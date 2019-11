Néha kell egy kis kikapcsolódás a monoton, hétköznapi életünkben.

A buli szó hallatán egyből mire gondolunk? Fiatalság, bolondság! Mi, fiatalok még nagyon naivak vagyunk, azt hisszük, tudunk mindent az élet nagy dolgairól, de sajnos idővel rájövünk, hogy nem. Mindenki megélt már egy-két dolgot az élete során, de ettől még nem ismerhetjük az élet minden oldalát, mert általában nem kapunk akkora problémát, amivel ne tudnánk megbirkózni. Amikor azt érzed, hogy fiatal vagy, azt gondolod, hogy semmi se sebezhet meg téged, az egész élet még előtted áll. De ahogy öregedünk, rájövünk, hogy ez nem ilyen egyszerű, főleg a mai világban.

Mint ahogy említettem az elején, a „monoton hétköznapok ”miatt is muszáj egy kicsit kikapcsolni fiatalnak, idősnek egyaránt, kiereszteni a gőzt, ami szerintem rendben is van.

De nem mindegy, hogy hogyan kapcsolódunk ki. Az alkoholnak sok káros hatása van, ahogy a többi tudatmódosító szernek is, mert egy látszatvilágot ad neked. Egy ideig ez tetszeni fog, mert elfelejtjük a sok gondot, de miután kijózanodunk, a gondok ugyanúgy ott vannak, és semmi nem változik. Fiatalon az embert nem érdekli más, csak a buli, aztán felnövünk, és óvatosabbak leszünk.

Az életünk során, amikor majd visszatekintünk a múltunkra, jó lenne azt látni, hogy mindent megtettünk azért, hogy jó irányba haladjon az életünk.