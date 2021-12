Dunaújváros Fejér megyében a székesfehérvári és a dunaújvárosi kórház is a Semmelweis Egyetem gyakorló kórháza, tehát ismét elnyerte a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház a Semmelweis Egyetem Gyakorló Kórháza címet, amit 2016-ban kapott meg először. Az együttműködés során orvostanhallgatók tanulhatnak továbbra is az intézmény falai között. A remények szerint minél több fiatal orvos megkedveli városunkat, ha megtapasztalja, hogy a helyi kórházban is bőven találkozhat szakmai kihívásokkal, és lehetősége van szakmai fejlődésre.