután. 

Az első félidőben tizenegyest ítéltek a házgazdák ellen, amit Andrejev sikerrel hárított. Utána az Adony akcióból torolta a korábbi sérelmet és Hamar révén megszerezte a vezetést. 

A félidőt követően úgy látszott, ebben az etapban gól már nem lesz. A hosszabbítás 93. percében egy újabb adonyi akciónak köszönhetően Bartha biztosíthatta be a győzelmet és vele együtt a három pontot. 

A mérkőzésről Boldoczki Sándor adonyi edzőt kérdeztük.

Örömünnepet tartottunk, hiszen mégiscsak a második helyezettet fogadtuk.

– Volt egy fordulópontja a mérkőzésnek, amikor egy véleménye büntetőt ítéltek ellenünk kezezés miatt. Szerencsére a kapusunk megfogta. Utána pár percre akcióból gólt szereztünk. A folytatásban Martonvásár erős nyomást gyakorolt ránk, de mi jól védekeztünk és kontrákból igyekeztünk válaszolni a támadásaikra. Ebből született a második találat is. Igazi helyzete és pályafölénye sem volt ellenfelünknek. Mi küzdeni akarásból és helyzetértékesítésből most jobbak voltunk.

Mezőfalva nem örült a búcsúfiának

KK Grain Kft.-Mezőfalva – Csór Truck-Trailer 0-5 (0-2)
Mezőfalva: Kovács Á. - Kovács D., Rózsahegyi, Szabó, Rakonczai, Sági, Kovács B., Rabi, Mekota, Kovács K., Csicskovics. Cserék: Hajdu, Lengyel, Kiss.
Csór: Janky - Finta, Salacz, Zs. Nagy, Spánitz, Takács, Viniczai, Báles I., Mód, Klein, Horváth. Cserék: Lukács, Orosz, Báles Zs., Báles A., Kásler, Ács, Katona.

A mezőfalvi búcsú napjára esett a mérkőzés, de ez a hazai csapatot nem segítette és már a 25. percben gólt szereztek a vendégek. A folytatás sem volt vidámabb a hazai csapat számára. Bár a szünetig csak egy góllal növelte előnyét a Csór, a pihenőt követően egy tizenegyes és további kettő gól akadt meg a mezőfalvi hálóban.

A 8. forduló további eredményei

  • Sárosd – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 5-4
  • Sárbogárd – FC Főnix 8-1
  • Melde Kft.-Kápolnásnyék – Ercsi Kinizsi 1-4
  • Ikarus-Maroshegy – Enying 9-1
  • Videoton Baráti Kör – Lajoskomárom 0-2

A bajnokság állása

H. CsapatM.Gy.D.V.LG.KG.GK.P.
1.SÁRBOGÁRDSÁRBOGÁRD76012642218
2.MARTONVÁSÁRMARTONVÁSÁR8512157816
3.GÁRDONY-AGÁRDI GYÓGYFÜRDŐGÁRDONY-AGÁRDI GYÓGYFÜRDŐ750227141315
4.IKARUS-MAROSHEGYIKARUS-MAROSHEGY741224101413
5.CSÓR TRUCK-TRAILERCSÓR TRUCK-TRAILER74031812612
6.ERCSI KINIZSIERCSI KINIZSI84041711612
7.LAJOSKOMÁROMLAJOSKOMÁROM74031311212
8.ADONYADONY7322149511
9.SÁROSDSÁROSD83231818011
10.MELDE KFT. - KÁPOLNÁSNYÉKMELDE KFT. - KÁPOLNÁSNYÉK73221414011
11.MÓRMÓR5311107310
12.FC FŐNIXFC FŐNIX73041520-59
13.VIDEOTON BARÁTI KÖRVIDEOTON BARÁTI KÖR7025619-132
14.ENYINGENYING80261048-382
15.KK GRAIN KFT. - MEZŐFALVAKK GRAIN KFT. - MEZŐFALVA8017730-231

 

