Halloween programok és labdarúgó tornák

Tudja meg, mi történik Dunaújvárosban és a környező településeken – programok, rendezvények, bulik, koncertek, sportesemények. Böngésszen és válogasson!

Dunaújváros

Mindenszentek ünnepe és a halottak napja

Szentmisék rendje ezen a hétvégén – A helyi római katolikus egyházközség arról tájékoztat, hogy a Krisztus király Főtemplom altemplomában található urnatemető nyitvatartási idejét kibővítik a mindenszentek ünnepe és a halottak napja miatt. A városi nagytemplomi kegyeleti hely egész hétvégén (október 31-től november 2-ig) 10 és 20 óra között lesz nyitva, amelyet a parkolók felőli bejáraton lehet megközelíteni.

A járványügyi helyzet miatt belépéskor maszkot kell viselni. Az urnatemetőt fenntartó római katolikus plébánia arra kéri a megemlékezőket, hogy a zárt légtérben hagyományos mécsesek helyett elektromos mécseseket használjanak a levegő egészséges minőségének megőrzése és a tűzveszély elkerülése érdekében.

Változik a miserend is a hétvégén. Mint az a tájékoztatóban is szerepel, október 31- én 18 órakor a nagytemplomban, november 1-jén 8.30-kor a nagytemplomban, 10.30-kor az óvárosi templomban, november 2-án 7.30-kor pedig a nagytemplomban tartanak szentmisét.

2020.10.31 – SZOMBAT

Tök jó Halloween a Kultik Dunaújvárosban – Rémisztően jó filmek, igazi halloween-i hangulatban október 31-én szombaton, egész nap

Hard Dog Race – Not Just Run – Újranyílt a nevezés 2020 utolsó HDR versenyére, a Not Just Run kutyás terepfutó versenyre!

Ahogy tavaly is, idén is minden egyes lépésünknek fontos célja lesz

2020.11.01 – VASÁRNAP

VIII. HÉGER ÁDÁM ÉS III. KOMÁROMI ÁDÁM EMLÉKTORNA – Újra emlékezünk, mint ahogy minden évben barátainkra, sporttársainkra. Távolodik a tragédiák időpontja, de erősödik bennünk az a szeretet mellyel újra és újra összejövünk, felidézzük alakjukat, mosolyukat. Sportolva emlékezünk, ahogy ők is tennék. Nem feledünk benneteket!

VII. Ádám Anita emléktorna – Ismét emlékezzünk barátunkra, csapattársunkra

Adony

Acces Bars csere és kipróbálás – A hónap utolsó napján várlak benneteket, sok szeretettel egy kötetlen, kellemes, laza , teázgatós, beszélgetős Bars csere- berére és kipróbálásra 14- 18 óráig.

Baracs

Halloween a Bárkában – Közeledik az október vége, ami nem jelenthet mást, mint HALLOWEEN-t

Dunaföldvár

Dunaföldvári Piac – Minden szombaton

Rácalmás

Aktívmami Hordozós Túra – Gyere velünk kirándulni! Egy kb 4-5 km-es kellemes séta, és végre lesz időnk BESZÉLGETNI is, ami az edzéseken nem mindig jön össze

Forrás: facebook