Niko Eronen együttes két mérkőzést játszott hazai környezetben, két erdélyi csapatot fogadott. Pénteken a Brassó nyert 4-2-re Dunaújvárosban, majd vasárnap lapzártánk után a címvédő Gyergyói HK 2-1-re.

A vasárnapi találkozó kapcsán elmondhatjuk, egy gyengébb második harmad, ekkor kaptak két gólt az Acélbikák, jelentette a vereséget. A befejező játékrészben hiába támadott többet a dunaújvárosi alakulat, csak tizenhárom másodperccel a dudaszó előtt szerzett gólt Szalma, és ez már késő volt a pontszerzéshez.

DAB – Gyergyói HK 1-2 (0-0, 0-2, 1-0)

DAB: Kovács D. – Varga, Maarlena, Lorraine, Elomaa, Somogyi – Svars, Ahonen, Hadzinikolic (1), Koskinen, Sallanpaa – Sziszak, Moore, Dostálek, Nemes, Szalma 1 – Léránt, Marosi, Strenk, Pinczés O. Vezetőedző: Niko Eronen.

Gyergyói HK: Rinne – Jalonen, Haaranen, Bodó, Császár, Orbán B. – Fejes, Mesikammen, Sárpátki 1 (1), Sylvestre 1 (1), Vincze P. – Horváth J., Imre, Szigeti, Csiszer, DiDiomete – Vincze G., Silló Á., Kozma. Vezetőedző: Szilassy Zoltán.

Niko Eronen a vereség ellenére elégedett volt csapatával: - Sokat kellett javulnunk a Brassó elleni mérkőzéshez képest, ezért sokat beszéltünk arról, hogy mit is szeretnénk magunktól látni, s összességében nagyot is léptünk előre. Már a reggeli átmozgatáson láttuk, hogy készen állnak a srácok a találkozóra, s egy nagyon fair első harmadot produkált mindkét csapat. A másodikban azonban több jó pillanata volt a Gyergyónak, míg mi egy kicsit hanyagok voltunk a koronggal a saját harmadunkban. A harmadikban viszont szépen nyomtunk, megvoltak a lehetőségeink, hogy korábban, sokkal korábban megszerezzük az első gólunkat, de nagyon örülök annak, a számunkra nem túl jó második harmad után miként jöttünk ki a harmadikra, s a kis birkózásból, ami a második harmad végén volt, sikerült energiát merítenünk. Összességében nagyon örülök annak, amit ma láttam a srácoktól, beletették a meccsbe, amit tudtak, ennél többet nem kérhettünk mi sem. Így kell ennek lennie, kiadod magadból, amit lehet, aztán meglátod, mi történik, de így lesznek jobb esélyeid arra, hogy pontokat szerezzél. Végül ők nyertek egy góllal, de tőlünk is egy jó csata volt ez a mai.

Folytatás pénteken 18 órai kezdettel a székesfehérvári akadémisták, a FEHA19 ellen Dunaújvárosban.