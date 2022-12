December 1.

Ünnepváró kavalkád kicsiknek -DUNAÚJVÁROS- Adventi forgatagra várja a kicsiket a Kisvakond a barátom családi napközi. A december 1-jei, csütörtök délutáni eseményen 5–10 éves korú gyermekeknek szerveznek játékos programokat. Jelentkezni hétköznap, a 25/550-609-es telefonszámon lehet.

Karácsony misztériuma az előadáson -RÁCALMÁS- Egy újabb kulturális estet tart a Rácalmási Polgári Egyesület december 1-én, csütörtökön, 18 órakor az Almási Szalonban (Rácalmás, Szentháromság tér 11.). Ezúttal Szántai Lajos művelődéstörténész (képünkön) lesz a program előadója, aki „Karácsony a lélek mélyén és az ég magasán” címmel fog beszélni a karácsony misztériumáról. Az egyesület idén alakult meg, és szeptember végén egy közösségi rendezvénnyel bontott zászlót a hagyomány, a tisztesség és az egymásra figyelés égisze alatt. A céljai között szerepel az, hogy közvetítse a polgári értékrendet különféle összejövetelek által, színesítse a helyi közéletet, építse és fejlessze a környezetet. A legutóbbi estjén dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos volt a vendég.

December 2.

Kiállítás természetfotókból -DUNAÚJVÁROS- A Mezőföld Természetfotó Egyesület tárlata nyílik meg december 2-án, pénteken, a Bartók kamaraszínházban. A 17 órakor kezdődő kiállítást Pálfalvi János közreműködésével Rohonczi RO HO István nyitja majd meg.

Hogyan kell igazán jól mesélni? -DUNAÚJVÁROS- Meseterápiás foglalkozással egybekötött előadást tart Sándor Orsolya óvodapedagógus december 2-án 16 órakor. Az eseményen egyebek között szó lesz a mesék gyermekekre, azok fejlődésére gyakorolt pozitív hatásáról, valamint arról, hogyan kell jól mesélni. Az ingyenes, de regisztrációhoz kötött alkotó-fejlesztő meseterápiás programra a szülőket kisgyermekeikkel együtt várják a Kerpely Kollégium DUFiókák bölcsődéjébe.

December 3.

Falevelek gyűjtése önkéntes munkával-Október első hetében kezdték meg a városüzemeltetés munkatársai a falevelek összegyűjtését, de emellett december 3-ra közösségi falevélgyűjtésre hívta a lakosságot is Mezei Zsolt alpolgármester. Az akcióval kapcsolatban elmondta, a tavalyihoz hasonlóan városrészeként 2-3 helyszínen szedhetik a lehullott leveleket a jelentkezők, az összegyűjtött kupacokat pedig a Dunanett Nonprofit Kft. szállítja majd el. A nap során a DVG erdészetének kollégái is segédkeznek. A körzeti képviselőknél jelentkezhetnek az önkéntes munkára.

Itt az idő, újra csúszkálhatunk -DUNAÚJVÁROS- Elő a korcsolyákkal, hiszen december 3-án, szombaton ismét várják az aktív kikapcsolódásra vágyókat a Dunaújvárosi Jégcsarnokba. A 16 és 19 óra között zajló programra most is szuper zene és remek társaság varázsol felhőtlen hangulatot, most sem lesz másképp.

Az erdőben várja a Mikulás a kicsiket -NAGYKARÁCSONY - December 3-án és 4-én kézműves foglalkozással, kívánságládával, manóműhellyel, fotósarokkal, vetélkedőkkel, körhintával és karácsonyi kvízzel várják a gyerekeket az Élmények Erdejében a Mikulás és a manói. Szombaton Dér Gabriella karácsonyváró műsorát tekinthetik meg az érdeklődők a mesés programok mellett.

December 6.

Mikulás-váró ünnepségre hívnak -KULCS -A település polgármesteri hivatalának dísztermében szerveznek Mikulás-váró ünnepséget. December 6-án 16 órától kézműves foglalkozások lesznek, egész délután tea és palacsinta várja a gyerekeket, és 16 óra 30 perckor érkezik a Mikulás. Mindenki találkozhat vele, és közös fotók készítésére is lehetőség lesz.

Véradásra invitálnak -ELŐSZÁLLÁS- Véradást tartanak a településen december 6-án a művelődési házban délelőtt kilenc és tizenegy óra között.

December 9.

Könyvbemutató és dedikálás BARACS Horváth Béla „Hol már sírjaink sem domborulnak…” című könyvének bemutatóját tartják december 9-én, jövő héten szerdán a Baracsi Könyvtári, Információs és Közösségi Helyen. A 18 órakor kezdődő eseményen dedikálásra is lehetőség nyílik majd.

December 11.

Batyus bisztró és gasztropiknik - Karácsonyi Batyus bisztrót és gasztropikniket rendez december 11-én az adonyi önkormányzat és a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár. A szervezők a helyi kézműveseknek adnak lehetőséget árusításra, és meghirdetik az Édes kihívást, amely a karácsonyi muffinok versenye lesz, és a Téli mámor kihívást, erre karácsonyi italokkal lehet nevezni. A harmadik kihívás a Terítéken az ünnep. Ennek lényege, hogy a település lakói közösen terítsék meg a kisváros ünnepi asztalát, azaz aki csak teheti, vigye el ünnepi piknikkosárát a kastélyparkba. A program: 14 óra, kezdés. 14 és 17 óra között karácsonyi varázs – fotós installáció. 14.15: játék a meseparkban – kastélyparki séta karácsonyi feladatokkal. 15 óra: Band of StreetS koncertje. 17.30: eredményhirdetés.

December 17.

Beleértve a Holdat és más égitesteket - December 17- ig látogatható Gróf Ferenc kiállítása a KMI-ben.

Vásárok 2022-ben

2022. Vásár naptár - Az országos kirakodóvásár 2022-ben tervezett időpontjai Dunaújvárosban és Dunaföldváron

Hónap Dunaújváros ( Papírgyári út 3.) November 27. December 11. és 18.

