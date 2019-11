Ezt a sportot űzöm én…

A tánc egy művészeti ág, amivel az emberek zenére, mozdulatokkal érzelmeket fejezhetnek ki. Én is ezt teszem 10 éves korom óta. Ennek a sportnak számos jó hatása van az egészségre. Sokkal több boldogsághormon termelődik a mozdulat elvégzése közben, miközben a stresszhormonok egyre csökkenek. Bennem is ez történik a mozdulatok elvégzése közben, mert akkor csak magamra fi gyelek, és kizárom a rosszat. Segít relaxálni, hiszen nyugtatja az idegeket, és a közben hallgatott zenének nyugtató hatása van. Mivel a lépéseket meg kell jegyezni, így az emlékezőképességet is javítja, fejleszti a koncentrációt és az improvizálásban is segít. Aki rendszeresen táncol, annak a saját magáról alkotott képe is javulhat, önbizalma nőhet, és magabiztosabbnak is érezheti magát. Alakformálásban is megállja a helyét, hiszen a tánc fajtájától és intenzitásától függően elérhető a kívánt test sok edzés hatására.

Amikor a táncterembe lépek, sokkal felszabadultabb vagyok, hiszen tudom, hogy egy elfogadó közösség vesz körül, és az újabb lépésekkel ismét ki tudom fejezni önmagam. A fellépések segítettek abban, hogy magabiztosabb legyek a színpadon és az életben is. A kiállásom is javult. Számos stílust kipróbáltam már, de a hiphop az, ami igazán megfogott. A hiphop maga egy életstílus, ami magában megannyi dolgot foglal össze, mint például a zenét, öltözködést és a szlenget. Azért is szeretek táncolni, mert könnyen feltölt, és felszabadító érzést ad át nekem egy egy fárasztó nap után.

Amióta űzöm ezt a sportot, sokkal nyugodtabb vagyok és kiegyensúlyozottabb. Az önképem is javult. Amikor sok új barátot ismertem meg, akkor jöttem rá, hogy a tánc az, ami igazán boldoggá tesz.