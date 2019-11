Mi, tinédzserek és a mi táplálkozási problémáink

Tinédzserként tudom, milyen érzés este 11 órakor korgó gyomorral kimenni a konyhába, és egy királyi lakomát meghazudtoló gyertyafényes vacsorát – vagy reggelit? – rittyenteni magamnak. Bár nem ez az egyetlen probléma étkezési szokásaink terén…

A számos, Kánaánnak beállított iskolai büfében a diákok – mint rovarok a fényre – már az első szünetben rárepülnek az édességekre, chipsekre. Ez nem lenne nagy probléma, ha a napi kis gumicukros zacskó mellé valami meleg, laktatóbb ételt is ennének az iskolában. Sokan egy szendviccsel és a büfékből származó „boldogsághormonokkal” élik túl a napot. Nem csoda, hogy alig tudják végigülni az órákat, ha a hasuk megállás nélkül jelez utánpótlásért. És ez nem feltétlenül a szülők hibája.

A kamaszkori étkezési problémáknak komoly pszichológiai háttere is lehet. Egy 2011-es cikk szerint hét lányból egynek volt valamilyen táplálkozási problémája. A megkérdezett lányok 36 százaléka túlsúlyosnak tartotta magát, 59 százalékuk pedig beismerte, hogy aktívan fogyókúrázik. A fiúknál más eredmények születtek, náluk kisebb arányban találkozunk evészavarral. Ők a lányoktól eltérő módon, a testük túlhajtásával akarják csökkenteni az elhízást.

A leggyakoribb evészavar az anorexia, amely tipikusan a 12–20 év közötti lányoknál alakul ki. Ezt gyakran a tinédzser eltorzult szépségideálja okozza: nem hasonlít az interneten látott, nádszálvékony derekú modellekre. De akár a túlzott teljesítménykényszer, a magas elvárások teljesítésére való késztetés is szerepet játszhat a táplálkozási problémák felszínre törésében. Minden felszedett kiló szorongással töltheti el a fiatalokat, ezért a normálistól eltérő táplálkozási magatartásminták (pl. önéheztetés, hashajtók indokolatlan használata, hánytatás) alakulhatnak ki.

Véleményem szerint sok fiatal táplálkozik helytelenül, de talán ha több segítséget kapnának a megfelelő étkezési szokások kialakításához, a probléma csökkenthető lenne. Ezért támogatnám például az Angliában megszokottá vált lunchboxok (ebédes dobozok) népszerűsítését itt, Magyarországon is. Valószínűleg az is mérsékelné a táplálkozási zavarok kialakulását, ha a fiatalok nem követendő példákként tekintenének a közösségi médiában megjelenő modellekre. Inkább fogadjuk el önmagunkat és másokat is, egy boldogabb, kiegyensúlyozottabb élet reményében.