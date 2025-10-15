42 perce
Hasít Rácalmás, csak a falevél maradt a nyomukban
A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztály keleti csoport 6. fordulója után egyértelműen az élvonal a cél a Rácalmás számára.
Remekül teljesít a labdarúgó-bajnokság őszi szezonjában a rácalmási csapat. A nyitány utáni gyenge szereplés már a múlt emléke. Az utóbbi négy mérkőzésen győztesként ünnepelhetett Papp Péter együttese. A Kulcs viszont továbbra is pont nélküli a tabellán.
Már dobogós helyezés felé kacsingatnak a labdarúgó-bajnokság őszi fordulóiban
Rácalmás – Dinnyés 3-2 (1-2)
Rácalmás: Berek - Pinte, Gurisatti, Jeney, Balogh, Juhos, Morva, Erdei, Hornyák, Pinte, Tóth. Cserék: Nagy, Czinkon, Homolya, Törő, Rácz.
Dinnyés: Dimitrov - Hajdu, Pap, Hideg, Nengyik, Baki, Major, Baksa, Lakatos, Hajdú. Cserék: Csicsári, Kovács.
Már az első félidő 4. percében vezetést szerzett a hazai csapat Erdei révén. A folytatásban azonban nem a házigazdák jeleskedtek és Dinnyés Bengyik és Pintér egy-egy találatával előnyt kovácsolt magának. A vendégek gólszerzése ezzel be is fejeződött. A szünet után rákapcsol a Rácalmás és pörgősebb játékkal visszahozta a meccset. Nagy és Pinte akciójával fordítani tudtak a Duna-mentiek és végül megérdemelten írhattak három pontot.
Rácalmás, Papp Péter: – Ismét behúztunk egy fontos győzelmet, amivel a tabellán is előre léphettünk a negyedik helyre.
Óriási szerencsével és küzdelemmel tudtunk nyerni egy nehéz mérkőzésen egy stabil Dinnyés ellen.
– Sajnos két szögletfejesből kaptuk a gólokat, amire a jövőben fel kell készülnünk. Összességében a fiúkkal teljes egészében elégedett vagyok. Továbbra is az a cél, hogy most ősszel harmadikként zárjunk, aztán meglátjuk, hogy tavasszal tudunk-e előrébb lépni.
Pázmánd-Kápolnásnyék II. – Kulcs 5-0 (3-0)
Pázmánd: Márta - Szilágyi, Lőrincz, Czakó, Nagy, Domak, Kocsis, Varga, Őri, Tóth, Porvázsnyik. Cserék: Sziládi, Vagyóczki, Mocsái, Jung, Czakó.
Kulcs: Kolmankó - Bilkej, Szabó G., Mészáros, Tomor, Nagy, Szabó B., Kucsai T, Krucsai D., Sebestyén, Varjas. Cserék: Plézer, Seres, Posch.
Egy öngól is bement a kulcsi kapuba, ami nem a vendégek szerencséjét mutatta. Pázmánd magabiztosan verte a vendégek csapatát.
A csoport további eredményei
Baracska-Kajászó – Szabadegyháza 0-3
Pusztaszabolcs – Besnyő 7-1
MPF-Ráckeresztúr – Zichyújfalu 7-1
Tordas-Gyúró – Velence II. 6-3
A bajnokság állás a 6. forduló után