Te mennyire ismered magad?

Belegondoltál már abba, hogy miközben másokat próbálsz megismerni, saját magadról nem tudod, ki vagy valójában? Életed nagy részét kérdések feltevésével töltöd el: Ki vagyok én? Mik a céljaim, és vajon képes vagyok-e azok elérésére, megvalósítására?

A válaszokat valaki egész életében keresi, más már megtalálta. Számtalan módszer van arra, hogy te is azok közé tartozz, akik már céltudatosabban élik le az életüket. Ezekhez kérhetsz segítséget is. Ilyen például, ha kikéred mások véleményét magadról, ezzel visszajelzést kapsz, szerintük milyen is vagy. Különböző önismereti teszteket is összeállítottak szakemberek kifejezetten erre a célra. Azonban vigyázni kell, ne vigyük túlzásba a tesztek értelmezését! Törekedjünk arra, hogy ezekből a lényeget szűrjük ki! Tudatosítsd a szerepeidet! Gondold végig, a mindennapi életedben milyen szerepeknek kell megfelelned! Tedd fel a kérdést: ki vagy te a baráti körödben, családodban, munkahelyeden stb. Mikor ezzel kész vagy, gondold át, melyik szerepben mit tartasz fontosnak, mi az, amit jól, esetleg rosszul csinálsz, min lehetne változtatni. Ismerd meg a határaidat, és feszegesd azokat! Sokat megtudhatunk kitartásunkról, akaraterőnkről vagy arról, hogyan kezeljük a stresszhelyzeteket, ha kicsit megerőltetjük magunkat például egy erőnléti edzéssel. Próbálj ki valami újat, aminek kicsi, de jól mérhető a kockázata, és nézd meg teljesítményedet! Mit tapasztaltál magaddal kapcsolatban?

Az önismeret-fejlesztés nem egy-két napos munka. Egy egész életen át tartó folyamat, mialatt megbarátkozol saját magaddal. Ha belegondolsz, egész izgalmasan hangzik.

/Felhasznált forrás: https://www.evamagazin.hu/59009-onismeret-fejlesztes-4-gyors-eszkoze/