Nem indul semmilyen pozícióért a Magyar Jégkorongszövetség (MJSZ) csütörtöki tisztújító közgyűlésén Such György elnök.

A leköszönő elnök az alábbi közleményt adta ki hétfőn délután. "A mai napon lezárul második négyéves elnöki mandátumom. Ezúton tájékoztatom a Magyar Jégkorong Szövetség tagjait és dolgozóit, hogy a három nap múlva esedékes küldöttgyűlésen nem kívánok indulni semmilyen pozícióért. Köszönöm mindazoknak, akik az előző két választáson megtiszteltek bizalmukkal, köszönöm az elnökség tagjainak és munkatársaimnak a sokéves áldozatos munkát, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy a hazai jégkorong eljusson odáig, ahol ma tart. Különösen hálás vagyok Sipos Levente főtitkárnak, aki kifogyhatatlan energiájával rendkívül sokat tett a magyar hoki fejlődéséért. Utódom minden korábbinál sikeresebb nemzeti válogatottakat, hatékony apparátus által működtetett szervezetet, valamint az MJSZ különféle bankszámláin összesen több mint 4,5 milliárd forint készpénzt, további 1,3 milliárd forintot meghaladó összegű megkötött tao-támogatási szerződést és a 8 évvel ezelőttinél majdnem négyszer nagyobb szövetségi vagyont vesz át.

A hamarosan felálló új elnökség felelőssége, hogy mit kezd ezzel az örökséggel. Munkájukhoz sok sikert, és legalább ilyen jó eredményeket kívánok!"

Információnk szerint Such György azért nem jelölteti magát harmadszor is az elnöki pozícióra, mert nem érzi a klubok egységes támogatását.

Megbízható forrásból úgy értesültünk, hogy dr. Kolbenheyer Zsuzsanna jelenlegi elnökségi tag a legesélyesebb elnök-jelölt.