Hasít Rácalmás, csak a falevél maradt a nyomukban

Remekül teljesít a labdarúgó-bajnokság őszi szezonjában a rácalmási csapat. A nyitány utáni gyenge szereplés már a múlt emléke. Az utóbbi négy mérkőzésen győztesként ünnepelhetett Papp Péter együttese. A Kulcs viszont továbbra is pont nélküli a tabellán.

A labdarúgó-bajnokságban a Rácalmás sorra nyeri a fordulókat

Foto: Horváth László -duol.hu

Már dobogós helyezés felé kacsingatnak a labdarúgó-bajnokság őszi fordulóiban

Rácalmás – Dinnyés 3-2 (1-2)

Rácalmás: Berek - Pinte, Gurisatti, Jeney, Balogh, Juhos, Morva, Erdei, Hornyák, Pinte, Tóth. Cserék: Nagy, Czinkon, Homolya, Törő, Rácz.

Dinnyés: Dimitrov - Hajdu, Pap, Hideg, Nengyik, Baki, Major, Baksa, Lakatos, Hajdú. Cserék: Csicsári, Kovács.

Már az első félidő 4. percében vezetést szerzett a hazai csapat Erdei révén. A folytatásban azonban nem a házigazdák jeleskedtek és Dinnyés Bengyik és Pintér egy-egy találatával előnyt kovácsolt magának. A vendégek gólszerzése ezzel be is fejeződött. A szünet után rákapcsol a Rácalmás és pörgősebb játékkal visszahozta a meccset. Nagy és Pinte akciójával fordítani tudtak a Duna-mentiek és végül megérdemelten írhattak három pontot.

Rácalmás, Papp Péter: – Ismét behúztunk egy fontos győzelmet, amivel a tabellán is előre léphettünk a negyedik helyre.

Óriási szerencsével és küzdelemmel tudtunk nyerni egy nehéz mérkőzésen egy stabil Dinnyés ellen.

– Sajnos két szögletfejesből kaptuk a gólokat, amire a jövőben fel kell készülnünk. Összességében a fiúkkal teljes egészében elégedett vagyok. Továbbra is az a cél, hogy most ősszel harmadikként zárjunk, aztán meglátjuk, hogy tavasszal tudunk-e előrébb lépni.

Pázmánd-Kápolnásnyék II. – Kulcs 5-0 (3-0)

Pázmánd: Márta - Szilágyi, Lőrincz, Czakó, Nagy, Domak, Kocsis, Varga, Őri, Tóth, Porvázsnyik. Cserék: Sziládi, Vagyóczki, Mocsái, Jung, Czakó.

Kulcs: Kolmankó - Bilkej, Szabó G., Mészáros, Tomor, Nagy, Szabó B., Kucsai T, Krucsai D., Sebestyén, Varjas. Cserék: Plézer, Seres, Posch.

Egy öngól is bement a kulcsi kapuba, ami nem a vendégek szerencséjét mutatta. Pázmánd magabiztosan verte a vendégek csapatát.

A csoport további eredményei

Baracska-Kajászó – Szabadegyháza 0-3