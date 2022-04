Baracson már hagyományosan civil nappal készülnek május elsejére. A szám szerint tizenötödik rendezvényen közös főzésre és mulatozásra várják az embereket, családokat, civil társaságokat. A sportpálya melletti templomkertben 8 órától sátorállítás, majd 13 órától ebéd, sorversenyek, minifoci-bajnokság és malomjáték szórakoztatja a megjelenteket. Az eseményen egy különleges programot is találhatunk, amelyben harmadik alkalommal rendezik meg a házi pálinkák versenyét amatőrök számára. A civil napot a Baracsi Francia Baráti Kör szervezésében tartják.

Kisapostagon sem maradunk éhen, ha kilátogatunk a Halászkert kocsma udvarába.

Előszálláson korán kell kezdeni a napot azoknak, akik részt akarnak venni a település horgászversenyén, amit a helyi horgásztavon bonyolítanak le. A nevezéseket és az előkészületeket fél hét és reggel nyolc között bonyolítják le. A verseny nyolckor kezdődik és délig tart. Az ebéd egy órakor, a tombola és az eredményhirdetés fél kettőkor kezdődik.

A legtöbb településen a szervezők ünnepi műsort, szabadidős programokat kínálnak a lakosságnak

Daruszentmiklóson a mindig fiatalos Falulánc Szövetség a faluparkba invitálja azokat, akik részt vennének az általuk szervezett főzőversenyen. Az esemény kezdési időpontja 8 óra. A legügyesebbeket megjutalmazzák.

Nagykarácsonyban is a halastó partján, a horgászversennyel tervezik eltölteni a szombati napot. A csodálatos helyszínre a hagyományok szerint nem csak a pecásokat várja a rendező csapat, az Ifjúsági Klub. A program a szokásos készülődéssel, a nevezéssel és a sorsolással 6.30-kor, a verseny (kürtszóra!) 7-kor kezdődik, és 14-ig tart. Az ebéd 14.30-kor, az eredményhirdetés és a tombola 15-kor kezdődik. Az esti programot a horgászbál jelenti. A helyszín a kultúrház épülete, a kezdés 20 órakor lesz. A meleg vacsorát is a helyiek készítik és az 21 órakor kerül az asztalra. A jó hangulatról a Szamaras zenekar gondoskodik.

Dunaföldváron szombaton is egy jelentős közösségi eseményt rendeznek. Az Azt­a­Keservit egyesület immár a nyolcadik alkalommal rendezi meg a dunaföldvári „Szemétszüret” elnevezésű eseményét, amelyre sok szeretettel várnak mindenkit, aki szeretne tenni a város tisztább környezetéért. A rendezvényen papírgyűjtést is szerveznek, az érkezők vigyék magukkal a felesleges papírhulladékot.

Rácalmáson a szokásokhoz híven nagyszabású majálist rendeznek vasárnap, de az idén két helyszínen. A sportpályán 9 órakor futóversennyel kezdődik a délelőtti sportprogramok sora, majd 12 órára megérkezik a rácalmási színpadra Oláh Gergő. 13 órától pedig az EFKA partizenekar élő koncertjén mulathatnak a rácalmásiak. A másik helyszínen, a Millenniumi parknál az egészségen lesz a hangsúly, ingyenes szűrővizsgálatokra várják a regisztráltakat 9 órától déli 12 óráig. Közben több érdekes előadás, bemutató lesz, a gyerekeket pedig légvár várja majd.

Adonyban minden városlakót a kastélyparkba várnak május 1-én. Délelőtt 10 órakor a tradicionális májusfaállítás után kezdetét veszi a főzőverseny. Bemutatkoznak majd az íjászok, lesz veteránjármű-kiállítás, szabadulószoba, és nemezelő műhely alkotásaiból kiállítás. Ugyanakkor neves előadók is színesítik majd az ünnepi műsort, így 15 órától a Csinibabák, 16 órától Dolly és Palcsó Tamás, 18 órától pedig Zoltán Erika.