Mihók Attila és Cseh Sándor csapata utolsó hivatalos edzőmérkőzését játszotta december 28-án. A válogatott ezekben a napokban spanyolországi edzőtáborozáson vesz részt. Csapatunk tizenhat játékossal repült ki Barcelonába, a januári 5-én rajtoló kontinenstornára viszont csak tizenöten utazhatnak majd el, többek között ezt is befolyásolhatta a vb-ezüstérmes elleni találkozó.

Agresszív, pontos és fegyelmezett védekezéssel köszöntötték egymást a felek, működtek a blokkok és a kapusok is a helyükön voltak az első percekben. Már majdnem eltelt a negyed első fele, amikor a spanyolok lefordulását Nona Pérez váltotta gólra, megtörve ezzel a jeget. Nekünk eleinte fórból sem ment, aztán ezt a tendenciát megszakította Leimeter Dóra, aki nagy erővel bombázott a léc alá, majd megérkezett az első akciógól is, Gurisatti Gréta lövése talált utat a jobb alsóba, aminek köszönhetően vezetéssel zártuk az első periódust.

A szünet után folytatta a parádézást a védelem, hiába kerültek létszámfölénybe a hispánok, egy támadás alatt három blokkot is kiosztottunk nekik, de nem sokkal később még egy megúszásból sikerült egyenlíteniük, majd egy ötméteressel a vezetést is visszavették. Szerencsére nem váratott magára sokat az újabb egál, Leimeter balosa sült el ismét, ezúttal kettős fórból. Elszaporodtak a kiállítások, ők is kihasználtak egyet a túloldalon, sőt egy újabb büntetővel már kettővel vezettek a házigazdák. A bajokat tetézte, hogy Rybanska Natasa két perccel a félidő előtt begyűjtötte a harmadik hibáját. Végülezt a negyedet 5–1-re vitték a hazaiak.

A harmadik negyedből jó hat perc telt el gól nélkül, a mi száraz időszakunk pedig nagyjából másfél játékrészt tett ki, mire Keszthelyi-Nagy Rita bevarrt egy emberelőnyt, amivel visszajöttünk mínusz kettőre.

A negyedik etap elején Elena Ruiz ötösből állította vissza a közte hármat, majd megszületett az első centergólunk is Parkes Rebecca jóvoltából. Magyari sziporkázott, ám támadásban továbbra sem működött olajozottan a gépezet, így nem is tudtunk egyre zárkózni. Terré kiváló napot fogott ki, az utolsó percekben két nagyobb védést is produkált, amivel el is döntötte a találkozót. A vége 7–5-ös spanyol győzelem, a védekezéssel egy negyed kivételével teljesen elégedettek lehetünk, támadásban viszont van még hová fejlődni.

Spanyolország –Magyarország 7–5 (1–2, 5–1, 0–1, 1–1)

A magyarok gólszerzői: Leimeter 2, Gurisatti, Keszthelyi-Nagy, Parkes 1-1.

Mihók Attila: - Azt hiszem, az a normális, ha a négy negyedet együtt nézzük, és nem azt mondjuk magunknak, hogy három negyedben kaptunk összesen két gólt, és csak a másodikban ötöt. Miközben arra lehet és kell építeni, hogy a második félidőt lehoztuk egyetlen ötméteresből kapott góllal, az megengedhetetlen, hogy egy negyed alatt lőjön öt gólt az ellenfél. Három ötméterest engedtünk nekik, ezt sokkal jobban meg kellett volna oldanunk, összességében ez jelentette igazán a különbséget – mi végül is egyig juthattunk volna ezen a téren, csak azt nem kaptuk meg 7-5-nél. Úgy gondolom, hét kapott góllal bármikor kiegyeznénk egy spanyol szintű csapat ellen, az öt lőtt góllal azonban egyetlen csapat ellen sem, ezen a téren még sokat kell dolgoznunk. Az emberelőnyöket nem tudtuk úgy kihasználni, ahogy szerettük volna, elsősorban emiatt nem sikerült szorosabbá tenni a mérkőzést, azaz kikényszeríteni egy igazán éles végjátékot.

Forrás: waterpolo.hu